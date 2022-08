News Brevi – 24.08.2022

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA LAMEZIA TERME A ROMA CON C-130J – Nel tardo pomeriggio di ieri è atterrato all’aeroporto di Ciampino (RM) il C-130J dell’Aeronautica Militare decollato da Lamezia Terme con a bordo una bambina di 5 anni affetta da Covid-19 ed in imminente pericolo di vita a causa di un’insufficienza epatica acuta. Il volo sanitario è stato disposto, su richiesta della Prefettura di Cosenza, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare che ha tra i vari compiti anche quello di coordinare questo genere di attività a favore della popolazione civile su tutto il territorio nazionale. Il velivolo militare, inizialmente, è decollato dalla 46ª Brigata di Pisa verso l’aeroporto di Lamezia Terme dove ha imbarcato l’ambulanza con a bordo la paziente e l’equipe medica del Presidio Ospedaliero “Annunziata” di Cosenza. Il C-130J è poi atterrato all’aeroporto di Ciampino dove l’ambulanza ha completato il trasporto sanitario fino a raggiungere l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù della Capitale. I trasporti a favore di cittadini in imminente pericolo di vita vengono svolti con equipaggi, velivoli da trasporto ed elicotteri dell’Aeronautica Militare e consistono in un intenso lavoro di squadra che richiede professionalità, addestramento e dedizione. Sono migliaia ogni anno le ore di volo effettuate dai velivoli del 31° Stormo di Ciampino, dal 14° Stormo di Pratica di Mare, dal 15° Stormo di Cervia e dalla 46ª Brigata Aerea di Pisa, assetti sempre in prima linea in caso di emergenza (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RIVIERA DEL CONERO: LA PAN E IL 15° STORMO AGLI AIR SHOW DI PORTO SANT’ELPIDIO E PORTO RECANATI – Due spettacolari manifestazioni aeree hanno regalato uno straordinario weekend e hanno emozionato il numerosissimo pubblico che ha affollato la Riviera del Conero, sabato 20 agosto all'”Air Show 2022″ di Porto Sant’Elpidio e il giorno successivo al “Giubileo Lauretano Air Show 2022” a Porto Recanati. Dopo aver affollato gli spazi espositivi della Forza Armata, il pubblico ha seguito, con gli occhi rivolti verso il cielo, le manovre mozzafiato dei velivoli e degli elicotteri dell’Aeronautica Militare. Le due manifestazioni aeree hanno avuto inizio con il passaggio di un elicottero HH-139B del 15° Stormo di Cervia che, sulle note dell’inno nazionale, portava in volo la bandiera tricolore. Dopo numerosi passaggi e dimostrazioni aeree, anche di aeromobili di altre Forze Armate e Corpi armati dello Stato, è giunto il momento delle attesissime esibizioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN). In entrambe le occasioni, le Frecce Tricolori hanno entusiasmato il pubblico con il repertorio del programma acrobatico, sotto la costante e attenta supervisione via radio del Comandante della PAN, Tenente Colonnello Stefano Vit, disegnando in un cielo azzurro linee e curve con i lori fumi bianchi e colorati, fino all’esecuzione della manovra Alona, realizzando il tricolore più lungo del mondo, sulle note della “Turandot”. Il Generale di Divisione Aerea Francesco Vestito, Comandante della 1^ Regione Aerea di Milano, che ha presieduto entrambe le manifestazioni, ha rimarcato come il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico “Frecce Tricolori” e il 15° Stormo SAR siano motivo di orgoglio per la Forza Armata, in quanto eccellenze che riescono a trasmettere al pubblico che le guarda ed all’intera cittadinanza lo spirito e le tradizioni di una squadra vincente, com’è l’Aeronautica Militare, che si appresta a celebrare 100 anni al servizio del Paese (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EASYJET ANNUNCIA MODIFICHE AL SUO BOARD – easyJet annuncia modifiche al suo Board. Harald Eisenächer, il Dr Detlef Trefzger e Ryanne van der Eijk entreranno a far parte del Board come Non-Executive Directors a partire dal 1 settembre 2022. Dopo quattro anni nel Board e a causa del suo trasferimento a Singapore, Nick Leeder ha deciso di dimettersi dalla carica di Non-Executive Director con effetto dal 30 settembre 2022. Dopo quasi nove anni nel Board e in linea con le migliori pratiche di corporate governance, Andreas Bierwirth, Non-Executive Director, ha comunicato al Board che non cercherà la rielezione al prossimo AGM della compagnia nel 2023. Julie Southern, Senior Independent Director, ha anch’essa indicato che non cercherà la rielezione al prossimo AGM, essendo stata membro del Board per cinque anni e in seguito alla sua nomina a presidente designato di RWS Holdings plc. Harald Eisenächer diventerà membro del Remuneration Committee and Finance Committee. Detlef Trefzger diventerà un membro dell’Audit Committee e del Safety Committee. Ryanne van der Eijk diventerà un membro del Safety Committee. Diventerà anche uno dei Board’s Employee Representative Directors. Moni Mannings diventerà un membro del Nominations Committee. La nomina di un nuovo Senior Independent Director e le modifiche ai Committees quando Julie Southern e Andreas Bierwirth si dimetteranno nel 2023 saranno annunciate a tempo debito. Stephen Hester, Chair of easyJet, ha commentato: “Sono molto lieto di dare il benvenuto ad Harald, Detlef e Ryanne in easyJet. Ci portano una vasta esperienza nel settore delle compagnie aeree e dei viaggi, con particolare attenzione alle operazioni e alla logistica, alla customer experience, al digitale e ai dati. Questo, combinato con la loro prospettiva europea, rafforzerà ulteriormente il Board. Non vediamo l’ora che si uniscano a noi”.