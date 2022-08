News Brevi – 13.08.2022

AERONAUTICA MILITARE: LA TFA WHITE EAGLE RAGGIUNGE LA FULL OPERATIONAL CAPABILITY – Lunedì 1° agosto, presso l’aeroporto Krolewo di Malbork – Polonia, il Comandante del Reparto Operativo del Comando Operativo di Vertice Interforze, Generale Divisione Aerea Achille Cazzaniga, ha visitato la Task Force Air “White Eagle” impegnata nel quadro della missione NATO di Air Policing Polonia (leggi anche qui). Alla presenza di numerose Autorità civili e militari polacche, tra cui il Maj. Gen. Cezary Wisniewski, Deputy of General Commander of the Polish Armed Forces, il Gen. D.A. Cazzaniga ha incontrato le donne e gli uomini della TFA-P che per i prossimi 120 giorni saranno sotto il comando del Colonnello Salvatore Florio. Il Comandante della TFA, nel ringraziare gli ospiti intervenuti ha evidenziato come, a seguito dell’inasprimento della crisi ucraina, non ci sia “niente di più importante in questa parte del mondo, in questo momento, di quello che stiamo facendo tutti qui ogni giorno, con il costante impegno in Patria del Governo italiano e dell’Aeronautica Militare, per mantenere e proteggere i Paesi della NATO, liberi e in pace”. La TFA White Eagle, che ha raggiunto la Full Operational Capability il 30 luglio, in anticipo rispetto ai tempi previsti, schiera in terra polacca alle dirette dipendenze del COVI quattro Eurofighter, che alimentano la postura di deterrenza della NATO e garantiscono il potenziamento del dispositivo di Difesa Aerea alleato sul fianco nord-orientale. Il rischieramento è avvenuto con un lavoro di squadra che ha visto coinvolti numerosi enti dell’Aeronautica Militare tra cui il 14° Stormo di Pratica di Mare e la 46^ Brigata Aerea di Pisa, con l’impiego dei velivoli KC-767A e dei C-130J. Inoltre fondamentale il supporto dei reparti del Comando Logistico che hanno garantito, grazie al contributo della 3^ Divisione, i collegamenti in loco e con l’Italia e l’installazione delle infrastrutture mobili della TFA a cura del Servizio dei Supporti (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROPORTI DI ROMA: INFO SU ROMA FIUMICINO – Aeroporti di Roma comunica: “Trenitalia informa che dal 19 al 21 agosto, per lavori di manutenzione straordinaria, il servizio ferroviario nella tratta Roma Ostiense – Aeroporto di Fiumicino, e viceversa, verrà effettuato con dei bus sostitutivi. Inoltre si informano i passeggeri che la navetta di collegamento con l’area E31-E44 del Terminal 3 sarà nuovamente disponibile da domenica 14 agosto 2022”.

EASYJET: TIPS PER PIANIFICARE LA VACANZA – easyJet rivela suggerimenti per pianificare una vacanza quest’estate. “Lo strumento Low Fare Finder di easyJet su easyJet.com aiuta i clienti a cercare le tariffe più basse sull’intera rete di easyJet, consentendo loro di pianificare la loro prossima vacanza a un prezzo speciale. Può essere utilizzato per trovare le tariffe più basse per una rotta specifica o semplicemente per trovare ispirazione su dove esplorare in seguito con un budget limitato. Con pochi clic Low Fare Finder aiuta i clienti a cercare tra più aeroporti di partenza su migliaia di rotte verso l’Europa, il Nord Africa e il Medio Oriente. I clienti possono semplicemente selezionare quando e dove vogliono andare, con le tariffe più basse disponibili e visualizzate a colpo d’occhio. L’app easyJet è progettata per garantire ai viaggiatori un viaggio senza intoppi dall’inizio alla fine, con consigli e strumenti come informazioni sui voli in tempo reale e un modo semplice per gestire la prenotazione. Lo strumento Flight Tracker di easyJet, disponibile sia sull’app che online, fornisce informazioni sui voli in tempo reale direttamente dal centro di controllo operativo della compagnia aerea. Il servizio gratuito Twilight Bag Drop di easyJet a Londra Gatwick, Bristol e Manchester consente ai passeggeri sui voli mattutini di lasciare i bagagli da stiva la sera prima del volo, per risparmiare tempo attraverso l’aeroporto saltando la consegna dei bagagli e dirigendosi direttamente ai controlli di sicurezza la mattina del viaggio. easyJet dispone di una gamma di servizi in atto per fornire assistenza ai clienti e ha recentemente lanciato una serie di nuove iniziative per fornire ulteriore supporto ai clienti che volano quest’estate. La compagnia aerea ha investito in più personale, reclutando altri 350 addetti al call center e aprendo un nuovo call center a Milano, e ha esteso gli orari di apertura del servizio clienti”, afferma easyJet.