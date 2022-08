News Brevi – 23.08.2022

AERONAUTICA MILITARE: PRIMO SCRAMBLE PER GLI EUROFIGHTER DELLA TFA WHITE EAGLE – Nei giorni scorsi, a seguito del potenziale ingresso nello spazio aereo dell’Alleanza di una traccia non riconosciuta proveniente dalla Bielorussia, il CAOC di Uedem (Ger) ha immediatamente allertato una coppia di Eurofighter italiani che erano già in volo, ordinando loro di dirigersi nella zona di operazioni, rimanendo all’interno dei confini polacchi. Tale prontezza ha permesso alla catena di Comando e Controllo della NATO di verificare la presenza della possibile minaccia e di dimostrare allo stesso modo, in tempi brevissimi, eccezionali capacità di reazione, utilizzando le risorse messe a disposizione dall’Italia con la TFA-P White Eagle rischierata presso la base aerea di Malbork. In un contesto delicatissimo e complesso come quello attuale sul fianco nord-est della NATO, è di fondamentale importanza l’attività operativa che i piloti dell’Aeronautica Militare italiana svolgono, giorno e notte, senza soluzione di continuità, a supporto della Forza Aerea polacca. La missione di enhanced Air Policing della NATO, puramente difensiva e non basata su una minaccia specifica, è orientata a preservare l’integrità territoriale dell’Alleanza, con misure di sicurezza modulabili e flessibili, che possono essere incrementate o ridotte a seconda della situazione di sicurezza. Misure di garanzia sono la continua presenza militare ed una significativa attività nella parte est dell’alleanza da parte dei Paesi della NATO, su base rotazionale. Queste misure difensive dimostrano la solidarietà collettiva della NATO ed il suo impegno a protezione di tutti i Paesi alleati. L’Aeronautica Militare è presente in Polonia dal 1° agosto con 4 velivoli Eurofighter F-2000A ed i relativi equipaggi provenienti dal 4°, 36°, 37° e 51° Stormo dell’Aeronautica Militare dipendenti dal Comando Squadra Aerea, che contribuiscono al rafforzamento della postura di deterrenza sul fianco nord-orientale della NATO (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROPORTO DI VENEZIA: BOLLETTINO SUI DATI DI TRAFFICO E SERVIZI – Il Gruppo SAVE informa: “Prosegue la comunicazione settimanale del Gruppo SAVE relativa ai dati di traffico e all’andamento dei servizi all’aeroporto di Venezia, avviata in un’ottica di dialogo continuativo con l’utenza e gli stakeholder dello scalo. La stagione estiva del Marco Polo procede con il recupero dei volumi di traffico rispetto a quanto realizzato nel 2019. Nella settimana dal 15 al 21 agosto, il Marco Polo ha gestito 250.993 passeggeri, che corrispondono all’85,1% del volume gestito nello stesso periodo del 2019. I voli complessivi tra arrivi e partenze sono stati 1.706, di cui solo l’1% è stato cancellato. Il tempo medio di attesa ai varchi di sicurezza è stato di 8’02”, sostanzialmente in linea con quello delle settimane precedenti. I tempi di riconsegna bagagli si sono mantenuti stabili: la media è stata di 19 minuti per la consegna del primo bagaglio (19 minuti nella settimana 8-14 agosto, 20 minuti in quella 1-7 agosto) e di 29 minuti per l’ultimo (29 minuti nella settimana 8-14 agosto e 30 minuti in quella 1-7 agosto). Il volume di bagagli disguidati, vale a dire spediti in ritardo da altri scali o erroneamente inviati al Marco Polo, è stato pari a 1.125 colli, in aumento del 2% rispetto ai 1.103 accolti nella settimana precedente. I bagagli riavviati dallo scalo alla giusta destinazione sono stati 1.164, con una conseguente riduzione delll’11,8% delle valigie stoccate in aeroporto rispetto alla settimana precedente. I bagagli disguidati attualmente in giacenza sono 290”.

RYANAIR AGGIUNGE OLTRE UN MILIONE DI POSTI AL SUO UK WINTER SCHEDULE – Ryanair ha aggiunto oltre 1 milione di low-fare seats ai suoi winter schedules da/per 20 aeroporti del Regno Unito. “Ryanair ora prevede di vedere il suo traffico per l’intero anno crescere da un obiettivo originale di 165 milioni a oltre 166,5 milioni di passeggeri quest’anno, mentre offre più scelta, migliore affidabilità e tariffe più basse per i suoi clienti del Regno Unito e le loro famiglie che cercano low-fare city breaks and winter sun in Spagna, Italia, Portogallo, Marocco, Grecia e Francia”, afferma Ryanair. Michael O’Leary di Ryanair ha dichiarato: “Ryanair sta ora aggiungendo più capacità (oltre 1 milione di low-fare seats) al nostro UK winter schedule più grande di sempre, in modo che le famiglie del Regno Unito possano prenotare con sicurezza. Questi low-fare seats aggiuntivi possono essere prenotati da oggi su Ryanair.com”.

BOEING CONSEGNA DUE COMMERCIAL SETELLITES A SES – Boeing ha consegnato due satelliti per il principale global content connectivity service provider SES al sito di lancio a Cape Canaveral, Florida, in vista dell’imminente lancio dei twin spacecraft su un razzo Atlas V di United Launch Alliance (ULA). “SES-20 e SES-21 sono i primi satelliti commerciali che abbiamo consegnato dall’inizio della pandemia globale”, ha affermato Ryan Reid, president of Boeing Satellite Systems International. “È stato impegnativo, ma abbiamo trovato il modo di essere reattivi alle esigenze e alle tempistiche dei clienti emergenti. Di conseguenza, siamo passati dalla firma del contratto alla consegna di due satelliti in poco più di due anni”. La coppia di all-electric 702SP (small platform) satellites è dotata di C-band payloads che opereranno negli Stati Uniti continentali e aiuteranno a inaugurare l’iniziativa 5G Fast della Federal Communications Commission, che richiede agli operatori satellitari come SES di trasferire i servizi dai lower 300 MHz agli upper 200 MHz dello spettro C-band per 5G mobile services. I nuovi satelliti Boeing sono progettati e destinati a consentire a SES di continuare a fornire i suoi C-band broadcast and radio services, nonché critical data networks services, nei prossimi mesi. SES-20 e SES-21 sono il 14° e il 15° satellite costruiti da Boeing per SES. “La consegna di SES-20 e SES-21 segna un’altra grande pietra miliare per il nostro C-band spectrum clearing project negli Stati Uniti. Grazie al nostro partner fidato e di lunga data Boeing, rimaniamo sulla buona strada per migrare i nostri clienti su questi nuovi satelliti in modo da poter continuare a fornire servizi senza interruzioni”, ha affermato Ruy Pinto, Chief Technology Officer di SES. SES-20 e SES-21 sono stati sottoposti a rigorosi environmental testing presso la Boeing satellite factory in El Segundo, California, tra cui vibration, thermal vacuum, electromagnetic interference and acoustic testing. Dopo essere arrivati al sito di lancio a Cape Canaveral, i satelliti saranno incapsulati nella payload fairing per il lancio. Sono già stati integrati in una dual-launch configuration platform realizzata da Boeing. “Questa sarà la nostra terza dual-launch configuration di 702SP, quindi è un modo collaudato per portare di più in orbita e più velocemente per i nostri clienti”, ha affermato Jim Peterka, Boeing’s SES-20 and SES-21 program manager. Boeing ha consegnato più di 300 satelliti a clienti commerciali e governativi a livello globale e continua a costruire satelliti adattabili per soddisfare i casi aziendali in evoluzione e soddisfare le missioni più impegnative.

ANA ANNUNCIA UN FLIGHT SCHEDULE RIVISTO PER LA SECONDA META’ DEL FY2022 – ANA HOLDINGS INC. ha annunciato il flight schedule rivisto per la seconda metà del FY2022. Nonostante l’impatto continuo del COVID-19, ANA ha annunciato l’operatività di tutti i voli domestici da/per Tokyo Haneda airport nel luglio 2022 per la prima volta da marzo 2020 (tranne durante l’alta stagione) e per i voli internazionali ANA ha continuato ad aumentare i voli in risposta alla ripresa della domanda e all’allentamento delle restrizioni all’ingresso nei paesi. Peach Aviation Limited (di seguito “Peach”) prevede la ripresa delle operazioni su tre rotte internazionali, a cominciare dalla rotta Kansai – Seoul. In risposta alla forte domanda di operazioni cargo internazionali, ANA ha operato attivamente voli cargo, utilizzando sia freighter che aerei passeggeri per soddisfare le esigenze dei clienti. Poiché la domanda di voli domestici e internazionali continua a riprendersi, il Gruppo ANA perseguirà attivamente opportunità per aumentare i voli e utilizzare aeromobili più grandi. A partire dalla fine di ottobre, ANA inizierà il codeshare sui voli operati da Amakusa Airlines e Japan Air Commuter, offrendo ai clienti più scelte di volo con numero di volo ANA, consentendo al tempo stesso una rete completa che va oltre le singole compagnie aeree. In risposta alla ripresa della domanda di voli internazionali, ANA prevede di operare voli aggiuntivi e annuncerà i dettagli rotta per rotta il 30 agosto. In attesa che la forte domanda cargo continui, ANA manterrà l’attuale freighter network e offrirà ulteriori voli, oltre a utilizzare aerei passeggeri per le operazioni cargo. Peach riprenderà i voli sulle rotte internazionali per soddisfare la prevista ripresa della domanda. La rotta Haneda – Seoul riprenderà il 30 ottobre e la rotta Kansai – Seoul, che riprenderà ad operare il 28 agosto, aumenterà a due voli al giorno.

ANA NEO ANNUNCIA “ANA GranWhale” – ANA NEO ha annunciato oggi il nome ufficiale della virtual travel platform in fase di sviluppo, “ANA GranWhale”. Dalla costituzione di ANA NEO l’anno scorso, l’organizzazione ha sviluppato la sua strategia di piattaforma e le sue partnership. ANA GranWhale è un metaverse travel service che utilizza la tecnologia, inclusa la realtà virtuale, per ricreare le destinazioni e le culture del mondo e sarà composto da tre servizi: Sky Park, Sky Mall, Sky Village. “Abbiamo chiamato il servizio ANA GranWhale per rappresentare i ricordi e i sogni dei clienti ANA in tutto il mondo che hanno viaggiato con ANA durante i suoi 70 anni di storia e la grande balena che è nata per abbracciare l’intero mondo selvaggio”, ha affermato l’ANA NEO President, Mitsuo Tomita. “La freccia nel simbolo rappresenta rispettivamente il virtuale e il reale, la fusione dei due simboleggia ANA GranWhale che vola dritto nel futuro con stabilità e crescita, dove i viaggi nel Web 3.0 e nel metaverso diventeranno un luogo comune”. In risposta all’accelerazione del movimento del metaverso, ANA GranWhale sarà disponibile per smartphone, tablet e visori VR. La prima versione disponibile al pubblico sarà Meta Quest 2. Nei prossimi mesi ANA NEO prevede di annunciare una serie di partnership. ANA NEO continuerà ad accelerare la costruzione del primo travel metaverse service ANA GranWhale, con il lancio previsto verso l’inizio del 2023.