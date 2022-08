United lancia nuove piattaforme per i Corporate Customers

United annuncia una nuova piattaforma che consentirà ai corporate customers di personalizzare completamente i business travel program contracts con la compagnia aerea.

“Ciò potrebbe includere uno status più elevato negli United loyalty programs, tra cui United Corporate Preferred, l’airline’s loyalty program for corporate customers; opzioni per facilitare il lavoro in viaggio, tra cui la prenotazione di posti più spaziosi in Economy Plus® e l’accesso wi-fi; incentivi come sconti sui leisure travel per i dipendenti.

I clienti potranno ora lavorare con un United sales representative per scegliere dall’ampio catalogo di prodotti della compagnia aerea, creando un programma che si adatta meglio alle loro esigenze di viaggio d’affari. Con la possibilità aggiuntiva di personalizzare queste opzioni fino a singoli voli, viaggiatori e destinazioni, United è destinata a essere la prima compagnia aerea a offrire questo livello di personalizzazione nel contracting process attraverso la sua nuova piattaforma, United for Business Blueprint, il cui lancio è previsto alla fine del 2022″, afferma United.

“Le esigenze dei nostri clienti stanno cambiando ed è il momento giusto per andare oltre l’one-size-fits-all contracting model che è diventato standard in tutto il settore”, ha affermato Doreen Burse, senior vice president of worldwide sales for United. “United ha una suite di vantaggi e servizi best-in-class e i nostri clienti meritano l’opportunità di trarre vantaggio dalle offerte che apprezzano di più. La voce dei nostri clienti ha giocato un ruolo essenziale nel modo in cui questa nuova piattaforma è stata costruita e continuerà per plasmare il modo in cui si evolve in futuro”.

“Oltre a lanciare United for Business Blueprint, United inizierà a lanciare un nuovo website alla fine del 2022 che renderà più facile per le aziende che prenotano viaggi di lavoro su united.com o l’app United iscriversi e gestire il proprio travel program. Il sito avrà uno dei processi di registrazione più intuitivi del settore. Con pochi clic, i clienti possono registrarsi con United for Business, sfogliare i programmi e iscriversi a un’opzione che soddisfa al meglio le loro esigenze di viaggio d’affari. I clienti avranno accesso a una serie di nuove funzionalità, inclusa la possibilità di riprenotare e cambiare facilmente i viaggi e di visualizzare e utilizzare i crediti di volo futuri. Le nuove impostazioni personalizzabili di prenotazione e pagamento offriranno inoltre ai travel administrators una scelta più ampia nelle opzioni di pagamento e nelle linee guida di spesa che stabiliscono per i loro viaggiatori. Il sito è stato progettato pensando alle piccole imprese, ma porterà anche un grande valore alle organizzazioni più grandi che prenotano i loro viaggi di lavoro tramite united.com o l’app United.

United presenterà in anteprima le nuove piattaforme alla Global Travel Business Association (GBTA) Convention di quest’anno a San Diego il 14 agosto 2022″, conclude United.

(Ufficio Stampa United – Photo Credits: United)