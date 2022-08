Qantas Group: ulteriore perdita nel FY22, ma la ripresa è in corso

Qantas Group ha registrato la sua terza consecutiva Statutory Loss Before Tax di oltre $1 miliardo, riflettendo gli impatti di Delta e Omicron, nonché i costi iniziali del riavvio della compagnia aerea quando i blocchi sono terminati.

“Per l’intero anno finanziario 2022, il Gruppo ha registrato una Underlying Loss Before Tax di $(1,86) miliardi e una Statutory Loss Before Tax di $(1,19) miliardi. La differenza tra queste due misure riflette in gran parte il guadagno netto di $686 milioni sulla vendita di terreni in eccedenza, che ha contribuito a ridurre il debito correlato al COVID.

Underlying EBITDA pari a $281 milioni, in seguito a una EBITDA performance di $526 milioni in 2H. Positive statutory operating cash flow pari a $2,67 miliardi.

Mentre i primi tre trimestri dell’anno sono stati caratterizzati dalla chiusura delle frontiere e dalle ondate di incertezza causate dalle varianti COVID, il quarto trimestre ha registrato i livelli di domanda di viaggi più elevati dall’inizio della pandemia. Nel complesso, i livelli di volo del Gruppo per l’anno sono stati in media del 33% rispetto ai livelli pre-pandemia, ma hanno chiuso al 68%.

Le operazioni di Group Domestic sono state redditizie a livello di Underlying EBIT level nel 4Q22, mentre Qantas Freight ha registrato un’altra performance annuale record e Qantas Loyalty ha accelerato la crescita degli utili a due cifre nella seconda metà.

La riapertura delle frontiere ha visto un enorme aumento della domanda di viaggi che, combinato con il piano di risanamento del Gruppo, ha comportato un significativo miglioramento del bilancio. Il debito netto è sceso da un massimo di oltre $6,4 miliardi a $3,9 miliardi alla fine del FY22, ponendolo al di sotto dell’intervallo target ottimale da $4,2 miliardi a $5,2 miliardi.

Con la crisi posta dalla pandemia ormai superata, il Gruppo è concentrato sulla risposta alle attuali sfide operative. Le misure chiave per i clienti Qantas, inclusi i tempi di attesa del contact center, cancellation rates e mishandled bag rates, stanno tornando verso gli standard pre-COVID ad agosto 2022.

C’è stato un miglioramento significativo nella on-time performance, che è passata dal 52% di luglio al 66% di agosto (fino ad oggi). Dovrebbe raggiungere il 75% a settembre e circa l’80% a ottobre 2022″, afferma Qantas Group.

Il CEO del Gruppo Qantas Alan Joyce ha dichiarato: “Questo risultato porta lo Statutory Loss Before Tax impact of COVID a quasi $7 miliardi e le perdite totali riguardo le entrate a $25 miliardi. Queste cifre sono sbalorditive e passare dall’altra parte è stato ovviamente difficile. L’ultimo anno è stato impegnativo per tutti. Abbiamo dovuto rallentare quasi tutti i voli una volta che Delta ha colpito e rimanere così per diversi mesi prima di risalire attraverso più onde Omicron, mentre tutti abbiamo imparato a convivere con il COVID nella comunità.

Abbiamo sempre saputo che la domanda di viaggio si sarebbe fortemente ripresa, ma la velocità e la portata di tale ripresa sono state eccezionali. I nostri team hanno svolto un lavoro straordinario durante il riavvio e i nostri clienti sono stati estremamente pazienti, poiché l’intero settore ha affrontato carenza di manodopera negli ultimi mesi. La sicurezza rimane al primo posto, ma il nostro servizio non è al livello previsto dal vettore nazionale. C’è molto lavoro in corso per riportarci al meglio, inclusa l’assunzione di più persone, il lancio di nuove tecnologie e la riduzione dei voli domestici in modo da avere più coperture.

Abbiamo visto un grande miglioramento nella gestione dei bagagli e nelle cancellazioni ad agosto, che prevediamo torneranno agli standard pre-COVID il prossimo mese. Anche le performance di puntualità sono migliorate in modo significativo e dovrebbero essere vicine al nostro consueto standard elevato a settembre.

Siamo ancora più fiduciosi nel futuro di quanto non lo fossimo sei mesi fa, quindi oggi annunciamo maggiori investimenti nelle nostre persone e nei nostri clienti, incluso un importante aumento degli staff travel benefits, nuove rotte e nuove lounge. Stiamo anche annunciando il primo capital return per gli azionisti da quando ci hanno fornito 1,4 miliardi di dollari all’inizio della pandemia per supportare il nostro piano di ripresa”.

“Riguardo il mercato domestico, la domanda interna di viaggi ha registrato una ripresa sostenuta nel quarto trimestre. Il totale dei voli domestici è stato in media del 63% rispetto ai livelli pre-COVID per l’anno e ha raggiunto il 103% entro il 30 giugno. Ciò ha portato Group Domestic a un Underlying EBIT positivo per il quarto trimestre, ma lunghi periodi di bassa attività combinati con costi di riavvio hanno portato a una full year Underlying EBIT loss di $(1,1) miliardi.

Le pesanti perdite dell’international passenger business del Gruppo sono state nuovamente significativamente compensate da una performance record di Qantas Freight. Complessivamente, la Qantas International and Freight division ha registrato una Underlying EBIT loss di $(238) milioni e un Underlying EBITDA profit di $448 milioni.

Loyalty ha ottenuto un aumento significativo delle entrate, in crescita del 36% a 1,33 miliardi di dollari.

Tutti gli aerei Qantas e Jetstar con base in Australia e Nuova Zelanda sono tornati a volare, ad eccezione di alcuni Airbus A380. Cinque A380 con interni aggiornati sono ora tornati in servizio e i restanti cinque seguiranno entro dicembre 2023 una volta completata la mid-life maintenance. A luglio, Jetstar ha preso in consegna il suo primo Airbus A321LR. Questo è il primo di quasi 300 aeromobili narrow body di nuova generazione in arrivo in tutto il Gruppo nei prossimi 10 anni. Sono in corso i lavori legati all’entrata in servizio degli Airbus A220 e A321XLR per Qantas Domestic e dell’A350 per Qantas International.

Qantas International riceverà i suoi tre Boeing 787-900 rimanenti entro la fine del FY23. Qantas Freight riceverà due A330 convertiti nella seconda metà del 2023 e sei A321F Freighter dall’inizio del 2024 in poi per sostituire cinque 737-400F e contribuire a soddisfare la domanda di un aumento permanente dell’e-commerce da parte di clienti chiave, tra cui Australia Post”, prosegue Qantas Group.

“Il Gruppo è entrato nel FY23 con il suo processo di riparazione del bilancio effettivamente completato, forti livelli di domanda di viaggio e un percorso chiaro per migliorare le sue sfide operative legate al COVID. Sulla base delle previsioni attuali, le impostazioni chiave e le ipotesi per il FY23 includono che il piano di recupero sarà completato nel FY23, offrendo una riduzione dei costi annuale di 1 miliardo di dollari.

La Group Domestic capacity è stata ridotta circa di ulteriori 10 punti percentuali in risposta ai maggiori costi del carburante e alle sfide operative. Una parte della capacità può essere ripristinata una volta migliorata la resilienza operativa: 1H23 – 95% dei livelli pre-COVID; 2H23 – 106% dei livelli pre-COVID.

La Group International capacity aumenterà man mano che più A380 e 787-900 entreranno in servizio e le frontiere continueranno a riaprire: 1H23 – 65% dei livelli pre-COVID; 2H23 – 84% dei livelli pre-COVID.

I forti rendimenti di Qantas Freight dovrebbero ridursi moderatamente ma rimanere al di sopra dei livelli pre-COVID”, conclude Qantas Group.

(Ufficio Stampa Qantas Group)