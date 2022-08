Qantas annuncia i voli diretti Auckland – New York e l’upgrade di diverse lounge

Qantas riprenderà i voli per New York, con un nuovo servizio dall’Australia alla Grande Mela via Auckland dal 14 giugno del prossimo anno.

Il lancio di QF3 e QF4 vedrà il canguro volante tornare a New York inizialmente tre giorni alla settimana, dopo una pausa di tre anni indotta dal COVID. I voli saranno operati dai suoi Boeing 787 Dreamliner, con tre nuovi aeromobili in consegna il prossimo anno.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha affermato che volare via Auckland fornisce una migliore connettività da più destinazioni in Australia, prima di un volo ininterrotto di 16 ore per New York: “Siamo tornati a volare verso la maggior parte delle nostre destinazioni pre-COVID, un risultato fantastico per i nostri team e così importante per gli australiani che si riconnettono con il resto del mondo. Non vediamo l’ora di tornare a New York e questo è reso possibile dalla consegna di nuovi aerei, che sono stati coinvolti in ritardi che hanno colpito molte compagnie aeree.

Il feedback dei clienti sui nostri servizi diretti verso Londra e Roma mostra quanto le nostre Dreamliner cabins siano adatte a voli internazionali più lunghi come questi, il che è aiutato dal fatto che le abbiamo progettate con più spazio e meno posti rispetto alla maggior parte dei nostri concorrenti. Pensiamo che questa rotta sarà molto popolare tra gli australiani data l’opportunità di connettersi via Auckland e offre anche ai neozelandesi una scelta più ampia”.

I voli Sydney-Auckland-New York sono già in vendita. Qantas attualmente opera sei servizi giornalieri per Auckland da Sydney, Brisbane, Melbourne, che aumenteranno a 11 servizi giornalieri quando verrà lanciato il nuovo volo per New York.

Qantas volerà due Point Planes nella prima settimana, con tutti i posti in ogni cabina disponibili come Classic Reward flight su QF3 e QF4 il 16 giugno. Le Points Plane connections saranno disponibili anche per i frequent flyer con sede a Brisbane e Melbourne per utilizzare Classic Rewards per i loro voli trans-Tasman.

La compagnia aerea inoltre aggiornerà il suo lounge network, con un investimento multimilionario per costruire nuove lounge ad Adelaide, Auckland, Port Hedland e Rockhampton.

“Sappiamo quanto i nostri clienti apprezzino la possibilità di rilassarsi prima del volo, sia che stiano volando da un importante regional port o da un international hub”, ha affermato Joyce. “La nostra nuova Auckland International lounge rappresenterà un cambio di passo in termini di comfort. Offrirà molto più spazio e, come tutte le nostre lounge offshore, presenterà il meglio del design, del cibo e del vino locali”.

“Qantas dispone del lounge network più esteso d’Australia con 35 lounge domestiche e 16 lounge negli aeroporti internazionali in tutta l’Australia e nel mondo, tra cui una nuova First Lounge a Singapore e le First Lounge di punta a Sydney e Melbourne, che sono decisamente le preferite dai nostri Frequent Flyers.

Qantas ha ora riaperto quasi tutte le sue 51 lounge domestiche e internazionali, inclusa la Los Angeles First Lounge all’inizio di questo mese. La lounge di Honolulu dovrebbe riaprire nei prossimi mesi dopo un leggero aggiornamento di interni e servizi.

Qantas riprogetterà e amplierà completamente la sua area lounge esistente presso Auckland International Airport, i cui piani erano bloccati dalla pandemia, per fornire una moderna oasi pre-volo per i clienti che viaggiano da e per l’Australia, nonché sul nuovo Auckland-New York service.

Le due lounge esistenti saranno combinate e riqualificate in un’unica Qantas International Lounge e includeranno un’espansione dell’ingombro in uno spazio adiacente per aumentare la capacità totale di circa il 40%, da 244 a 340 posti.

Il processo di progettazione dettagliata inizierà a breve e i lavori consentiranno alla lounge di funzionare durante la riqualificazione. La lounge offrirà una serie di funzionalità su misura per i viaggi a lungo raggio, sulla base del feedback positivo di altre parti del network”, afferma Qantas Group.

“Qantas costruirà una nuova Business Lounge presso l’Adelaide Domestic Airport, con 190 posti a sedere, oltre a rinnovare completamente la sua attuale Chairmans Lounge e il Qantas Club. La nuova Business Lounge soddisferà i crescenti business and premium leisure travellers di Qantas. La capienza totale dei posti nelle tre lounge sarà di 570. La riqualificazione della zona lounge ad Adelaide Airport inizierà nella seconda metà del 2023. Si prevede che la reputazione culinaria e l’ambiente naturale del South Australia giocheranno un ruolo chiave nell’ispirazione del design.

Qantas inoltre costruirà una nuova lounge presso Rockhampton Airport come parte del suo continuo impegno a investire nell’Australia regionale e come parte della riqualificazione generale dell’aeroporto. Sarà il doppio della capacità di quella esistente, con posti per un massimo di 60 ospiti. L’apertura è prevista per novembre di quest’anno.

Qantas riqualificarà la sua Port Hedland lounge come parte del più ampio aggiornamento del terminal. L’impronta della nuova lounge sarà significativamente più ampia, fornendo più spazio, quadruplicando la capacità della lounge a 120 ospiti per soddisfare il crescente FIFO market. I lavori saranno completati entro la fine del 2023″, prosegue la compagnia.

“Qantas ha anche aperto una Cabin Crew training facility, “The Longreach Centre”, presso la sua base di Sydney, con la capacità di addestrare fino a 200 crew members al giorno. Arriva quando la compagnia aerea si imbarca in una campagna di reclutamento per nuovi team members nelle sue regional, domestic and international airlines, con oltre 1.600 nuovi cabin crew team members che dovrebbero entrare a far parte del vettore nei prossimi 10 mesi.

Il Longreach Center dispone di First, Business and Economy aircraft cabins and galleys, dove le nuove reclute e l’equipaggio esistente seguono service training, dal cucinare nelle onboard kitchens a wine and sommelier training”, conclude Qantas Group.

(Ufficio Stampa Qantas Group)