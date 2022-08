American Airlines: riprendono le consegne del Boeing 787-8

American Airlines informa: “Il 10 agosto American Airlines ha ricevuto il suo primo Boeing 787-8 quest’anno e il primo dall’aprile 2021.

L’aereo, con numero di registrazione statunitense N880BJ, è stato consegnato da Charleston, South Carolina, e dovrebbe entrare in servizio commerciale nelle prossime settimane.

Includendo questa consegna, American Airlines ha attualmente 47 787 family aircraft attivi nella sua flotta, con altri 42 in ordine. Apprezziamo il lavoro svolto dalla Federal Aviation Administration (FAA) e da Boeing durante il review process”.

“La flotta American di aeromobili della famiglia 787 collega comodamente fino a 285 clienti con destinazioni in tutto il mondo. I Boeing 787-8 di American Airlines trasportano 234 passeggeri (20 in Flagship® Business, 28 in Premium Economy, 48 in Main Cabin Extra e 138 in Main Cabin), mentre i Boeing 787-9 trasportano 285 passeggeri (30 in Flagship® Business, 21 in Premium Economy, 34 in Main Cabin Extra, 200 in Main Cabin).

I nuovi aeromobili della famiglia 787 sono il 20,1% più efficienti in termini di consumi rispetto agli aerei che sostituiscono.

American Airlines ha una flotta con un’età media di 11,3 anni. A fine 2021, il 55% della American mainline fleet aveva 10 anni o meno. Dal 2013 American ha investito più di 24 miliardi di dollari per modernizzare la flotta, prendendo in consegna oltre 600 nuovi aereomobili. Nello stesso periodo sono stati ritirati 670 vecchi aerei, meno efficienti nei consumi, fino alla fine del 2021″, informa American Airlines.

I Boeing 787 di American Airlines sono dotati di motori General Electric GEnx-1B.

Con la consegna attuale, American Airlines ha 25 787-8 e 22 787-9 in servizio, con ulteriori 42 787 family aircraft in attesa di consegna.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: The Boeing Company – American Airlines)