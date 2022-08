Etihad Airways si impegna ad adottare un albero di mangrovie per ogni ospite che prenota un Economy Space seat

Dopo il lancio di Etihad Forest, l’iniziativa di Etihad per la biodiversità, la fauna selvatica e la protezione dell’ambiente attraverso una rete di mangrovie e altre foreste in fase di creazione ad Abu Dhabi e in tutto il mondo, Etihad Airways si è impegnata ad adottare una mangrovia per conto di ogni ospite che prenota un Economy Space seat, assicurando che ogni Space seat venduto sia carbon neutral.

“Lanciata nel febbraio 2022, la foresta di mangrovie di Etihad punta a piantare 182.000 alberi di mangrovie entro il primo trimestre del 2023 ad Abu Dhabi, prima della prossima fase del programma per piantare nuove foreste in destinazioni internazionali. Le mangrovie rimuovono dall’aria fino a quattro volte più anidride carbonica rispetto ad altre foreste tropicali, contribuendo a combattere gli effetti dei cambiamenti climatici, oltre a sostenere la biodiversità e la fauna selvatica come habitat importante per pesci, uccelli e altri animali selvatici. Attraverso l’iniziativa, Etihad pianterà un albero di mangrovie in località di Abu Dhabi per ogni economy space seat acquistato su qualsiasi volo Etihad Airways. Ogni mangrovia piantata da sola assorbirà fino a 250 kg di CO2 nel corso della sua vita, la stessa quantità prodotta da un volo di otto ore”, afferma Etihad Airways.

Mariam Al Qubaisi, Head of Sustainability, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Oltre alle nostre ambizioni di sostenibilità, ci siamo impegnati ad aiutare i nostri ospiti e partner a viaggiare in modo più sostenibile e consentire loro di fare scelte consapevoli. Con l’ultima evoluzione del nostro programma di sostenibilità, piantando una mangrovia per conto di ogni ospite che prenota un posto Economy Space, stiamo semplificando il processo, in modo che chiunque possa viaggiare in modo sostenibile. L’intento è creare foreste in tutti i continenti in cui voliamo e offrire ai nostri ospiti un’opportunità coinvolgente per prendere parte alla soluzione”.

“Tutti gli ospiti che prenotano un posto Economy Space riceveranno la conferma della loro mangrovia nella Etihad Forest entro 10 giorni dal volo. Dal link e-mail, gli ospiti hanno la possibilità di tracciare, visitare virtualmente, vedere foto e altri dettagli del loro albero, confermando la compensazione del carbonio per il loro recente viaggio. Gli ospiti hanno la possibilità di registrare l’albero rivendicato, in modo che possano facilmente rivisitare l’albero in un secondo momento. Attraverso l’app della piattaforma, gli ospiti di Etihad possono “chattare” con il loro chatbot enabled tree, possono anche tracciare ogni albero con mappe satellitari e accedere ai dati, comprese le metriche di consumo di CO2 che possono essere monitorate.

Economy Space offre ampio spazio per le gambe e più spazio per rilassarsi. È disponibile solo sui voli operati da Etihad e gli ospiti possono prenotare un posto in Economy Space durante la prenotazione del biglietto o in qualsiasi momento fino al check-in. Economy Space può essere prenotato su etihad.com alla voce “Manage my booking”, al momento del check-in online o in aeroporto. I membri Etihad Guest Platinum possono prenotare gratuitamente un posto Economy Space o risparmiare il 50% come membri Etihad Guest Gold.

Gli ospiti in altre cabine possono anche prendere parte all’iniziativa Etihad Forest utilizzando Etihad Guest Miles nel Reward Shop, mentre una gamma di opzioni aggiuntive viene offerta per soddisfare i requisiti dei corporate partner e fornire opzioni di compensazione in bundle attraverso il Corporate Conscious Choices programme”, prosegue Etihad Airways.

“In linea con l’Abu Dhabi Mangrove Programme dell’Environment Agency Abu Dhabi, la Etihad Mangrove Forest è il culmine di molteplici programmi congiunti tra Etihad, Environment Agency Abu Dhabi, Jubail Island, The Storey Group e altri partner, per sostenere i progetti di conservazione delle mangrovie nella nazione e sviluppare nuove risorse naturali per rimuovere il carbonio dall’atmosfera, seguendo il nostro principio “Abu Dhabi for the World”.

Etihad Forest è il prossimo passo nel viaggio verso la sostenibilità di Etihad, costruito sui velivoli Boing 787 e Airbus A350 nell’ambito delle iniziative Greenliner e Sustainable50 della compagnia aerea, e segue il lancio della Etihad Guest sustainability-linked loyalty initiative, Conscious Choices. L’iniziativa consente a Etihad di esplorare le opportunità nei carbon projects per sostenere ulteriormente l’impegno di Abu Dhabi per la sostenibilità ed è un’evoluzione di questi programmi per raggiungere l’intera supply chain”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)