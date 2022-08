Etihad Airways aumenta i voli per New York-JFK questo inverno

Etihad Airways renderà più convenienti i viaggi negli Stati Uniti questo inverno aumentando i voli per New York.

“Dal 15 novembre, Etihad aggiungerà quattro voli settimanali sulla rotta Abu Dhabi – New York, fornendo un totale di 11 servizi settimanali non-stop per il John F. Kennedy International Airport (JFK).

I nuovi voli saranno operati con Boeing 787-9 Dreamliner, mentre i servizi giornalieri esistenti continueranno sul nuovo aeromobile Airbus A350 di Etihad, che opera sulla New York route da giugno. Questi tipi di aeromobili sono tra i più efficienti al mondo, con consumi di carburante ed emissioni di CO2 notevolmente inferiori rispetto ai twin aisle aircraft della generazione precedente.

L’aumento della frequenza offrirà ai viaggiatori una maggiore scelta e flessibilità tra Abu Dhabi e New York ed è perfetto in vista del Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, che si svolgerà a Yas Island, Abu Dhabi, tra il 17 e il 20 novembre 2022.

I viaggiatori beneficeranno inoltre di un migliore accesso tra New York e il network globale di Etihad di 70 destinazioni, in particolare in Medio Oriente, subcontinente indiano e sud-est asiatico, nonché collegamenti oltre New York, da e per 46 destinazioni in tutte le Americhe, con l’Etihad codeshare partner JetBlue“.

Alex Featherstone, Vice President Network Planning & Alliances, ha dichiarato: “Etihad sta migliorando il suo schedule quest’inverno per fornire ancora più opzioni ai nostri ospiti nelle principali business and leisure destinations del nostro global network. Il nostro servizio verso New York continua a fornire ottime performance e, avendo già registrato una domanda record di passeggeri quest’estate, Etihad è entusiasta di investire ulteriormente in questo mercato basandosi sui livelli di frequenza prima del peak winter travel period”.

“I passeggeri Etihad che viaggiano negli Stati Uniti potranno usufruire della Etihad’s US pre-clearance facility, l’unica United States Customs and Border Protection facility in Medio Oriente. Ciò consente ai passeggeri diretti negli Stati Uniti di elaborare tutte le immigration, customs and agriculture inspections ad Abu Dhabi prima di salire a bordo del volo, evitando le code all’arrivo negli Stati Uniti.

Con 11 voli settimanali per New York-JFK e collegamenti giornalieri per Chicago e Washington, quest’inverno Etihad offrirà un totale di 25 voli settimanali tra Abu Dhabi e gli Stati Uniti, con oltre il 50% di posti premium in più rispetto alla precedente winter 2021 season”, conclude Etihad Airways.

