News Brevi – 25.08.2022

ETIHAD AIRWAYS CELEBRA LA PRIMA DONNA CAPITANO NELL’AVIAZIONE COMMERCIALE IN UAE – Etihad Airways questa settimana ha celebrato il capitano Aisha Al Mansoori, che è diventata la prima female Emirati Captain in una commercial airline. Questa è una pietra miliare significativa per l’aviazione all’interno degli UAE e parte degli sforzi di Etihad per espandere i ruoli delle donne nell’aviazione, in particolare la comunità dei piloti. La command upgrade ceremony si è svolta presso il Crew Briefing Center di Etihad. Il capitano 33enne si è unito al Cadet Pilot Program di Etihad nell’ottobre 2007 ed era una delle sole due donne degli UAE nel suo gruppo. Nel 2010 Aisha Al Mansoori si è graduata con successo al programma e ha iniziato a volare su Airbus A320. Da allora, Al Mansoori ha scalato i ranghi, completando le ore di volo necessarie per diventare Senior First Officer. È stata quindi la prima cittadina degli UAE a pilotare l’Airbus A380. Per ottenere il grado di Capitano, Al Mansoori ha completato il rigoroso programma di controlli di Etihad e il numero obbligatorio di ore di volo necessarie per essere considerata per il grado. Ha superato con successo le conoscenze teoriche e gli esami di volo della UAE General Civil Aviation Authority ed è diventata ufficialmente la prima donna capitano degli Emirati a detenere una Air Transport Pilot License negli UAE. Mohammad Al Bulooki, Chief Operating Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Etihad è estremamente orgogliosa del successo del capitano Aisha e del ruolo pionieristico che sta svolgendo per le donne e l’aviazione negli Emirati Arabi Uniti. Sarà senza dubbio la prima di molte ed Etihad non vede l’ora di accogliere più piloti donne al grado di Capitano in futuro. Etihad rimane impegnata nell’Emiratisation e nell’elevare le donne degli Emirati, affinché facciano la loro parte nella crescita dell’industria aeronautica. I piloti Etihad sono sottoposti a esami intensivi e soddisfano severi requisiti sulle ore di volo, per garantire il rispetto dei più elevati standard di formazione nell’aviazione internazionale. Aisha si è guadagnata il grado e senza dubbio ispirerà i suoi compagni emiratini e le giovani donne di tutto il mondo per seguire i loro sogni nell’aviazione”. Il Capitano Aisha Al Mansoori ha dichiarato: “Sono molto grata di aver avuto l’opportunità di entrare a far parte del Cadet Pilot Program di Etihad e della crescita della mia carriera nel corso degli anni con Etihad. Sono grata per l’enorme supporto che ho ricevuto dai miei istruttori in Etihad e per la loro guida durante il mio addestramento, che ha plasmato le mie capacità e mi ha preparato per il grado di Capitano. Sono orgogliosa di essere la prima donna emiratina ad essere capitano in una compagnia aerea commerciale e spero di essere d’ispirazione per le giovani donne a seguire questo percorso di carriera”. Il 28 agosto Al Mansoori inizierà i normali compiti di volo come Capitano in Etihad, giorno che segna anche l’Emirati Women’s Day.

EMBRAER PROMUOVE IL SUO DEFENSE AND SECURITY PORTFOLIO IN THAILANDIA – Con uno dei portafogli più completi e soluzioni innovative per i mercati della difesa e della sicurezza, Embraer sarà presente al Tri-Service Asian Defence & Security Exhibition, Conference and Networking Event, Bangkok, Thailandia, che si terrà dal 29 agosto al 1 settembre. I prodotti e le soluzioni Embraer Defence & Security, presenti in più di 60 paesi, includono il multi-mission transport aircraft C-390 Millennium e l’A-29 Super Tucano light attack and training aircraft, oltre a soluzioni più ampie per i domini aria, terra, mare, spazio e cyber. Il C-390 Millennium e la sua air-to-air refueling configuration, KC-390, sono la nuova generazione di velivoli da trasporto militare multiruolo e offrono mobilità e capacità di carico, rapida riconfigurazione, elevata disponibilità, maggiore comfort, sicurezza, nonché la gestione ottimale dei costi durante il suo ciclo di vita, il tutto in un’unica piattaforma. Dalla sua prima consegna all’aeronautica militare brasiliana (FAB) nel 2019, il KC-390 Millennium ha dimostrato le sue capacità, affidabilità e performance. L’aereo è stato ampiamente utilizzato nelle operazioni in tutto il Brasile al culmine della pandemia COVID-19. L’attuale flotta KC-390 della FAB è composta da cinque unità, tutte pienamente operative. Insieme, la flotta ha superato le 5.000 ore di volo, con un mission completion rate del 97%. L’Hungarian Defence Force e le Portuguese Armed Forces hanno firmato ordini per l’aereo. Sia la flotta portoghese che quella ungherese saranno configurate per eseguire Air-Air Refueling ed essere pienamente compatibili con la NATO, non solo in termini di hardware ma anche in termini di avionica e comunicazioni. La Hungarian Defence Force fleet sarà la prima al mondo a disporre di una Intensive Care Unit configuration, una caratteristica essenziale per lo svolgimento di missioni umanitarie. Più di recente, a giugno, il Ministero della Difesa olandese ha annunciato la selezione di una flotta di cinque velivoli C-390 Millennium, mettendo in evidenza le performance dell’aeromobile, per succedere alla loro attuale flotta C-130 Hercules. Per quanto riguarda l’A-29 Super Tucano, all’inizio di quest’anno la flotta mondiale dell’aereo ha raggiunto le 500.000 ore di volo. Con oltre 260 unità consegnate, l’aereo è già stato selezionato da più di 15 forze aeree in tutto il mondo, con le consegne più recenti alle Filippine e alle Nigerian Air Forces.

NUOVA NOMINA PER JETBLUE – JetBlue ha annunciato la nomina di Steve Olson come nuovo vice president, system operations. Riferirà a Joanna Geraghty, president and chief operating officer. Olson si unisce a JetBlue da American Airlines, dove attualmente ricopre il ruolo di managing director dell’integrated operation center del vettore, con la supervisione di quasi 6.000 daily American and American Eagle flights in tutto il mondo. Ha trascorso quasi due decenni con American – e i suoi predecessori US Airways e America West – guidando l’integrated operations center e il suo hub di Phoenix. Si è laureato alla Embry-Riddle Aeronautical University, è licensed aircraft dispatcher and commercial pilot, vanta 14 anni di esperienza come aircraft maintenance technician con l’Arizona Air National Guard. “Sono entusiasta di dare il benvenuto a Steve in JetBlue, con la sua esperienza in così tanti aspetti dell’aviazione”, ha affermato Geraghty. “È un onore entrare a far parte del JetBlue system operations team, mentre la compagnia continua il suo percorso di espansione”, ha affermato Olson. “Non vedo l’ora di conoscere i numerosi membri dell’equipaggio che lavorano 24 ore su 24 per garantire operazioni sicure ed efficienti per i clienti JetBlue”. Alex Battaglia, che ha guidato system operations and airports teams, si ritira da JetBlue dopo oltre 15 anni trascorsi con la compagnia in numerosi ruoli di leadership e dopo quasi 40 anni nel settore aereo.