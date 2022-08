Eurowings espande la capacità verso destinazioni business

Sullo sfondo della crescente domanda di voli business, Eurowings sta aumentando notevolmente la sua offerta per i viaggiatori d’affari e da settembre offrirà circa il 30% di voli in più rispetto all’anno precedente.

“Questa è la risposta di Eurowings alla forte crescita della domanda di destinazioni business come Vienna, Zurigo, Londra e Milano. Allo stesso tempo, la filiale Lufthansa sta espandendo la capacità del suo prodotto BIZclass su numerose rotte”, afferma Eurowings.

“Vediamo molto chiaramente che dopo la fine delle vacanze estive in alcuni stati tedeschi, la domanda di voli d’affari è aumentata in modo significativo”, afferma Jens Bischof, CEO di Eurowings. “Molti viaggiatori d’affari vogliono partecipare di nuovo alle loro riunioni di persona e stanno prenotando i loro voli ora. Anche se non abbiamo ancora raggiunto il livello pre-Coronavirus, le prenotazioni in arrivo ci mostrano chiaramente la progressiva normalizzazione anche in questo segmento. Stiamo rispondendo a questo con un aumento del 30% dei servizi e una maggiore capacità BIZclass”.

“Eurowings sta inoltre osservando una progressiva normalizzazione dei processi a terra e in volo. Da settimane ormai, la compagnia aerea sta portando i suoi passeggeri alle loro destinazioni con un’affidabilità del 99%, un valore elevato ampiamente riconosciuto nel settore.

Dalla sua base più grande a Düsseldorf, Eurowings serve più di 30 classiche destinazioni d’affari in una decina di paesi. Nell’ambito dell’ampliamento del programma, i popolari collegamenti con Berlino, Zurigo e Milano verranno ampliati con un massimo di 10.000 posti aggiuntivi offerti. Inoltre, Eurowings offrirà collegamenti due volte al giorno con Stoccolma, Praga, Dresda, Birmingham, Ginevra, Lione e Salisburgo. Altre destinazioni d’affari da Düsseldorf includono Atene, Belgrado, Bologna, Budapest, Danzica, Amburgo, Copenaghen, Cracovia, Roma, Göteborg, Graz, Londra, Lisbona, Linz, Manchester, Marsiglia, Newcastle e Vienna. In totale, i passeggeri Eurowings possono scegliere tra più di 100 collegamenti diretti dalla capitale del NRW state.

Da Colonia/Bonn, Eurowings sta aumentando in particolare la sua capacità sulla rotta molto richiesta per Berlino: ad esempio, più di 6.000 posti aggiuntivi saranno in vendita per questa rotta a settembre. I viaggiatori d’affari potranno quindi scegliere tra un massimo di sei partenze giornaliere per la capitale tedesca. In totale, Eurowings serve più di 60 destinazioni dirette in tutta Europa da Colonia/Bonn, tra cui Stoccolma, Atene, Bologna, Budapest, Amburgo, Roma, Londra, Lisbona, Milano, Monaco di Baviera, Praga, Salisburgo, Vienna e Zurigo, tutte mete importanti per viaggi d’affari”, prosegue Eurowings.

“Da Amburgo, Eurowings raddoppia i propri servizi sulla rotta per Amsterdam. Anche il collegamento con Milano sarà notevolmente aumentato. Da settembre la città anseatica sarà nuovamente collegata tre volte al giorno con le destinazioni Vienna e Monaco. I servizi di Eurowings da Amburgo includono le destinazioni importanti per i viaggiatori d’affari Colonia/Bonn, Düsseldorf, Stoccarda, Monaco, Stoccolma, Budapest, Parigi, Roma, Londra, Lisbona, Oslo, Salisburgo, Vienna e Zurigo. In totale, i viaggiatori Eurowings possono scegliere tra 50 destinazioni da Amburgo.

Nella base di Stoccarda, Eurowings aumenta la propria offerta di oltre 150.000 posti aggiuntivi per destinazioni business. Ad esempio, dopo la pausa estiva, il collegamento con Brema torna in programma. Eurowings offre un terzo in più di voli sulle rotte per Budapest, Amburgo e Milano. Il leader di mercato dell’aeroporto di Stoccarda offre più di 60 destinazioni, inclusi collegamenti commerciali con Amsterdam, Atene, Belgrado, Berlino, Roma, Graz, Londra, Lisbona, Tbilisi e Vienna.

Da Berlino, i viaggiatori d’affari avranno accesso per la prima volta a un collegamento giornaliero Eurowings con Stoccolma, rendendo Berlino il quarto collegamento diretto dalla Germania offerto da Eurowings verso la capitale svedese. I viaggiatori d’affari provenienti dalla capitale tedesca beneficiano dei collegamenti ad alta frequenza per Colonia/Bonn, Düsseldorf e Salisburgo con Eurowings. Solo per queste destinazioni ci sono più di 200 voli a settimana da e per Berlino nell’orario dei voli Eurowings”, conclude Eurowings.

Nuova aggiunta al menu per Eurowings

Eurowings inoltre informa: “Una nuova aggiunta al menu Eurowings: i clienti possono ora gustare currywurst caldo durante il volo. In linea con la stagione estiva, il currywurst amplia la gamma dei prodotti di bordo e si abbina particolarmente bene alle patatine fritte croccanti con maionese vegana, già disponibili a bordo da maggio e che stanno riscuotendo grande popolarità: solo a luglio, a bordo sono state vendute oltre 4.000 porzioni di patatine fritte. Tutti gli ingredienti del currywurst provengono da fornitori regionali tedeschi. La specialità è disponibile su tutti i voli di più di un’ora.

Il currywurst è uno dei piatti preferiti della Germania: ogni anno vengono consumate circa 800 milioni di porzioni a livello nazionale. L’iconico snack è così popolare, infatti, che il Currywurst Day viene celebrato in tutto il paese in suo onore il 4 settembre”

“Oltre al currywurst, Eurowings offre ai suoi ospiti molti altri snack, quindi ce n’è per tutti i gusti. Allo stesso tempo, la principale leisure airline tedesca si sta concentrando sempre di più sulla sostenibilità. Ad esempio, i panini offerti da Eurowings sono ora disponibili in imballaggi completamente riciclabili. Il film “Nature-flex” realizzato con materie prime rinnovabili è completamente compostabile e biodegradabile. La sua introduzione a bordo evita diverse tonnellate di rifiuti di plastica all’anno.

Con il suo nuovo concetto di catering specificamente adattato alla stagione, Eurowings si distingue ulteriormente dal campo dei concorrenti low cost e si posiziona come ‘value airline for Europe’. Altri elementi chiave della proposta di valore ‘Carefree Travel’ di Eurowings includono l’accesso a Miles & More, l’attraente programma fedeltà di Lufthansa Group, free middle seats a partire da dieci euro, compensazione del carbonio con un solo clic e opzioni di cambio prenotazione flessibili fino a 40 minuti prima della partenza”, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)