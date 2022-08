L’A380 di Emirates tornerà a Perth dal 1° dicembre

Dal 1° dicembre Emirates reintrodurrà l’A380 a Perth, come parte del potenziamento dei servizi della compagnia aerea verso l’Australia. L’upgrade aumenterà la seating capacity di Emirates tra il suo hub di Dubai e Perth, con quasi 500 posti disponibili su ogni volo.

L’EK420 da Dubai partirà alle 02:45, con arrivo a Perth alle 17:20 dello stesso giorno, mentre il volo EK421 partirà da Perth alle 22:20, con arrivo a Dubai alle 05:25 del giorno successivo. Il servizio giornaliero con A380 sostituirà l’attuale operazione giornaliera con Boeing 777-300ER tra Dubai e Perth.

“Il miglioramento arriva quando Emirates celebra 20 anni di servizio verso Perth, offrendo una connettività senza precedenti a Dubai e attraverso la sua rete globale.

Dal suo volo inaugurale per Perth nell’agosto 2002, Emirates ha trasportato quasi 6 milioni di passeggeri tra Perth e il suo hub di Dubai, percorrendo oltre 220 milioni di chilometri su oltre 24.000 voli.

Inizialmente con un servizio quattro volte alla settimana, la compagnia aerea ha ampliato le sue operazioni a Perth grazie alla forte domanda di viaggi, alla connettività senza interruzioni fornita dalla compagnia aerea, insieme al suo premiato prodotto e all’ospitalità. Questa è diventata un’operazione quotidiana nel maggio 2003 ed è stata seguita dall’apertura della prima Perth lounge di Emirates nel febbraio 2006″, afferma Emirates.

“In riconoscimento della domanda per la sua offerta premium, nel marzo 2008 Emirates ha introdotto le sue esclusive First Class Suites, che sono state estese a più servizi. La compagnia aerea è atterrata per la prima volta con l’A380 a maggio 2015, sottolineando il suo continuo impegno nei confronti del mercato e mettendo i suoi clienti al primo posto con un servizio eccezionale e un’esperienza di viaggio premium in tutte le classi.

Emirates è stata anche un sostenitore di lunga data di istituzioni artistiche, culturali e sportive durante questo periodo nell’Australia occidentale, con investimenti in una serie di iniziative.

Anche il braccio cargo della compagnia aerea, Emirates SkyCargo, ha contribuito in modo importante all’economia locale, esportando carne, frutta e verdura e attrezzature minerarie attraverso la rete di rotte globali della compagnia aerea, compreso il Medio Oriente, l’Europa e oltre.

Emirates ha registrato un forte aumento delle prenotazioni dei passeggeri da e per l’Australia, con una domanda significativa in tutte le sue cabine, in particolare dopo il lancio della sua Premium Economy, introdotta per la prima volta su uno dei suoi servizi giornalieri verso Sydney il 1° agosto.

L’estate europea è stata il principale motore della domanda per Emirates, con le città europee che costituiscono 8 delle prime dieci destinazioni verso cui gli australiani stanno attualmente volando. In cima alla lista c’è il Regno Unito seguito da Italia, Francia, Grecia e Irlanda che compongono i primi cinque. Spagna, Libano, Germania, Paesi Bassi e Turchia completano le prime 10 destinazioni”, prosegue Emirates.

“Molti passeggeri di Emirates stanno approfittando dello stopover travel, con la compagnia aerea che vede un forte aumento del numero di passeggeri che hanno goduto di una breve sosta a Dubai. Dubai Experience, lanciata ad aprile in 20 mercati, inclusa l’Australia, aiuta i passeggeri a esplorare tutto ciò che riguarda Dubai e gli Emirati Arabi Uniti.

I clienti di Emirates e Qantas hanno accesso a un’ampia rete di destinazioni grazie alla partnership in codeshare tra le due compagnie aeree. Insieme, Emirates e Qantas forniscono ai clienti l’accesso a oltre 100 destinazioni in codeshare, inclusi 55 punti in Australia e Nuova Zelanda. I clienti Qantas possono volare con Emirates a Dubai e accedere a oltre 50 città in Europa, Medio Oriente e Africa.

Oltre ai servizi verso Perth, Emirates opera anche due voli giornalieri A380 da Dubai a Melbourne e Sydney, e una volta al giorno da Dubai a Brisbane“, conclude Emirates.

