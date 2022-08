Emirates intraprende il più grande fleet retrofit project, come parte di un investimento per migliorare la customer experience

Emirates ha avviato i suoi piani per l’upgrade degli interi interiors cabin di 120 aeromobili Airbus A380 e Boeing 777, due dei più grandi tipi di aeromobili commerciali in servizio oggi.

“Questo ambizioso progetto, che rappresenta un investimento multimiliardario per garantire ai clienti Emirates di volare sempre meglio per i prossimi anni, inizia ufficialmente a novembre ed è gestito interamente dall’Emirates Engineering team.

L’obiettivo è di aggiornare completamente quattro aeromobili Emirates dall’inizio alla fine ogni mese, ininterrottamente per oltre 2 anni. Una volta che i 67 A380 previsti saranno aggiornati e tornati in servizio, 53 777 subiranno il loro restyling. Ciò vedrà quasi 4.000 nuovi Premium Economy seats installati, 728 First Class suites rinnovate e oltre 5.000 Business Class seats aggiornati a un nuovo stile e design, quando il progetto sarà completato nell’aprile 2025.

Inoltre, i tappeti e le scale verranno aggiornati e i pannelli interni della cabina verranno rinnovati con nuovi toni e motivi di design, inclusi gli iconici ghaf trees originari degli Emirati Arabi Uniti”, afferma Emirates.

“Nessun’altra compagnia aerea ha gestito internamente un retrofit di questa portata e non esiste un blueprint per un’impresa del genere. Pertanto, i team di Emirates Engineering hanno effettuato una estesa pianificazione e test completi, per stabilire e semplificare i processi, identificare e risolvere eventuali intoppi.

I trials su un A380 sono iniziati a luglio, dove ingegneri esperti hanno letteralmente smontato ogni cabina pezzo per pezzo e registrato ogni passaggio. Dalla rimozione di sedili e pannelli a bulloni e viti, ogni azione è stata testata e programmata. I potenziali impedimenti al completamento dell’installazione della nuova Premium Economy Class di Emirates o il retrofit delle restanti tre cabine in soli 16 giorni sono stati segnalati e documentati, affinché i team di esperti possano esaminarli e risolverli.

Come parte del programma, presso Emirates Engineering saranno allestiti nuovi workshop appositamente progettati per ridipingere, rifinire e rifoderare i sedili di Business ed Economy Class con nuove fodere e imbottiture. Le First Class suites verranno accuratamente smontate e inviate a un’azienda specializzata per la sostituzione della pelle, dei braccioli e di altri materiali”, prosegue Emirates.

“Dai trials, gli ingegneri hanno scoperto diverse soluzioni inaspettate, ad esempio che gli esistenti food catering truck potevano essere facilmente riutilizzati per spostare le parti destinate al refurbishment dall’aereo all’officina per il loro aggiornamento, poiché questi veicoli avevano porte della giusta larghezza e offrono spazio sufficiente.

Fino all’inizio del retrofit programme a novembre, è stato riunito un cross-disciplinary team per rivedere regolarmente il processo di pianificazione, affrontare eventuali problemi e tenere traccia degli aggiornamenti su vari aspetti del progetto come approvvigionamento, personale e training.

La nuova Premium Economy cabin class di Emirates, che offre sedili lussuosi, più spazio per le gambe e un servizio che rivaleggia con l’offerta business di molte compagnie aeree, è attualmente disponibile per i clienti Emirates che viaggiano sulle rotte A380 verso Londra, Parigi e Sydney. Più clienti potranno provare le nuove cabine Premium Economy della compagnia aerea a partire dalla fine dell’anno, poiché il programma di retrofit prenderà slancio”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)