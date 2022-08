News Brevi – 22.08.2022

SPAZIO: CONCLUSA L’ESERCITAZIONE MULTINAZIONALE GLOBAL SENTINEL 2022 – Si è svolta dal 25 luglio al 3 agosto 2022 presso la Space Force Base di Vandenberg (California, USA) l’esercitazione multinazionale a guida statunitense denominata “Global Sentinel 2022”, alla quale ha preso parte, per il quinto anno consecutivo, personale dell’Aeronautica Militare proveniente dallo Stato Maggiore Aeronautica – Ufficio Generale per lo Spazio, dal Centro Space Situational Awareness (C-SSA) del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico (Ferrara) e dal Reparto Sperimentale di Volo – Gruppo Ingegneria per l’Aerospazio (GIAS) di Pratica di Mare (Roma); inoltre, all’attività ha partecipato, per la prima volta, il Comando delle Operazioni Spaziali (COS) della Difesa che, con proprio personale nel ruolo di osservatori, si è posto l’obiettivo di valorizzare ed integrare tutte le componenti operative del nuovo dominio spaziale della Difesa e di familiarizzare con le procedure standard di C3 nel contesto internazionale. La Global Sentinel rappresenta la più importante ed ampia esercitazione di cooperazione internazionale in ambito Space Situational Awareness (SSA), cioè la sorveglianza e consapevolezza di quanto accade nello spazio, ed è l’unico evento del suo genere che include partner multinazionali provenienti da 25 nazioni, geograficamente distribuite su tutti i continenti, per un totale di oltre 150 partecipanti. Gli obiettivi comuni di un tale coinvolgimento sono quelli di rafforzare la capacità di condurre e supportare un’azione coordinata nello spazio (a supporto della Space Domain Awareness – SDA), incrementare l’interoperabilità nelle operazioni spaziali multinazionali, promuovere la sicurezza e lo sviluppo di capacità e competenze omogenee in tutte le nazioni coinvolte (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

QATAR AIRWAYS DIVENTA OFFICIAL AIRLINE PARTNER DELLA GLOBAL IRONMAN AND IRONMAN 70.3 SERIES – Qatar Airways e IRONMAN hanno stretto una partnership globale a lungo termine, rendendo Qatar Airways Official Airline Partner della Global IRONMAN® Series and IRONMAN® 70.3® Series per tutta la stagione 2025. Inoltre, Qatar Airways sarà title partner delle edizioni 2022 degli IRONMAN 70.3 Sunshine Coast, IRONMAN Maryland, IRONMAN 70.3 Washington and IRONMAN 70.3 Western Sydney triathlon e collegherà atleti, funzionari e fan tramite Brisbane Airport, Washington Dulles International Airport, Seattle-Tacoma International Airport e Sydney Airport, rispettivamente. Qatar Tourism è parte della partnership. Nell’ambito della partnership, gli atleti che viaggiano per gli eventi IRONMAN o IRONMAN 70.3 utilizzando Qatar Airways avranno accesso a una serie di vantaggi, come tariffe promozionali per se stessi e per i membri della famiglia e, per coloro che viaggiano da o via Qatar, offerte speciali aggiuntive per Doha. Inoltre, gli atleti che hanno completato un evento IRONMAN o IRONMAN 70.3 negli ultimi 12 mesi avranno diritto ad altri vantaggi esclusivi. Per ulteriori informazioni sui vantaggi, visitare: qatarairways.com/IRONMAN. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive and Qatar Tourism Chairman, ha dichiarato: “La nostra partnership con The IRONMAN Group è una scelta naturale per il nostro brand, dove lo sforzo umano dimostra che tutto è possibile. Ammiriamo lo sforzo incessante e la dedizione degli atleti, attributi che ci sforziamo di riflettere nel modo in cui serviamo i nostri clienti. Le gare IRONMAN sono ospitate in diverse città del mondo, rendendo la nostra rete globale il mezzo perfetto attraverso il quale connettere appassionati, atleti, sostenitori e funzionari”. La partnership è stata siglata il 21 agosto 2022 al 3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum di Doha, Qatar. “L’obiettivo di Qatar Airways è riunire le comunità attraverso lo sport. La partnership con IRONMAN eleverà ulteriormente l’ampio portafoglio sportivo di Qatar Airways, tra cui FIFA World Cup Qatar 2022™, Paris Saint-Germain, FC Bayern München, Concacaf, CONMEBOL e ulteriori partnership in diverse discipline sportive come come l’equitazione, il kitesurf, il padel e il tennis”, conclude Qatar Airways.

QANTAS METTE IN ATTO DIVERSE INIZIATIVE PER SUSARSI DEI DISAGI CON I CLIENTI – Qantas informa: “Qantas sta contattando milioni di suoi clienti per scusarsi formalmente per le recenti sfide operative e ringraziarli per la loro pazienza, mentre il vettore nazionale lavora per tornare al meglio dopo il COVID. La compagnia aerea sta lanciando una serie di iniziative per migliorare i disguidi relativi ai bagagli e le performance puntuali. Qantas ha assunto 1.500 nuove persone da aprile con altre in arrivo, ha modificato gli orari dei voli e ha investito 15 milioni di dollari in nuove tecnologie negli aeroporti chiave per facilitare l’esperienza di viaggio. Parlando direttamente con i frequent flyer tramite un’e-mail e un videomessaggio inviati lunedì, il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha riconosciuto che, sebbene sia stato bello vedere le persone tornare a bordo dopo così tanto tempo a terra, il ritorno al volo non è andato tutto liscio”. “Negli ultimi mesi, troppi di voi hanno avuto voli in ritardo, voli cancellati e bagagli smarriti. A nome del vettore nazionale, voglio scusarmi e assicurarvi che stiamo lavorando per tornare al meglio. Stiamo già assistendo a un miglioramento sostenuto nella gestione dei bagagli e nelle performance puntuali e, sebbene alcuni fattori siano fuori dal nostro controllo, prevediamo che le cose continueranno a migliorare ogni settimana. Oltre a chiedere scusa, vogliamo anche ringraziarti. Stiamo investendo in una serie di iniziative, tra cui estensioni di stato per Frequent Flyer Silver e superiori, migliaia di Qantas Points e lounge passes. A tutti i nostri frequent flyer in Australia e Nuova Zelanda verranno offerti $50 per un return Qantas flight”, ha affermato Joyce. Qantas estenderà inoltre il suo impegno per fino al 50% in più di disponibilità di Classic Reward seats fino al 30 giugno 2023. I reward seats vengono prenotati utilizzando i Qantas Points. Qantas ha annunciato per la prima volta il suo impegno ad aumentare i Classic Reward seats nell’ottobre dello scorso anno. Da allora, i Frequent Flyer hanno riscattato più di 80 miliardi Qantas Points, con un passeggero su 11 trasportato da Qantas che vola su un reward seat.

AMERICAN AIRLINES ANNUNCIA IL NUOVO CHIEF DIGITAL AND INFORMATION OFFICER – American Airlines ha annunciato oggi che Ganesh Jayaram è stato nominato Executive Vice President and Chief Digital and Information Officer (CDIO), a partire dal 1 settembre. Jayaram riporterà al CEO di American, Robert Isom. “Ganesh ha una comprovata capacità di guidare l’innovazione in organizzazioni globali grandi e complesse che si concentrano sull’affidabilità operativa”, ha affermato Isom. “Il suo stile di leadership, l’esperienza globale e il successo nella creazione e nell’implementazione di strategie aziendali e tecnologiche gli serviranno incredibilmente bene mentre interverrà per guidare il nostro technology team. Non vediamo l’ora che si unisca al nostro senior team all’inizio del prossimo mese”. Nel suo ruolo di CDIO, Jayaram fornirà leadership, visione e direzione alla American’s technology organization, a supporto degli obiettivi strategici sia tecnici che aziendali. Ciò include la guida e la definizione della roadmap per la definizione del ruolo che la tecnologia svolgerà nel guidare le customer and team member experiences. Jayaram si unisce alla compagnia aerea da Deere & Company, dove ha guidato la information technology organization dal 2016 e ne ha ricoperto il ruolo di Chief Information Officer. Ha trascorso più di 15 anni in Deere, ricoprendo diversi ruoli chiave di leadership, tra cui Vice President of Information Technology e Vice President of Corporate Strategy & Business Development. Jayaram succederà a Maya Leibman, che in precedenza aveva annunciato che si trasferirà nel Regno Unito per motivi familiari. Leibman aiuterà a guidare la transizione fino alla fine dell’anno e assumerà nuove responsabilità internazionali nel 2023. Leibman è entrata in American nel 1994 e da gennaio 2012 è Chief Information Officer della compagnia aerea.

SAAB: NUOVO ORDINE DALLA NORVEGIA – Saab ha ricevuto un ordine dalle forze armate norvegesi per il sistema Carl-Gustaf®. Nel gennaio 2021 la Norvegia è diventata il 14° utente dell’ultimo Carl-Gustaf M4.

ROLLS-ROYCE HA CONSEGNATO PIU’ DI 200 MTU EMERGENCY GENERATOR A AVK – Rolls-Royce ha consegnato 200 mtu emergency generators ad AVK, fornitore leader nel Regno Unito di critical power solutions, in soli tre anni. AVK ha già installato e commissionato il maggior numero di unità in tutta Europa e in totale ha già fornito più di 3,5 gigawatt di potenza ai data center, alle financial, telecommunications and healthcare industries nel Regno Unito e in Irlanda. AVK è ora il più grande fornitore di emergency power solutions per i data center e il settore finanziario nel Regno Unito e, da quando ha firmato l’accordo esclusivo con la business unit Rolls-Royce Power Systems, ha utilizzato solo mtu brand emergency gensets. AVK fornisce, installa e mantiene, per l’intera vita di servizio, emergency power systems chiavi in mano basati su Series 2000 and 4000 mtu diesel systems che vanno da 825 a 4.000 KVA, su misura per le esigenze del cliente. Tobias Ostermaier, President of the Stationary Power Solutions business unit at Rolls-Royce Power Systems, ha spiegato: “Negli ultimi due decenni Rolls-Royce e AVK sono cresciute insieme per formare un team forte. AVK, in qualità di fornitore leader di emergency power solutions, e Rolls-Royce, in qualità di uno dei tre maggiori fornitori di emergency power systems for data centers in tutto il mondo, continueranno insieme a soddisfare la crescente domanda con un portafoglio collaudato e soluzioni sostenibili”. Rolls-Royce sta inoltre sviluppando il suo mtu gas engine portfolio for power generation in modo che i motori possano funzionare con hydrogen fuel in futuro, consentendo una fornitura di energia Net Zero. L’azienda sta inoltre lanciando complete mtu hydrogen fuel cell solutions, che emettono nient’altro che vapore acqueo. Ciò consentirà la CO2-free generation di emergency power per data center e molte altre applicazioni critiche.