News Brevi – 19.08.2022

IBERIA A LUGLIO E’ STATA LA COMPAGNIA AEREA PIU’ PUNTUALE D’EUROPA – Iberia informa: “Per il secondo mese consecutivo, nonostante le difficoltà operative in molti degli aeroporti in Europa e negli Stati Uniti dove vola, Iberia è tornata a salire sul gradino più alto del podio della puntualità tra le European airlines a luglio, come confermato dalla società di consulenza internazionale Cirium, precedentemente FlightStats. A luglio, l’81,19% degli 8.240 voli operati da Iberia è arrivato puntuale a destinazione, il che la rende la più puntuale tra le European airlines. Questo risultato riflette l’impegno e lo sforzo profusi dai team di Iberia per affrontare un’estate particolarmente difficile, a causa della situazione in alcuni aeroporti europei, che stanno vivendo problemi operativi e devono ridurre e cancellare i voli. La classifica Cirium colloca anche Iberia come la settima network airline più puntuale al mondo a luglio. Poiché questa è la prima estate senza restrizioni Covid-19 e si prevedeva una forte domanda, Iberia Airport Services, la handling division di Iberia, ha deciso a marzo di aumentare il personale del suo team tra il 5% e il 10% in più rispetto alla capacità impiegata dalle compagnie aeree che serve, al fine di fornire più risorse, anche per gestire eventuali inconvenienti”.

RYANAIR ISPIRA I VIAGGIATORI ITALIANI CON CITY BREAK DI FINE ESTATE DA €19,99 – Ryanair informa: “Ryanair offre ispirazione ai viaggiatori italiani con la sua top 3 delle destinazioni per un meritato city break a settembre e ottobre, con tariffe a partire da soli €19,99. Approfittate degli ultimi giorni di sole esplorando entusiasmanti e vivaci città in Europa, tra cui Barcellona, Agadir e Londra. Con tantissimi posti disponibili su 240 rotte, collegatevi a Ryanair.com entro il 5 settembre, prima che questa offerta vada a ruba e prenotate il prossimo city break con monumenti imperdibili, musei, strade vivaci e deliziose specialità locali”. Dara Brady, Direttore Marketing di Ryanair, ha dichiarato: “In qualità di compagnia preferita in Europa, Ryanair opera oltre 3.000 voli giornalieri per accompagnare i viaggiatori verso città ed esperienze da non perdere in tutta Europa. Con ciò, siamo lieti di offrire ai nostri clienti tantissimi posti a partire da soli €19,99 con oltre 240 rotte tra cui scegliere, comprese le migliori città come Barcellona, Agadir e Londra. Con questa offerta speciale per i viaggi di settembre e ottobre, troverete certamente la città perfetta per una vacanza con cui concludere l’estate in bellezza. Ma poiché questa offerta scade alla mezzanotte del 5 settembre, assicuratevi di visitare Ryanair.com per prenotare il volo a partire da soli €19,99 e godervi tutte le incredibili esperienze che le città d’Europa hanno da offrire”.

AERONAUTICA MILITARE: VISITA DEL CAPO DI STATO MAGGIORE ALLA TASK FORCE AIR WHITE EAGLE IN POLONIA – Giovedi 18 agosto, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, è stato accolto presso l’aeroporto Krolewo di Malbork, dal Maj. Gen. Jacek Pszczola, Inspector of the Polish Air Forces – General Command of the Polish Armed Forces, con il quale si è intrattenuto in un proficuo e cordiale colloquio e con cui ha fatto un punto di situazione sulle attività in corso. Successivamente, il Generale Goretti ha incontrato le donne e gli uomini della Task Force Air White Eagle impegnati in Polonia nella missione NATO di Enhanced Air Policing. Il Generale Goretti ha ringraziato a nome della Forza Armata tutto il personale della TFA. “Sono qui oggi per ringraziarvi per quanto state facendo per il Paese e per testimoniare la vicinanza di tutta la Forza Armata”, ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore. “Un plauso particolare alla macchina logistica che rende possibili queste missioni, un aspetto davvero essenziale che consente agli equipaggi di andare in volo per garantire la sicurezza dei cieli dell’Alleanza”. Ha poi aggiunto: “State operando in un contesto delicatissimo e complesso, con un’attività operativa che non conosce pause: anche ieri ne abbiamo avuto la dimostrazione, quando una missione di addestramento pianificata si è trasformata, mentre eravate già in volo, in una missione reale di sorveglianza dello spazio aereo”. “E’ giusto io sia qui per toccare con mano questa realtà, per testimoniarvi la mia soddisfazione per quanto state facendo. Mi rivolgo in particolare ai ragazzi più giovani: è importante che l’eco del lavoro che state svolgendo qui giunga in Italia, perché possiate essere un esempio di impegno, capacità e serietà per altri giovani. Voi siete qui oggi per difendere la nostra libertà, non ci sono altri motivi”. Il contingente italiano, posto sotto la diretta dipendenza nazionale del COVI (Comando Operativo di Vertice Interforze), è composto da 136 donne e uomini dell’Aeronautica Militare provenienti dai Gruppi di Volo e da personale tecnico e logistico, che fino al 30 novembre 2022 opereranno al fianco della Polish Air Force a protezione del fianco nord-est dell’Alleanza Atlantica. Le capacità operative esprimibili dalle Task Force Air rischierate nei teatri operativi, attraverso un costante addestramento congiunto con le altre componenti di superficie nazionali ed internazionali, contribuiscono a raggiungere una reale integrazione interforze. L’Air Policing (AP) è una missione di cui si è dotata la NATO a partire dalla metà degli anni cinquanta e consiste nell’integrazione dei rispettivi sistemi nazionali dei paesi membri in un unico sistema di difesa aerea e missilistico della NATO a favore dei Paesi membri del fianco orientale. La missione di Enhanced Air Policing è condotta sotto il Comando e Controllo di Allied Air Command (AIRCOM) di Ramstein, per il tramite dei propri Combined Air Operations Centre (CAOC), ed è tesa ad ottimizzare e condividere le capacità dei Paesi della NATO a salvaguardia dello spazio aereo alleato, massimizzandone l’efficacia e l’efficienza (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMBRAER: IL SOCIAL TECH PROGRAM OFFRE OPPORTUNITA’ DI FORMAZIONE PER LA BLACK COMMUNITY IN BRASILE – Embraer ha aperto le iscrizioni alla sua seconda edizione di Social Tech, un technology career acceleration program per i gruppi sottorappresentati. Quest’anno, l’obiettivo del programma sarà la creazione di opportunità per la Black community. Ci saranno 1.000 aperture disponibili e i partecipanti riceveranno una qualifica tecnica e una preparazione per lavorare in una delle aree professionali in più rapida crescita in Brasile. Durante il corso, le persone avranno l’opportunità di imparare il linguaggio Python, con applicazioni in data science, intelligenza artificiale e automazione. Il corso utilizzerà una metodologia bootcamp, una formazione a distanza immersiva che sviluppa le competenze e le capacità necessarie per lavorare nel settore tecnologico. I partecipanti che completano il corso possono lavorare presso Embraer quando le opportunità saranno disponibili e saranno qualificati per lavorare presso aziende partner. “Lo scopo del Social Tech Program è generare carriere per gruppi sottorappresentati nell’area tecnologica, promuovendo la qualifica di questi professionisti e ampliando le opportunità in un settore ad alta domanda”, ha affermato Carlos Alberto Griner, Vice President People, ESG and Communication at Embraer. “Siamo consapevoli delle sfide che la Black community incontra quando entra nel campo della tecnologia in Brasile e vogliamo fare la nostra parte per espandere la loro rappresentanza. Il Social Tech Program è pienamente in linea con il nostro impegno a contribuire a una società più inclusiva e al nostro obiettivo di fornire un’istruzione di qualità per tutti”. Le domande per Social Tech devono essere presentate tramite il website Embraer Social Tech Careers e saranno accettate fino al 18 settembre 2022. Il programma durerà per un periodo di tre mesi, composto da 244 ore.

AMERICAN AIRLINES: “EMPOWERING WOMEN IN THE SKIES” – American Airlines ha ospitato il Bessie Coleman Aviation All-Stars tour, per celebrare il 100° anniversario della prima donna di colore a ottenere la licenza di pilota nel 1921. “Ha coraggiosamente abbattuto le barriere all’interno del mondo dell’aviazione e ha aperto la strada a molti. Per onorare la sua eredità, American ha ospitato Gigi Coleman, pronipote di Bessie, su un volo da Dallas-Fort Worth a Phoenix. Il volo è stato operato da un all-Black Female crew, da pilots and Flight Attendants ai Cargo team members e aviation maintenance technician. American è intenzionata a incrementare i suoi sforzi per diversificare il flight deck. Le donne di colore sono state notevolmente sottorappresentate nell’industria aeronautica, soprattutto come piloti, rappresentando meno dell’1% nella commercial airline industry. Attraverso l’American Airlines Cadet Academy, la compagnia aerea si impegna ad ampliare la consapevolezza e ad aumentare l’accessibilità alla pilot career all’interno di diverse comunità”, afferma American Airlines.