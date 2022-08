Wizz Air annuncia un’importante espansione in Arabia Saudita, con 8 nuove rotte dall’Italia

Wizz Air annuncia oggi il lancio di 20 nuove rotte dall’Europa verso l’Arabia Saudita, di cui ben 8 dall’Italia, ampliando ulteriormente il suo network e dando così origine a nuove opportunità di viaggio a bassissimo costo verso l’Arabia Saudita.

I biglietti per tutte le rotte sono già acquistabili sul sito di Wizz Air e tramite l’app WIZZ.

“Le nuove rotte, che dall’Italia collegheranno Catania, Milano, Napoli, Roma e Venezia con Jeddah e Riyadh, rafforzeranno notevolmente la presenza di Wizz Air in Arabia Saudita, dando impulso al crescente settore turistico saudita e contribuendo al programma Vision 2030, che prevede di triplicare il traffico passeggeri del Paese entro il 2030.

Grazie a questa operazione, Wizz Air contribuirà a portare oltre un milione di viaggiatori in più in Arabia Saudita il prossimo anno”, afferma Wizz Air.

Jozsef Varadi, CEO di Wizz Air, ha dichiarato: “L’Arabia Saudita è uno dei più elettrizzanti Paesi al mondo per l’aviazione e presenta un mix eclettico di opportunità di viaggio con destinazioni imperdibili, innumerevoli attrazioni emozionanti e una fiorente scena culturale. L’annuncio di oggi segue il protocollo d’intesa che abbiamo recentemente firmato con il governo e che ci consente di contribuire alla crescita del turismo saudita e del suo intero ecosistema. Wizz Air non solo offre tariffe incredibilmente basse ai viaggiatori, data la nostra efficienza operativa, ma vola anche con una delle flotte di aerei più giovani, moderne e sostenibili del mondo. Vedo l’Arabia Saudita come un mercato strategico a lungo termine per Wizz Air, dove continueremo a innovare e a portare avanti la bandiera del volo low cost a beneficio dei residenti e dei visitatori sauditi e dell’economia in via di diversificazione del Paese”.

Fahd Hamidaddin, CEO e membro del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità Saudita per il Turismo, ha dichiarato: “L’odierno annuncio di 20 nuove rotte verso l’Arabia Saudita è uno dei più grandi annunci di questo tipo in tutto il mondo. Si tratta di una vera e propria novità per Wizz Air e per il Saudistan, e apre una porta d’accesso nuova e conveniente per i visitatori provenienti dall’Europa, che permetterà a tutti di venire a esplorare una destinazione nuova e tra le più entusiasmanti al mondo. Questa è già una partnership eccezionale e oggi è solo l’inizio. Stiamo rendendo più facile che mai raggiungere il Regno e siamo fiduciosi che le maggiori opzioni di viaggio e la competitività amplieranno la scelta per i consumatori e faranno diminuire i costi”.

Khalil Lamrabet, CEO di The Air Connectivity Program, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver potuto lavorare con Wizz Air per far crescere il suo network verso l’Arabia Saudita; le rotte annunciate testimoniano il forte potenziale di traffico che il Regno ha da offrire. Non vediamo l’ora di accogliere questi nuovi voli nella rete in espansione del Regno e di lavorare con Wizz Air per esplorare altre opportunità di rotte in Arabia Saudita”.

Mohammed Ahmed Almowkley, CEO di Matarat, ha dichiarato: “Noi di Matarat stiamo lavorando con i nostri partner e le compagnie aeree per fornire un ambiente confortevole negli aeroporti sauditi, per le compagnie aeree e per i passeggeri, in modo da poter offrire le migliori opzioni e servizi di alta qualità. Matarat continuerà su questa strada per raggiungere gli obiettivi della National Aviation Strategy che fanno parte di Vision 2030”.

“Wizz Air ha firmato un protocollo d’intesa con il Ministero degli Investimenti del Regno dell’Arabia Saudita. Il Memorandum d’intesa è un’iniziativa del Ministero del Turismo, volta a migliorare lo sviluppo del settore turistico saudita. Riflette una visione condivisa tra le parti sul potenziale che Wizz Air potrebbe apportare al Regno per stimolare la domanda turistica, dando così un contributo significativo alla crescita programmata dell’Arabia Saudita.

L’allentamento delle restrizioni anti COVID-19 e l’eliminazione dell’obbligo del test PCR per i viaggiatori vaccinati, inoltre, ha reso gli spostamenti più semplici, consentendo un maggior numero di viaggi all’estero.

Oltre alla possibilità di personalizzare la propria esperienza di viaggio, per offrire ai propri passeggeri il massimo della tranquillità, Wizz Air offre ai viaggiatori un’elevata flessibilità attraverso il servizio WIZZ Flex. Aggiungendolo alla loro prenotazione i passeggeri hanno un ulteriore livello di protezione e possono scegliere di viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, oltre ad avere la possibilità di cancellare il loro volo fino a 3 ore prima della partenza senza alcuna tassa e ottenere il 100% della tariffa originale immediatamente rimborsato in credito aereo”, prosegue Wizz Air.

CATANIA – RIYADH – Martedì, sabato, dal 18 aprile 2023.

MILANO – JEDDAH – Martedì, sabato, dal 3 dicembre 2022.

MILANO – RIYADH – Giovedì, domenica, dal 20 aprile 2023.

NAPOLI – RIYADH – 18/04-27/06 martedì, 04/07-28/10 martedì, sabato, dal 18 aprile 2023.

ROMA – JEDDAH – 11/01-25/03 mercoledì, sabato, 30/03-28/10 martedì, giovedì, sabato, dall’11 gennaio 2023.

ROMA – RIYADH – 06/12-10/01 martedì, sabato, 14/12-08/01 mercoledì, domenica, 10/01-25/10 martedì, sabato, 28/03-24/10 martedì, giovedì, sabato, dal 6 dicembre 2022.

VENEZIA – JEDDAH – 18/04-01/07 martedì, sabato, 08/07-02/09 sabato, 05/09-28/10 martedì, sabato, dal 18 aprile 2023.

VENEZIA – RIYADH – 20/04-29/06 giovedì, domenica, 06/07-24/08 giovedì, 31/08-26/10 giovedì, domenica, dal 20 aprile 2023.

