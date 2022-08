Lufthansa Technik Philippines apre un nuovo hangar per la revisione degli aeromobili

In una cerimonia all’aeroporto di Manila ad agosto, Lufthansa Technik Philippines ha recentemente aperto ufficialmente un nuovo hangar che integra le sette maintenance lines esistenti con altre tre linee.

I parking spaces del nuovo hangar possono essere configurati a seconda delle necessità per dare spazio a quattro velivoli narrow body, oppure un velivolo wide body e due velivoli narrow body. In alternativa, può essere ospitato anche un Airbus A380. Il completamento dell’hangar di 9.000 metri quadrati, inizialmente previsto per settembre 2020, era stato ritardato a causa della pandemia Coronavirus.

“Questa è una pietra miliare molto speciale per Lufthansa Technik Philippines nel 22° anno della nostra esistenza. Segna il passaggio da alcuni dei momenti più difficili che abbiamo vissuto come azienda a causa della pandemia, all’attuale fase di notevole ripresa. Questo rappresenta l’evidenza completa e tangibile che vediamo cieli più limpidi davanti a noi”, afferma Elmar Lutter, President and Chief Executive Officer of Lufthansa Technik Philippines, in occasione della cerimonia di apertura.

Il quarto hangar in totale aumenterà le overhaul capacities fino al 20% e darà lavoro ad almeno altri 275 dipendenti.

“L’apertura del nuovo hangar è la risposta di Lufthansa Technik Philippines alla crescente domanda per aircraft maintenance, poiché i viaggi continuano ad aumentare e la maggior parte delle flotte mondiali è ora tornata operativa. Siamo lieti di offrire ai nostri clienti un first-class service, che con overhauls affidabili fornisce un prezioso contributo alla stabilizzazione delle loro operazioni di volo”, afferma Rainer Janke, Vice President for Marketing & Sales at Lufthansa Technik Philippines.

(Ufficio Stampa Lufhansa Technik)