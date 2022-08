Emirates e AEGEAN annunciano una codeshare partnership

Emirates attiva una nuova partnership in codeshare con AEGEAN, consentendo ai suoi clienti di beneficiare di una maggiore connettività verso otto punti domestici in Grecia via Atene, utilizzando un unico biglietto.

Emirates inserirà il suo codice sui voli operati da AEGEAN, offrendo ai clienti un’esperienza di prenotazione comoda e senza interruzioni, nonché una politica sui bagagli coerente, verso destinazioni popolari: Kerkyra, Chania, Irakleion, Mikonos, Thira, Rhodes, Salonicco e Alexandropoulos.

In base all’accordo di codeshare, AEGEAN collocherà il proprio codice anche sui voli operati da Emirates tra Dubai e Atene, affinché i propri clienti possano beneficiare di collegamenti agevoli con Dubai e oltre. Gli itinerari di viaggio possono ora essere prenotati su emirates.com e aegeanair.com, con agenti di viaggio e agenti di viaggio online (OTA), per viaggiare immediatamente.

A partire da ottobre 2022, Emirates e AEGEAN aumenteranno ulteriormente il loro codeshare network congiunto, per includere altre otto European regional routes via Atene, tra cui Bucarest, Belgrado e Napoli, tra le altre, nonché verso ovest sui voli Emirates per New York Newark da Atene e New York JFK da Milano.

Emirates serve attualmente Atene con 12 voli settimanali operati con Boeing 777. Queste rotte aggiuntive in codeshare saranno soggette a ricevere le necessarie approvazioni normative.

Attraverso i suoi accordi di codeshare con più di 26 vettori, due partner ferroviari e 110 interline partners in tutto il mondo, Emirates offre ai suoi clienti una connettività globale.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)