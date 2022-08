71a riunione dei Direttori Generali dell’ECAC: impegno per l’ambiente e decambonizzazione totale entro il 2050

Una urgente e decisa azione dell’aviazione civile per contrastare i cambiamenti climatici, procedere con energia verso la decarbonizzazione riducendo da subito le emissioni di CO2 ed eliminandole totalmente entro il 2050.

È l’impegno sottoscritto dai Direttori Generali dell’Aviazione Civile dell’ECAC, European Civil Aviation Conference, che si sono riuniti a Sorrento dal 25 al 27 agosto con la partecipazione dei massimi rappresentanti dei 44 paesi membri dell’organizzazione (leggi anche qui).

“L’aviazione civile vuole avere un ruolo decisivo nella difesa dell’ambiente e quindi anche nella costruzione di un mondo migliore. Abbiamo lavorato con uno spirito di totale intesa e solidarietà che ci induce anche a sperare in una soluzione pacifica e condivisa di tutte le controversie che affliggono il mondo”, commenta Alessio Quaranta, presidente dell’ECAC e Direttore Generale dell’ENAC.

L’ECAC è la conferenza intergovernativa paneuropea (fondata nel 1955) che riunisce 44 Paesi membri (i 27 comunitari più 17 non comunitari) e ha strette relazioni con l’ICAO – International Civil Aviation Organization. La missione ECAC è quella di promuovere il sistema del trasporto aereo europeo in maniera sicura, efficiente e sostenibile e di armonizzare le politiche nel settore dell’aviazione civile tra gli Stati membri.

La riunione che si è svolta a Sorrento, oltre ai temi dell’armonizzazione delle regole, della tutela del’ambiente e altre problematiche di attualità inerenti allo sviluppo dell’aviazione europea, è servita anche per un coordinamento generale in vista dell’imminente 41a Assemblea Generale ICAO, che si svolgerà a Montreal dal 27 settembre al 7 ottobre 2022. L’Europa ha messo a punto le ultime strategie comuni in vista dell’elezione dei 36 membri del Consiglio, l’organo esecutivo dell’ICAO, suddiviso in 3 fasce, al quale assegnare la missione di governo per il successivo triennio.

(Ufficio Stampa ENAC)