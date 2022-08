SAS: lo sciopero dei piloti ha pesato sui risultati del terzo trimestre

SAS ha riportato i risultati del terzo trimestre 2022.

Nel trimestre maggio 2022 – luglio 2022, i ricavi sono stati pari a MSEK 8.580 (3.982). Income before tax (EBT) pari a MSEK -1.991 (-1.334).

Risultato prima delle imposte ed elementi che incidono sulla comparabilità: MSEK -2.081 (-1.213). Net income per il periodo pari a MSEK -1.848 (-1.336). Utile per azione ordinaria: SEK -0,25 (-0,18).

Per il periodo da novembre 2022 a luglio 2022, la compagnia ha registrato ricavi pari a MSEK 21.173 (8.196). Income before tax (EBT) pari a MSEK -6.145 (-5.580).

Risultato prima delle imposte ed elementi che incidono sulla comparabilità: MSEK -6.315 (-5.471). Net income per il periodo pari a MSEK -5.810 (-5.779). Utile per azione ordinaria: SEK -0,80 (-0,81).

“Guardando indietro al terzo trimestre, abbiamo continuato a vedere un aumento della domanda con l’allentamento delle restrizioni di viaggio e questo è l’ennesimo trimestre in cui abbiamo notato il numero più alto di passeggeri dall’inizio della pandemia. Rispetto al trimestre precedente i passeggeri che hanno volato con SAS sono aumentati del 30% e il load factor ha raggiunto circa il 78%, in aumento di 11 punti percentuali. La nostra capacità è aumentata del 27% rispetto al secondo trimestre. La trasformazione di SAS deve continuare ad adattarsi alle nuove condizioni di mercato per poter rimanere flessibile, competitiva e finanziariamente solida a lungo termine. L’utile prima delle tasse è terminato a 2,0 miliardi di SEK negativi, un calo di 0,4 miliardi di SEK rispetto allo scorso trimestre o una diminuzione di 0,7 miliardi di SEK su base annua. Questo è stato principalmente un effetto dello sciopero dei piloti di 15 giorni.

Le riduzioni dei costi in tutta SAS rimangono al centro dell’attenzione per garantire la nostra competitività. Le spese operative totali durante il trimestre si sono concluse a 9,7 miliardi di corone svedesi e le entrate operative totali sono arrivate a 8,6 miliardi di corone svedesi per il trimestre. Le entrate totali sono aumentate del 22% rispetto al secondo trimestre, un miglioramento di circa 4,6 miliardi di corone svedesi rispetto allo scorso anno, ma comunque inferiore del 37% rispetto al terzo trimestre 2019, che non è stato influenzato dal COVID-19.

Il saldo di cassa alla fine del trimestre era di 6,1 miliardi di corone svedesi. Il flusso di cassa operativo durante il trimestre è stato pari a un deflusso di 1,0 miliardi di corone svedesi, rispetto a un afflusso di 0,5 miliardi di corone svedesi nello stesso periodo dell’anno scorso”, afferma Anko van der Werff, President and CEO.

“I risultati di SAS sono stati gravemente influenzati da uno sciopero dei piloti di 15 giorni tra il 4 luglio e il 19 luglio, che ha causato interruzioni del traffico e provocato la cancellazione di circa 4.000 voli, che hanno interessato più di 380.000 passeggeri.

Come annunciato in precedenza, l’effetto stimato dello sciopero è stato di circa 100-130 milioni di SEK al giorno (9,5-12,5 milioni di dollari USA) di mancato guadagno prima delle tasse. Ad oggi, l’impatto finanziario dello sciopero è di 1,4 miliardi di corone svedesi (135 milioni di dollari). Mi scuso ancora una volta con tutti i nostri clienti e partner interessati dalle interruzioni del traffico durante questo evento straordinario.

I negoziati hanno portato SAS e i SAS Scandinavia pilot unions ad accettare nuovi accordi di contrattazione collettiva di 5,5 anni. Gli accordi includono una maggiore flessibilità e produttività nell’utilizzo della forza lavoro, nonché riduzioni dei costi in linea con gli obiettivi stabiliti nel piano SAS FORWARD relativi alle condizioni di lavoro dei piloti.

SAS FORWARD è un piano completo di trasformazione aziendale per garantire la competitività a lungo termine di SAS nel settore dell’aviazione globale. Il piano mira a rafforzare la nostra posizione finanziaria e a raggiungere una struttura dei costi sostenibile, con una riduzione annuale dei costi di circa 7,5 miliardi di corone svedesi. Nell’ambito di SAS FORWARD, prevediamo inoltre di raccogliere almeno 9,5 miliardi di corone svedesi in nuove azioni e convertire oltre 20 miliardi di corone svedesi di debito in azioni ordinarie.

Durante il trimestre, SAS ha anche ricevuto supporto per il piano dai governi svedese, danese e norvegese. Tutte e tre le parti hanno concordato di convertire il debito e gli ibridi di SAS in azioni ordinarie. La Danimarca ha anche pubblicato che, potenzialmente, potrebbe investire nuovo capitale, subordinatamente alla partecipazione di tutte le parti interessate a SAS FORWARD. Tuttavia, rimane molto da fare”, prosegue Anko van der Werff, President and CEO.

“Per accelerare l’attuazione degli elementi chiave del piano, SAS ha depositato volontariamente istanza per il chapter 11 negli Stati Uniti il 5 luglio. Il chapter 11 è un processo legale per la ristrutturazione finanziaria condotto sotto la supervisione del tribunale federale degli Stati Uniti. In precedenza è stato utilizzato da numerose grandi compagnie aeree internazionali per la ristrutturazione. Attraverso questo processo, SAS mira a raggiungere accordi con le principali parti interessate, ristrutturare i nostri obblighi di debito, rinegoziare i nostri fleet contract ed emergere con un significativo apporto di capitale. Le operazioni e lo schedule di SAS non sono interessati dal chapter 11 e continuiamo a servire i nostri clienti normalmente.

Dopo la chiusura del trimestre, SAS si è assicurata un debtor-in-possession (DIP) financing commitment per 700 milioni di dollari, circa 7 miliardi di corone svedesi, da Apollo Global Management. Il DIP financing è un tipo specializzato di bridge financing utilizzato dalle aziende che stanno ristrutturando attraverso un chapter 11 process. Questo consistente impegno di finanziamento è una pietra miliare importante nella nostra trasformazione e ci offre una solida posizione finanziaria per supportare le nostre operazioni durante il chapter 11 process, che dovrebbe richiedere 9-12 mesi in totale. Il DIP financing è ancora soggetto all’approvazione del tribunale”, prosegue la compagnia.

“Durante il trimestre sono state affrontate importanti sfide operative e infrastrutturali in numerosi punti di contatto con i clienti a causa della forte ripresa di questa stagione estiva. L’intero ecosistema delle compagnie aeree ha incontrato difficoltà a crescere e durante l’estate sono state affrontate numerose sfide.

SAS ha agito in modo proattivo e ha implementato misure per salvaguardare i piani di viaggio dei nostri clienti per l’estate. Abbiamo consolidato e rimosso un certo numero di voli nel modo più responsabile possibile e abbiamo fatto ogni sforzo per mitigare i disagi per i nostri clienti. Abbiamo ampliato il nostro servizio clienti e stiamo sviluppando sempre più opzioni automatizzate e self-service per i nostri passeggeri.

Le vendite dei biglietti prima dell’importante stagione estiva sono state forti, ma si sono stabilizzate mentre ci avvicinavamo al potenziale inizio dello sciopero che alla fine è stato avviato a luglio. Lo sciopero ha influito sul livello complessivo dei biglietti venduti durante l’estate. Ora continueremo a lavorare per ricostruire la fiducia in SAS e per fornire ai nostri clienti il servizio che si aspettano.

SAS continua a rafforzare il network in Nord America e ha stabilito rotte estive dirette per Toronto da Copenhagen e Stoccolma. Durante la prossima stagione invernale, SAS continuerà a operare tutte le sue rotte statunitensi pre-pandemia per i nostri viaggiatori.

Presto entreremo nella stagione invernale e rimaniamo prudenti a causa delle incertezze prevalenti in tutto il mondo. Il traffico da e verso l’Asia rimane influenzato dalle restrizioni del COVID-19 e dalla situazione geopolitica.

In vista della prossima stagione estiva, ci stiamo preparando per assunzioni e riassunzioni sostanziali che verranno avviate al fine di soddisfare la prevista crescita futura della domanda.

Il FORWARD plan include il posizionamento di SAS come leader nell’aviazione sostenibile. SAS continuerà a investire in velivoli moderni a basso consumo di carburante, carburanti sostenibili per l’aviazione, tecnologie emergenti e prodotti e servizi sostenibili. Entro il 2025 ridurremo le nostre emissioni di CO2 di almeno il 25% rispetto al 2005″, conclude Anko van der Werff, President and CEO.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)