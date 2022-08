Brussels Airlines e i sindacati lavorano insieme per il futuro

Brussels Airlines informa: “Il 4 luglio, il management e le parti sociali di Brussels Airlines hanno approfondito la situazione economica e di mercato e i possibili percorsi per Brussels Airlines. Era chiaro che per creare le condizioni giuste per un futuro di successo per la compagnia, una collaborazione costruttiva tra il management e le parti sociali è fondamentale.

Durante i mesi estivi, le due parti si sono quindi incontrate in una serie di workshop per trovare un terreno comune sugli workload issues. Questi seminari si sono svolti tutti in un’atmosfera costruttiva, stabilendo un nuovo standard per la collaborazione tra il management di Brussels Airlines e i suoi sindacati.

Il 23 agosto si è svolto un day-long status meeting per rivedere la situazione del mercato e gli sviluppi futuri, per rivedere il lavoro svolto durante l’estate e per definire la strada da seguire, assicurandosi di continuare la collaborazione costruttiva. Diverse iniziative per la riduzione del workload e/o il miglioramento della qualità sono già state attuate, mentre altre sono allo studio da entrambe le parti e si concluderanno nei prossimi mesi”.

“Guardando alla market pressure e al futuro di Brussels Airlines, vediamo un’opportunità unica per andare avanti. Il nostro Reboot Plus restructuring programme ha prodotto buoni risultati e abbiamo raggiunto una cost position molto forte e competitiva. Con questa posizione, che dobbiamo proteggere con attenzione, e la collaborazione costruttiva con le nostre parti sociali, abbiamo la capacità di passare al logico passo successivo: rafforzare la nostra posizione di mercato facendo crescere la nostra flotta e il nostro personale. Attualmente stiamo studiando diversi scenari di crescita che verranno implementati in modo più dettagliato nel prossimo futuro. Questa crescita offrirà opportunità di carriera per il nostro personale esistente.

L’inverno sarà ancora imprevedibile: non sappiamo come si svilupperà il Covid e se avrà un impatto sulla domanda del mercato, la corporate demand è ancora instabile e le strozzature operative presso gli aeroporti e i system partners continueranno a esercitare pressioni sulla nostra stabilità operativa. Per anticipare questa difficile stagione invernale amplieremo il nostro personale operativo in tutti i reparti”, prosegue Brussels Airlines.

“Concretamente, è stata presa la decisione di prolungare i contratti di 200 temporary cabin crew members, di assumere ulteriori external cabin crew e di rafforzare il nostro resource planning per garantire che le esigenze riguardo le risorse siano soddisfatte correttamente. Per quanto riguarda il cockpit, abbiamo pubblicato offerte di lavoro per i piloti, mentre in Ground Operations and Maintenance & Engineering avevamo già iniziato ad assumere personale aggiuntivo.

Ciò dovrebbe aumentare la stabilità operativa nella stagione invernale, creando al contempo una distribuzione più equa del workload.

Vogliamo ringraziare le nostre parti sociali per il loro impegno e il loro contributo costruttivo nell’assicurare che la nostra compagnia e le nostre persone abbiano una prospettiva e opportunità di crescita”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)