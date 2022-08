Lo IATA World Cargo Symposium (WCS) si focalizzerà sulla resilienza dell’Air Cargo

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che lo IATA World Cargo Symposium (WCS) si concentrerà sulla costruzione della resilienza, per rafforzare ulteriormente le prospettive post-pandemia dell’air cargo.

“Il COVID-19 ha messo alla prova la resilienza dell’air cargo business. Nonostante le condizioni difficili, l’air cargo ha consegnato forniture mediche e vaccini critici in tutto il mondo e ha mantenuto aperte le supply chain internazionali. Per molte compagnie aeree, poiché il numero di passeggeri è crollato, l’air cargo è stata una fonte di entrate cruciale. Nel 2021 gli air cargo revenues hanno raggiunto un record di 204 miliardi di dollari, più del doppio rispetto al 2019, e rappresentavano circa il 40% dei ricavi totali delle compagnie aeree nel 2021”, afferma IATA.

“L’air cargo ha dimostrato la sua resilienza durante la pandemia e sta emergendo più forte. La sfida ora è mantenere lo slancio raggiunto nella digitalizzazione e altri guadagni di efficienza incentrati sul cliente. Ci sono buone ragioni per essere ottimisti. L’air cargo sta mantenendo la sua forza, anche se cresce l’incertezza economica e geopolitica. Il WCS di quest’anno si concentrerà su come l’industria può capitalizzare questa resilienza per costruire un futuro ancora più promettente e sostenibile per il global air cargo”, afferma Brendan Sullivan, IATA’s Global Head of Cargo.

Sullivan e David Shepherd, Managing Director di IAG Cargo, parleranno all’evento, che si terrà a Londra, Regno Unito, dal 27 al 29 settembre. Altri relatori includono Marie Owens Thomsen, IATA Chief Economist; Dorothea Von Boxberg, CEO of Lufthansa Cargo; Turhan Ozen, Chief Cargo Officer at Turkish Cargo.

Le tracce delle sessioni riguarderanno diversi aspetti chiave della resilienza: Digitalization, Sustainability, Air cargo safety, Attracting and retaining talent, E-commerce, Air cargo market dynamics, Digital distribution and booking, Digital Cargo and ONE Record.

Il WCS program sarà integrato da una serie di workshop. Immediatamente dopo il WCS, nella stessa sede, dal 29 settembre al 1 ottobre, IATA ospiterà la Cargo Claims and Loss Prevention Conference. Questo evento riunisce professionisti esperti per fornire approfondimenti su claims and loss prevention practices in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa IATA)