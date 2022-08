Lufthansa Technik: consegnato il secondo Airbus A321LR alla German Air Force

Dopo la cerimonia di consegna del primo aeromobile a giugno all’ILA Berlin (leggi anche qui), Lufthansa Technik AG ha consegnato oggi anche il secondo Airbus A321LR (Long Range) alla German Air Force, con un transfer flight da Amburgo a Colonia-Bonn.

“Come il suo velivolo gemello già in servizio con la tactical registration 15+10, il nuovo 15+11 sarà ora disponibile per la German Air Force per troop transport and parliamentary flight operations su short-, medium- and long-haul routes.

La capacità rispettiva di ciascuno dei due velivoli in questa configurazione è di 136 passeggeri.

Durante una piccola cerimonia presso la Lufthansa Technik’s base ad Amburgo, tutto il personale coinvolto aveva già salutato l’aereo venerdì scorso. Non solo il project team di Lufthansa Technik è stato invitato a partecipare, ma anche, tra gli altri, il personale coinvolto del German Federal Office of Bundeswehr Equipment, Information Technology and In-Service Support (BAAINBw), del Bundeswehr Technical Center for Aircraft and Aeronautical Equipment (WTD 61) e della German Air Force, che aveva precedentemente sottoposto il 15+11 a un intenso testing and acceptance program. Con il suo completamento, la prima fase del modification project è ora conclusa”, afferma Lufthansa Technik.

“Nel prossimo anno, tuttavia, entrambi gli A321LR torneranno in Lufthansa Technik per essere modificati e certificati per missioni MedEvac (Medical Evacuation), nella seconda fase del progetto. Ciò amplierà la gamma di operazioni del velivolo per includere le capacità per il trasporto aereo qualificato di passeggeri feriti e malati. In questo contesto, saranno disponibili tre diverse configurazioni per trasportare fino a sei intensive care patients o fino a dodici pazienti lievemente o moderatamente malati/infortunati.

A tal fine, Lufthansa Technik consegnerà un totale di dodici unità e due unità di riserva della Patient Transport Unit New Generation (Patiententransporteinheit Neuer Generation, in breve PTE NG), alle German Armed Forces. La società ha potuto portare a termine diversi lavori preliminari per le MedEvac mission, ad esempio per l’oxygen supply a bordo dei due velivoli, già durante la prima fase del progetto”, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Lufthansa Technik)