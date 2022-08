News Brevi – 26.08.2022

NEOS VETTORE UFFICIALE DELLA WORLD TOUR PREMIÈRE E DEL BATTITO INFINITO WORLD TOUR – Neos informa: “Il singolo ‘Sono’ con Alejandro Sanz, così come il disco ‘Battito Infinito’ e i brani storici che hanno contribuito al successo di Eros Ramazzotti, comporranno la scaletta della WORLD TOUR PREMIÈRE e del BATTITO INFINITO WORLD TOUR. Dopo la première tra Siviglia, Agrigento, Verona, Atene e Caesarea, il tour mondiale partirà il 30 ottobre 2022 da Los Angeles approdando nella maestosa cornice del Microsoft Theater, per poi arrivare in Europa da febbraio a maggio 2023 con 10 date italiane. Neos, compagnia aerea italiana di Alpitour World, è vettore ufficiale della WORLD TOUR PREMIÈRE e del BATTITO INFINITO WORLD TOUR”.

IBERIA NEGOZIERA’ NUOVI CONTRATTI COLLETTIVI CON TUTTI I SINDACATI AL TAVOLO CONVOCATO DAL 15 SETTEMBRE – Iberia negozierà i nuovi contratti collettivi con tutti i rappresentanti dei lavoratori di tutti i gruppi nel tavolo di negoziazione convocato a partire dal 15 settembre. “In Iberia affrontiamo questa trattativa come un’opportunità per concordare il quadro del rapporto di lavoro per i prossimi anni. Siamo di fronte a uno scenario complesso in cui vanno considerati aspetti complicati. La compagnia ha sempre cercato di rispondere alle esigenze del nostro team in situazioni avverse per tutti durante il periodo della pandemia. Ad esempio, Iberia ha integrato gli stipendi dei suoi lavoratori per nove mesi per attutire la perdita di potere d’acquisto e ha anticipato di tre mesi l’uscita dall’ERTE di forza maggiore. L’intenzione ora, come negli ultimi anni, è quella di raggiungere il miglior accordo possibile con tutti i sindacati che, allo stesso tempo, sia vantaggioso per i lavoratori e garantisca il futuro di Iberia affinché sia capace di competere, offrire un buon servizio ai propri clienti, rafforzare l’hub di Madrid e, in definitiva, continuare a contribuire alla ripresa dell’economia e del turismo spagnolo. La negoziazione di questi accordi arriva dopo due anni di pandemia, che ha colpito duramente l’intero settore. Come tutte le compagnie aeree, Iberia ha subito perdite molto significative nel 2020 e nel 2021, che hanno raggiunto i 1.800 milioni di euro. Inoltre, ora deve pagare l’ingente debito acquisito, vicino ai 1.000 milioni di euro, di cui 800 milioni corrispondono a crediti ICO, mentre intraprende gli investimenti necessari per continuare a crescere. È anche evidente che tutti i lavoratori del settore sono stati gravemente colpiti dalla pandemia nelle loro condizioni di lavoro, ne siamo pienamente consapevoli e dobbiamo agire di conseguenza. In questo contesto complesso, la compagnia fa appello alla responsabilità di tutti i suoi gruppi e, in particolare, dei convocatori dell’assemblea di questa mattina presso la sua sede di Madrid, affinché al tavolo dei negoziati che si aprirà il 15 settembre si mantenga un dialogo costruttivo e la ferma intenzione di raggiungere un accordo, al fine di garantire la pace sociale necessaria allo sviluppo di Iberia nei prossimi anni. Il 15 settembre inizierà la negoziazione di alcuni accordi molto importanti per il futuro di Iberia, per il futuro dei suoi piloti, del suo TCP, dei suoi lavoratori in aeroporto, nella manutenzione, nel cargo. Con il dialogo, la negoziazione e la responsabilità che tutti i lavoratori di Iberia hanno mostrato negli ultimi anni e, soprattutto, durante la pandemia e la peggiore crisi della storia dell’aviazione, saremo in grado di chiudere alcuni accordi vantaggiosi per tutti e continuare a costruire un futuro di successo per la compagnia”, afferma Iberia.

QATAR AIRWAYS HOLIDAYS LANCIA I PARIS SAINT-GERMAIN FAN TRAVEL PACKAGES – Qatar Airways Holidays celebra il suo ruolo di Official Fan Travel Packages Partner of Paris Saint-Germain lanciando pacchetti di viaggio all-inclusive per consentire ai fan di assistere a qualsiasi partita casalinga della stagione 2022-23 dal vivo allo stadio Parc des Princes. I pacchetti flessibili e personalizzati consentono ai tifosi di prenotare il loro viaggio completo, inclusi biglietti garantiti per le partite, sistemazione in hotel e voli di andata e ritorno, tutto in un unico posto, senza soggiorno minimo. Per i fan che hanno già prenotato il volo per Parigi, Qatar Airways offre pacchetti aggiuntivi, che includono solo la sistemazione in hotel e biglietti per il giorno della partita, tramite qatarairwaysholidays.com/PSG. I clienti dal resto del mondo che desiderano prenotare un pacchetto di viaggio completo comprensivo di voli di ritorno, possono visitare: holidays.qatarairways.com/PSG. Qatar Airways è stata nominata Official Airline Partner del team nel 2020 e più recentemente è diventata Official Jersey Partner nel giugno 2022, con il logo della compagnia aerea ora presente sulla parte anteriore dell’iconica maglia Rouge & Blue. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di sostenere il Paris Saint-Germain, che si aspetta una stagione emozionante. Hanno una fan base globale appassionata e non vediamo l’ora di portare i loro sostenitori all’estero a Parigi per un viaggio indimenticabile”. Nel frattempo, l’Hamad International Airport (HIA) di Doha – votato Airport of the Year per la seconda volta consecutiva – e Qatar Duty Free (QDF) sono rispettivamente Official Airport e Official Duty Free del Paris Saint-Germain. QDF sta espandendo il fan store ufficiale del club in aeroporto per offrire ai fan l’opportunità di assicurarsi una vasta gamma di merchandising ufficiale del club in viaggio verso Parigi. Nel suo obiettivo di riunire le comunità attraverso lo sport, la compagnia aerea ha un ampio portafoglio di partnership sportive globali che, insieme al Paris Saint-Germain, include FIFA World Cup Qatar 2022™, FC Bayern München, CONCACAF, Conmebol e altre partnership in molteplici discipline sportive come l’equitazione, il kitesurf, il padel e il tennis. Qatar Airways attualmente vola verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport.

PRATT & WHITNEY: LE NUOVE LMS REPAIR CAPABILITY FANNO RISPARMIARE I CLIENTI E RIDUCONO IL TURNAROUND TIME – Pratt & Whitney informa: “La rimozione e la sostituzione dell’engine’s thermal conform liner, una delle parti più esposte su un motore, potrebbe far risparmiare ai clienti più di mezzo milione di dollari poiché evita la necessità di sostituire l’intero fan case. L’LMS team di P&W ha recentemente introdotto questa funzionalità di riparazione per il motore PW1100, che può essere completata presso il suo Dallas-based shop o sul campo. Questo è l’ultimo sviluppo nell’evoluzione delle offerte del Line Maintenance Services team di Pratt & Whitney”. “È un enorme balzo in avanti”, ha affermato Justin Hoyle, Dallas repair engineer, membro dell’LMS team specializzato che viaggia per il mondo per servire i clienti. “Ogni volta che possiamo restituire un motore in servizio più velocemente, il cliente è più felice”, ha affermato Brett Belgum, repair engineer, Pratt & Whitney LMS. “Abbiamo una stretta collaborazione con i meccanici, gli ispettori e gli ingegneri sul campo”, ha affermato Tucker Snyder, rotational engineer on the Dallas-based LMS team. “Oggigiorno, grazie ai dati di volo acquisiti nel corso di un volo, gli EngineWise® analysis experts di Pratt & Whitney sono spesso in grado di prevenire un problema al motore prima che si verifichi. Ma alcuni incidenti, come bird strike o foreign object debris damage al fan case’s thermal conform liner, sono impossibili da prevedere. Questa nuova offerta di riparazione è un’opportunità per i clienti di ricevere assistenza e risposta rapida. Per i clienti, la nuova on-site fan case repair capability rappresenta un importante progresso e uno strumento prezioso per mantenere la flotta in volo. LMS lavora continuamente a nuove on-wing repairs per supportare i clienti e il MRO network”, conclude Pratt & Whitney.

STAR ALLIANCE: 25th ANNIVERSARY CHARITY RUN A SOSTEGNO DEI COVID-19 HEALTHCARE HEROES – Per concludere le sue celebrazioni per il 25° anniversario, Star Alliance ospiterà una charity run a Singapore il 9 ottobre 2022, a sostegno degli operatori sanitari che rispondono al Covid-19. “I partecipanti non solo contribuiranno a una causa degna, ma avranno anche la possibilità di vincere emozionanti travel rewards per se stessi. La Star Alliance Run sarà unica. A differenza di altre corse che riconoscono e premiano solo i partecipanti più veloci, qui ogni partecipante idoneo che finisce la corsa avrà la possibilità di vincere fantastici travel prizes. Questi includono business class tickets delle compagnie aeree membri di Star Alliance, soggiorni in hotel e airport lounge access. I proventi dell’evento saranno incanalati da Community Chest verso il sostegno agli operatori sanitari in prima linea nell’ambito di The Courage Fund e Healthcare Humanity Awards, per riconoscere il coraggio e la dedizione degli operatori sanitari a Singapore”, afferma Star Alliance. Annunciando la corsa, il CEO di Star Alliance, Jeffrey Goh, ha dichiarato: “Per 25 anni Star Alliance ha connesso persone e culture in tutto il mondo. Questa missione rimane la stessa, anche se il mondo si sta lentamente riprendendo dalla pandemia. Negli ultimi due anni il lavoro disinteressato, la resilienza e la grinta degli operatori sanitari in prima linea sono stati fondamentali per proteggere le nostre comunità, aiutarci a convivere con il virus e rendere possibile la ripresa sicura dei viaggi. Ecco perché riteniamo che una corsa di beneficenza a sostegno dei nostri healthcare heroes sia un modo significativo per coronare le celebrazioni del 25° anniversario di Star Alliance. Questo evento ci permetterà anche di restituire qualcosa alla comunità”. Charmaine Leung, Managing Director of Community Chest, ha dichiarato: “Ringraziamo Star Alliance per aver riconosciuto i contributi, il coraggio e i sacrifici personali degli operatori sanitari in prima linea contro il Covid-19 e per aver promesso i proventi della Star Alliance Run verso il Courage Fund e gli Healthcare Humanity Awards”. “Star Alliance è la prima e la più grande alleanza al mondo di international airlines. Fondata 25 anni fa, comprende 26 compagnie aeree membri e un completo airline network. L’alleanza è fortemente incentrata sulla promozione di una customer experience senza interruzioni, con collegamenti di volo fluidi, nonché iniziative come airport co-location, digital infrastructure, frequent flyer integration, joint airport lounges. Star Alliance opera a Singapore da ottobre 2021, quando ha aperto qui il suo Centre of Excellence. Ha anche un altro ufficio a Francoforte, in Germania. La registrazione per la Star Alliance Run 2022 è ora aperta su www.staralliance.com/en/run, con le categorie di corsa di 5 km e 10 km. Ulteriori dettagli, come informazioni sui premi, idoneità a vincere i premi e altri aggiornamenti, verranno rilasciati al link di cui sopra nelle prossime settimane”, conclude Star Alliance.

POLO STRATEGICO NAZIONALE, SOTTOSCRITTA LA CONVENZIONE PER L’UTILIZZO DELL’INFRASTRUTTURA CLOUD DELLA PA – La società di progetto di nuova costituzione partecipata da TIM, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti (CDP, attraverso la controllata CDP Equity) e Sogei, ha sottoscritto il 24 agosto con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri la Convenzione per l’affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione dell’infrastruttura Polo Strategico Nazionale (PSN) per l’erogazione di servizi cloud per la Pubblica Amministrazione. I soci TIM, Leonardo, CDP Equity e Sogei hanno, inoltre, designato Emanuele Iannetti amministratore delegato della società di recente costituzione che realizzerà il progetto. La stipula della Convenzione è avvenuta ad esito della gara europea indetta da Difesa Servizi S.p.A., in qualità di Centrale di Committenza del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base della proposta di finanza di progetto a iniziativa privata presentata dalla stessa compagine nei mesi scorsi e dichiarata fattibile, lo scorso 27 dicembre, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale (decreto n. 47/2021-PNRR), essendo stata valutata pienamente rispondente, tra l’altro, alle esigenze espresse nella Strategia Cloud Italia. Lo scorso 11 luglio la gara è stata aggiudicata alla compagine, a valle dell’esercizio del diritto di prelazione nel rispetto della normativa e della documentazione di gara. La concessione avrà una durata di 13 anni e i servizi saranno erogati a ciascuna amministrazione aderente per 10 anni dalla data di perfezionamento della migrazione dei dati. L’iniziativa si inserisce nel piano complessivo di accelerazione della trasformazione digitale del Paese, a garanzia della sicurezza e dell’affidabilità dei dati e per fornire servizi innovativi a cittadini e imprese, come previsto dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dagli interventi normativi in materia di infrastrutture digitali.