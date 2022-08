News Brevi – 17.08.2022

AERONAUTICA MILITARE: A FERRAGOSTO DUPLICE TRASPORTO SANITARIO DA CAGLIARI A ROMA – Si è conclusa intorno alle 13.45 del 15 agosto la prima missione salva-vita effettuata da Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare con a bordo una neonata di appena 2 giorni di vita, per la quale si è reso necessario il trasporto sanitario di urgenza da Cagliari all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il velivolo, decollato dallo scalo di Ciampino intorno a mezzogiorno, ha raggiunto l’aeroporto di Cagliari dove ha effettuato l’imbarco della piccolissima paziente all’interno di una culla termica, di entrambi i genitori e dell’equipe medica che ne ha assicurato l’assistenza sanitaria durante il volo verso la Capitale. In tarda serata si è reso necessario effettuare un secondo volo salvavita: una neonata di appena un giorno di vita è stata trasportata d’urgenza dall’aeroporto di Cagliari a quello di Ciampino (RM), sempre a bordo di un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. La piccola paziente, accompagnata dal padre, è stata imbarcata sul velivolo militare all’interno di una culla termica e sotto la costante supervisione di un’equipe medica specialistica. Le richieste di trasporto sono pervenute dalla Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. In entrambi i casi, dopo che il Falcon 900 è atterrato all’aeroporto di Ciampino (RM), le piccole pazienti bisognose di cure urgenti sono state immediatamente trasferite in ambulanza nella struttura sanitaria della Capitale. Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DELTA AGGIUNGE UN SECONDO SERVIZIO VERSO SEOUL – Delta Air Lines aumenterà la frequenza del suo servizio diretto tra Seattle-Tacoma International Airport e Seoul-Incheon International Airport, con l’aggiunta di un servizio tre volte a settimana a partire dal 13 dicembre. Il nuovo servizio integrerà le operazioni giornaliere di Delta esistenti e il servizio cinque volte alla settimana del Joint Venture partner Korean Air, portando la frequenza totale a 15 voli a settimana. I servizi Delta verso Seoul opereranno sugli ultimi aeromobili Airbus 330-900neo, con Delta One suites, Delta Premium Select, Delta Comfort+ and Main Cabin services. “La domanda di viaggi in Corea è fortemente rimbalzata dalla riapertura di aprile, guidando la ripresa in Asia”, ha affermato Matteo Curcio, Delta’s Vice President – Asia Pacific. “Con l’aumento dei voli tra Incheon e Seattle, più passeggeri potranno godersi la nostra migliore esperienza di viaggio durante la stagione invernale”. Delta è la più grande compagnia aerea globale a Seattle e serve più destinazioni internazionali di qualsiasi altro vettore, offrendo più di 130 partenze giornaliere verso quasi 50 destinazioni in tutto il mondo. Il Seattle-Tacoma International Airport ha recentemente aperto a maggio una nuova International Arrivals Facility (IAF) di 450.000 piedi quadrati, che offre ai clienti un’esperienza più rapida e confortevole, con tecnologie avanzate per una più rapida passport check clearance. Le operazioni di Delta da Atlanta e Detroit verso Incheon hanno ripreso il servizio giornaliero a partire dal 2 agosto e il Minneapolis service tornerà il 29 ottobre. Con la frequenza aggiuntiva da Seattle a dicembre, Delta aumenterà la capacità del suo U.S.-Korea network del 10% rispetto al 2019.

PRATT & WHITNEY: I CMC OFFRONO ENGINE PARTS PIU’ LEGGERE E DUREVOLI – Pratt & Whitney informa: “Andy Lazur, general manager of Pratt & Whitney’s research facility in Carlsbad, e il suo team sviluppano ceramic matrix composites, o CMC. Questi materiali rivoluzionari offrono potenzialmente enormi vantaggi ai componenti che operano nella sezione calda dei motori. Inoltre, prolungheranno la durata prevista di queste parti e aumenteranno la fuel efficiency”. “I CMC svolgeranno anche un ruolo chiave nella riduzione delle emissioni e nell’estensione del tempo di volo sia per i motori militari che commerciali”, ha affermato Lazur. “Tutti stanno guardando alla crisi climatica. Ripensare l’aviazione fa parte della nostra responsabilità. Possiamo essere più responsabili in termini di quanto carbonio rilasciamo nell’ambiente. Diciamo che una parte può durare 10.000 ore prima della sostituzione, Se riusciamo a raddoppiare tale intervallo, ridurremo i costi operativi delle compagnie aeree. Se riesci a far durare una parte due o tre anni in più rispetto alle parti metalliche, ciò significa anche meno materiale scartato nel flusso di rifiuti”. “La primary ceramic nelle CMC di Pratt & Whitney è il carburo di silicio, un composto prodotto dalla combinazione di un atomo di carbonio e un atomo di silicio. Il carburo di silicio è molto robusto e mantiene la sua resistenza a temperature più elevate rispetto ai metalli. Il silicio e il carbonio sono entrambi abbondanti sulla Terra, quindi c’è il potenziale per ridurre i costi dei materiali in futuro. Una volta combinato, il nuovo materiale può assorbire più calore ed energia e offre una maggiore durata, con pesi totali inferiori, rispetto ai tradizionali metals-based materials, come le nickel superalloys comunemente utilizzate nell’aviazione. Le minuscole fibre utilizzate nei CMC sono rivestite con un diverso materiale ceramico. Questo rivestimento è fondamentale per produrre una ceramica molto più resistente della ceramica tradizionale, un attributo chiave per l’applicazione nei motori aeronautici. I componenti CMC sono rivestiti con Environmental Barrier Coatings (EBC), anch’essi composti da materiali ceramici, per proteggere i CMC structural component nell’high-temperature combustion environment”, conclude Pratt & Whitney.

LOCKHEED MARTIN: L’U.S. NAVY ESPANDE IL CH-53K® TRAINING CON ULTERIORI SIMULATORI – Gli United States Marines otterranno ulteriori opportunità di training per operare il Sikorsky CH-53K heavy lift helicopter. E’ l’elicottero più moderno e potente nel Department of Defense inventory, in grado di spostare truppe ed equipaggiamenti dalla nave alla costa e su terreni ad altitudine più elevata, in modo più rapido ed efficace. Lockheed Martin fornirà un ulteriore Containerized Flight Training Device (CFTD) alla U.S. Navy, con opzioni per altri tre, in base a un recente contract award. Ciò fa seguito al successo del primo training device consegnato nel 2020 alla Marine Corps Air Station (MCAS) New River in Jacksonville, Carolina del Nord. “I Marine pilots sono passati senza problemi dal training device all’attuale CH-53K fly-by-wire cockpit e hanno completato missioni nel fleet environment, come air-to-air refueling”, afferma Flash Kinloch, Lockheed Martin, vice president of Training and Simulation Solutions. “Il training in questo ambiente virtuale altamente coinvolgente consente agli equipaggi di volo di addestrare l’intero ambito delle attività che possono essere eseguite sull’aeromobile in modo sicuro, conveniente e realistico”. I training devices includono un full cockpit operato da pilot and co-pilot, una instructor operating station e una brief/debrief room. Il Marine Corps ha raggiunto la Initial Operational Capability (IOC) per il CH-53K ad aprile, dopo un periodo di test di successo che ha portato a oltre 3.000 ore volate in ambienti e terreni difficili. Il CH-53K CFTD ha fornito la capacità di addestrare scenari di missione che sono stati poi completati durante l’Initial Operational Test & Evaluation (IOT&E).

NUOVO RICONOSCIMENTO PER DELTA – Delta Air Lines è stata nominata ‘best U.S. airline’ da The Points Guy per il quarto anno consecutivo, con la piattaforma di viaggio online che ha notato l’eccellenza di Delta in on-time reliability da aprile 2021 a marzo 2022, un’esperienza incentrata sul cliente e un’ampio network globale. Il team editoriale di Points Guy ha esaminato le politiche delle compagnie aeree e i rapporti in tempo reale tra il 1 aprile 2021 e il 31 marzo 2022, nella sua analisi incentrata su reliability, experience, loyalty, costs and reach. Delta è stata anche riconosciuta nei giorni scorsi per avere uno dei migliori travel reward programs del settore da U.S. News & World Report. La compagnia aerea è stata anche riconosciuta dal Wall Street Journal, dall’U.S. Department of Transportation e da Wallethub per la sua affidabilità e le performance operative nel 2021. “La resilienza di Delta e il nostro spirito di innovazione continuano a fare da apripista”, ha affermato Allison Ausband, Delta E.V.P. and Chief Customer Experience Officer.

AIR CANADA PUBBLICA IL PRIMO REPORT IN LINEA CON TFCD – Air Canada ha pubblicato il suo primo report in linea con la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). “Siamo orgogliosi e lieti di pubblicare il nostro primo TCFD-aligned report, rafforzando l’impegno di lunga data di Air Canada per la trasparenza riguardo Environmental, Social, Governance (ESG), sottolineando al contempo il nostro lavoro in corso per raggiungere l’obiettivo a lungo termine di net-zero greenhouse gas (GHG) emissions a livello globale entro il 2050”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer at Air Canada. “Il nostro obiettivo è fornire agli investitori e alle altre parti interessate le informazioni necessarie per valutare correttamente gli impatti e le performance climatiche. Ciò supporterà anche lo sviluppo del nostro business, mentre lavoriamo per decarbonizzare e trasformare il nostro settore, con cambiamenti positivi per aiutare a proteggere il nostro pianeta per i nostri dipendenti, clienti e comunità, ora e nel futuro”. Il TCFD report di Air Canada affronta la struttura di governance, le strategie, la gestione del rischio e le pratiche in relazione ai cambiamenti climatici. Il TCFD report integra l’annual CDP (Climate Disclosure Project) disclosure report e il corporate sustainability report (Citizens of the World). Dal 2019 Air Canada riferisce a Transport Canada anche in relazione all’ICAO Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), che si applica a determinati voli internazionali e mira a raggiungere il carbon neutral growth target del settore dell’aviazione. Il Financial Stability Board (FSB) ha istituito il TCFD, una industry-led disclosure task force per sviluppare informative volontarie e coerenti sui climate-related financial risk, per l’uso da parte delle aziende nel fornire informazioni alle parti interessate.