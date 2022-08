Pratt & Whitney Canada annuncia la certificazione del PW127XT-M Regional Turboprop Engine

Pratt & Whitney Canada, una business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato che Transport Canada Civil Aviation ha certificato il PW127XT-M regional turboprop engine, che equipaggerà le nuove builds di aeromobili ATR.

“Il motore PW127XT-M è il nuovo standard per economia operativa, manutenzione e sosteniblità per i regional aircraft”, ha affermato Timothy Swail, vice president, Regional Aviation and APU Product Marketing & Sales for Pratt & Whitney Canada. “Questa certificazione è un passo importante verso l’entrata in servizio dei nuovi velivoli ATR e continuiamo a supportare ATR mentre costruisce un solido portafoglio ordini”.

“Svelato al Dubai Airshow nel novembre 2021, il motore PW127XT-M offre 40% extended time on wing, il 20% in meno di maintenance costs e un miglioramento del 3% in fuel efficiency, grazie ai miglioramenti del motore che rendono i regional turboprop ancora più sostenibili. I regional turboprop attualmente vantano un miglioramento fino al 40% nella fuel efficiency comparati con missioni simili per il 30-70 passenger regional jet aircraft market”, afferma Pratt & Whitney.

“Abbiamo lavorato a stretto contatto con ATR all’inizio di quest’anno sui flight testing dei nostri nuovi motori PW127XT-M e della generazione precedente PW127M utilizzando 100% sustainable aviation fuel (SAF)”, ha affermato Swail. “In particolare, Braathens Regional Airlines ha volato uno dei suoi aerei ATR 72-600 utilizzando 100% SAF in entrambi i suoi motori PW127M (leggi anche qui) con risultati eccellenti”.

A giugno, Pratt & Whitney Canada ha annunciato che Deutsche Aircraft aveva scelto il motore PW127XT per alimentare il nuovo D328eco (leggi anche qui). Il modello di motore selezionato, il PW127XT-S, sarà sviluppato in accordo con la D328eco timeline.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)