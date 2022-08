News Brevi – 18.08.2022

INCENDIO PANTELLERIA: ANCHE L’AERONAUTICA MILITARE IMPEGNATA NEI SOCCORSI – Anche l’Aeronautica Militare è impegnata in queste ore nell’ambito dalla complessa macchina dei soccorsi per lo spegnimento del vasto incendio che ha colpito l’isola di Pantelleria. Un elicottero HH139B del Centro SAR (Search and Rescue) di Trapani Birgi è atterrato nella notte presso il Distaccamento aeroportuale A.M. di Pantelleria per trasportare una squadra di Vigili del Fuoco. Sempre in Sicilia, nel pomeriggio di ieri, un elicottero dello stesso 82° Centro Combat SAR di Trapani aveva già effettuato un intervento antincendio in un’area impervia di Custonaci (TP). L’equipaggio ha effettuato 12 lanci di acqua ed è riuscito a domare l’incendio in circa due ore di volo. Anche la Sardegna è stata interessata da roghi nella giornata di ieri. Alle ore 18:00, dall’aeroporto militare di Decimomannu (CA), un elicottero HH139B dell’ 80° Centro Combat SAR è decollato per lo spegnimento di un incendio a Ussana, nella provincia del Sud Sardegna. Sono stati effettuati in questo caso 18 lanci, per un totale di circa 16.000 litri d’acqua versati sulle fiamme per spegnere il rogo. Questi gli interventi effettuati nelle ultime ore dall’Aeronautica Militare nell’ambito della Campagna AIB 2022 che, fino al 30 settembre, vedrà operare congiuntamente personale e mezzi della Difesa, del Dipartimento di Protezione Civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nelle attività di spegnimento di roghi su tutto il territorio nazionale. Le Forze Armate italiane partecipano alla campagna con un totale di 10 elicotteri con relativo equipaggio di volo. Tra questi anche gli elicotteri HH139B del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare di stanza sull’aeroporto di Decimomannu in Sardegna e Trapani in Sicilia. L’impiego della flotta delle Forze Armate per la Campagna AIB 2022 è di competenza del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile, in stretto coordinamento con il Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI). Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare dal 2018 ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo così alla prevenzione e la lotta agli incendi (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ICAO: MIGLIORARE LA RESILIENZA E RAFFORZARE LA COLLABORAZIONE REGIONALE SUL TRAINING NELLE AMERICHE – I Directors-General of Civil Aviation (DGCA) and senior civil aviation officials di 26 Stati di tutte le Americhe si sono riuniti questa settimana a Punta Cana, Repubblica Dominicana, per partecipare all’ICAO-Singapore DGCA Programme on Aviation Resilience. Ospitata dal Dominican Institute of Civil Aviation (IDAC), questa sessione ha rappresentato la seconda del programma, dopo il suo lancio a Singapore nel maggio 2022. Destinato ai DGCA di tutti gli Stati membri ICAO, questo programma è stato creato dalla Civil Aviation Authority di Singapore (CAAS) per accelerare il ripristino dei servizi aerei, migliorando l’allineamento con le migliori pratiche internazionali. Le competenze in materia sono fornite da dirigenti ed esperti di ICAO e CAAS. La formazione esamina come gli Stati possono strutturare il loro settore dell’aviazione e gli organismi di regolamentazione dopo la crisi COVID e illustra come stabilire una air transport system resiliency efficace, innovativa e sostenibile, per proteggere dagli impatti di future pandemie e interruzioni. Ulteriori moduli aggiunti al programma nella Repubblica Dominicana includono la gestione della conformità con gli ICAO safety and security standards e le pratiche raccomandate, i preparativi per la prossima ICAO Assembly (A41) e le attività dell’ICAO a sostegno degli sforzi di attuazione degli Stati. Questo evento è stato una piattaforma per gli Stati partecipanti, l’ICAO’s Secretary General e i Regional Directors for the Americas per migliorare le comunicazioni e i preparativi verso l’A41, contribuendo a garantire il coinvolgimento attivo degli Stati e la partecipazione all’Assemblea ICAO. Questo evento è servito anche a rafforzare la collaborazione sulla formazione, con la firma di una Declaration of Intent (DoI) tra Singapore Aviation Academy (SAA) e il raggruppamento regionale di training centres della regione del Nord America, America Centrale e Caraibi. Il DoI promuove la condivisione di competenze, la collaborazione e l’armonizzazione delle attività di formazione, in linea con gli obiettivi di formazione ICAO. Ulteriori accordi volti a migliorare lo sviluppo delle competenze formative sono stati firmati tra Singapore e l’Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA) della Repubblica Dominicana, un ICAO Regional Training Centre of Excellence, e l’Escuela de Seguridad de la Aviación Civil (ESAC). Una terza sessione del DGCA programme sarà offerta il 26 settembre 2022 presso la sede ICAO a Montréal, Canada, immediatamente prima dell’apertura dell’A41.

QANTAS: NESSUN RISCHIO PER LA CONCORRENZA DALL’ACQUISIZIONE DI ALLIANCE – Qantas oggi ha riaffermato la sua opinione che l’acquisizione di Alliance Aviation Services Ltd (Alliance) non diminuirebbe la concorrenza nel charter segment altamente competitivo dell’Australia. “Qantas attualmente possiede poco meno del 20% di Alliance ed è il suo principale cliente, con il wet leasing di fino a 18 aeromobili Embraer che Alliance opera per conto del vettore nazionale su una serie di rotte. A maggio Qantas ha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquisire completamente Alliance, consentendole di servire meglio il resources sector in crescita con una flotta combinata. Tale accordo prevede una condizione per l’autorizzazione alla concorrenza. Alliance rappresenta circa il 2% dell’industria aeronautica australiana totale e fornisce circa il 30% dei charter services, con il resto diviso tra Qantas (circa il 23%), Virgin Australia (circa il 22%) e un certo numero di altri operatori. Qantas ha incontrato l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) e ha fornito una presentazione dettagliata sulla natura competitiva dei charter services. Quando Qantas ha acquistato poco meno del 20% di Alliance nel febbraio 2019, ha segnalato il suo interesse a lungo termine nell’acquisizione del 100% della compagnia aerea charter. L’ACCC ha indagato su tale partecipazione di minoranza per tre anni e non ha riscontrato che riducesse la concorrenza. Oltre alla sua flotta di nuovi aeromobili Embraer, Alliance dispone di circa 70 Fokker jet aircraft più vecchi, che sono adatti a fornire charter services. L’acquisizione completa consentirebbe a Qantas e Alliance di unire le loro flotte Fokker, estendendo la loro vita economica di altri cinque anni”, afferma Qantas. John Gissing, Qantas Group Executive of Associated Airlines and Services, ha affermato che la compagnia aerea continuerà a collaborare con l’ACCC per garantire che eventuali problemi di concorrenza vengano affrontati: “L’Australia ha una delle industrie aeronautiche più competitive al mondo. Esiste un numero significativo di operatori charter di diverse dimensioni e questo lo rende un segmento estremamente competitivo. Siamo fiduciosi che la nostra acquisizione di Alliance non riduca sostanzialmente tale concorrenza e lavoreremo attraverso l’ACCC process per supportare quella posizione e affrontare le loro preoccupazioni iniziali. Il resources sector continua a crescere e qualsiasi nuova gara per i servizi aerei sarà molto competitiva. Ha molto senso per noi unirci ad Alliance per migliorare i servizi che possiamo offrire, il che è positivo sia per le compagnie aeree che per il pubblico”.

AIR CANADA: AGGIORNAMENTI SULLE INIZIATIVE PER IL MIGLIORAMENTO OPERATIVO – Air Canada ha fornito un aggiornamento sulle sue iniziative di miglioramento operativo implementate in risposta alle sfide che l’industria aerea globale ha dovuto affrontare. “In Air Canada sappiamo quanto i nostri clienti apprezzino i viaggi ed essi fanno affidamento su di noi per essere trasportati in modo sicuro, confortevole e senza interruzioni. Questo è sempre il nostro obiettivo e condividiamo con loro la loro delusione per il fatto che, uscendo dalla pandemia, l’industria ha vacillato a causa delle sfide senza precedenti del riavvio, dopo una chiusura virtuale di due anni”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive of Air Canada. “All’inizio di quest’estate, a nome di tutti in Air Canada, mi sono impegnato a fare tutto il possibile per ripristinare gli standard di assistenza clienti leader del settore della nostra compagnia. Tra le altre cose, ciò includeva innovazione in aeroporto, cambiamenti operativi e significativi adeguamenti degli orari, e oggi questi stanno producendo un miglioramento dimostrabile nelle metriche che contano di più per i nostri clienti. Anche se sono molto soddisfatto dei progressi fino ad oggi e ringrazio i nostri dipendenti per i loro incessanti sforzi, tutti noi continuiamo a lavorare per conto dei nostri clienti per completare il nostro recupero”. “Per il periodo dal 27 giugno al 14 agosto, durante il quale ha trasportato circa 6,4 milioni di clienti, la Air Canada family (tra cui Air Canada, Air Canada Rouge e Air Canada Express), ha registrato miglioramenti operativi tornando ai suoi pre-pandemic customer service levels. Air Canada continua a collaborare con i suoi partner per affrontare i problemi che perturbano l’ecosistema del trasporto aereo in Canada. La prova del successo di questi sforzi congiunti è una marcata diminuzione dei ritardi e delle cancellazioni per le compagnie aeree, contribuendo a una maggiore stabilità generale nelle operazioni di Air Canada. Ciò ha portato a una migliore customer experience, con performance migliori in termini di on-time performance, schedule reliability and baggage delivery. Ogni giorno, in media, Air Canada opera attualmente quasi 1.100 voli e trasporta regolarmente 135.000 persone. Air Canada ha prudentemente ripristinato il suo programma mentre si riprende dagli effetti del COVID-19 e quest’estate prevede di operare il 79% della sua capacità pre-pandemia man mano che il settore si stabilizza. A sostegno di ciò, il vettore ha richiamato i dipendenti licenziati durante la pandemia e continua ad assumere lavoratori aggiuntivi. Attualmente conta circa 34.000 dipendenti rispetto ai 34.700 prima della pandemia”, afferma Air Canada.

QANTAS AGGIUNGE TONGA COME NUOVA DESTINAZIONE – Qantas sta espandendo la sua presenza nel Pacifico meridionale con l’aggiunta di Tonga alla sua rete, offrendo una nuova destinazione da esplorare. Dopo la recente riapertura dei confini di Tonga, Qantas volerà settimanalmente tra Sydney e il Nuku’alofa’s Fua’amotu Airport. I voli di quattro ore e mezza saranno gli unici servizi diretti tra l’Australia e Tonga. Qantas opera servizi da dicembre 2020, supportati dal Pacific Flights Program del governo australiano. Questi voli hanno mantenuto collegamenti critici per passeggeri e merci mentre i confini internazionali erano chiusi. Da oggi i passeggeri possono prenotare un volo direttamente su qantas.com con servizi attivi ogni giovedì per Tonga. L’inclusione di Tonga nella rete internazionale segue il recente impegno con servizi settimanali per Samoa, poiché Qantas aumenta la sua presenza nelle isole del Pacifico meridionale sulla scia della forte domanda di viaggi per le vacanze. Qantas opererà inizialmente un volo a settimana con un aeromobile A330 tra Tonga e Sydney, insieme al servizio per Samoa.

AIRLINK COLLABORA CON FEDERAL AIRLINES – Airlink e Federal Airlines, il principale fornitore del Sud Africa di shuttle per alcuni dei lodge safari di lusso dell’Africa, hanno siglato una partnership commerciale volta a garantire collegamenti aerei sostenibili tra gli aeroporti chiave del Lowveld, come Skukuza (“SZK”) e Kruger Mpumalanga International Airport (“KMIA”), con popolari lodge nella Sabi Sand Game Reserve e Northern KwaZulu Natal. Federal Airlines amplierà il suo servizio Air Shuttle Transfer per incorporare il Lodge Link di Airlink e continueranno a fornire connettività ai clienti dei Lodge grazie ai voli operati da Airlink da Johannesburg e Cape Town per SZK e KMIA. A partire dal 1 settembre 2022, i clienti di Airlink Lodge Link che hanno una prenotazione al Sabi Sands (compresi i voli da Arathusa, Londolozi e tra Skukuza e Nelspruit) viaggeranno con voli Federal Airlines. Dal 1 ottobre 2022 tutti passeggeri prenotati con Airlink per Phinda, saranno accettati sui voli Federal Airline. “Airlink razionalizzerà suoi servizi di Lodge Link per concentrarsi sulla sua attività principale e far crescere la sua vasta rete all’interno dell’Africa meridionale e oltre, mentre affiderà i servizi di shuttle per i Lodge nelle abili mani di Federal Airlines che sono rispettabili specialisti in questo campo. Non abbiamo dubbi che Federal offrirà ai clienti Airlink lo stesso livello di eccellenza del servizio a cui sono abituati”, ha commentato Rodger Foster, CEO di Airlink.

LOCKHEED MARTIN INTEGRA L’HELIOS SYSTEM PER L’U.S. NAVY – Lockheed Martin ha consegnato alla U.S. Navy un 60+ kW-class high energy laser with integrated optical-dazzler and surveillance (HELIOS), il primo tactical laser weapon system ad essere integrato nelle navi esistenti, fornendo directed energy capability alla flotta. Integrato e scalabile in base alla progettazione, il multi-mission HELIOS system fornirà relevant laser weapon system warfighting capability come elemento chiave di un’architettura di difesa a più livelli. HELIOS è un nuovo weapon system trasformativo che fornisce un ulteriore livello di protezione per la flotta.

QANTAS: NUOVA PARTNERSHIP PER I FREQUENT FLYERS – I Frequent Flyer di Qantas possono ora guadagnare e utilizzare punti con alcune delle migliori esperienze culinarie australiane nell’ambito di una nuova partnership con il Seagrass Boutique Hospitality Group. I Qantas Points saranno nel menu di oltre 40 ristoranti in tutta l’Australia, inclusi i ristoranti 6HEAD, Ribs & Burgers, Italian Street Kitchen, Hunter & Barrel e The Meat & Wine Co. I membri possono guadagnare punti in base alla spesa nei ristoranti. I frequent flyer possono anche utilizzare i punti per pagare il conto per intero, o per una parte del conto, utilizzando Points Plus Pay in tutte le sedi. Olivia Wirth, CEO di Qantas Loyalty, ha affermato: “Il cibo e il vino sono costantemente tra i principali interessi dei nostri membri, insieme ai viaggi, e abbiamo cercato di ampliare le loro opportunità per essere ricompensati mentre cenano fuori. La possibilità di guadagnare punti per il loro prossimo viaggio da sogno mentre si gusta un pasto in un ristorante sarà un’aggiunta gradita per i frequent flyer. Così come si concederanno un’esperienza culinaria utilizzando i loro Qantas Points”.