News Brevi – 27.08.2022

SICILIA: TURISTA TRAUMATIZZATO SOCCORSO DALL’AERONAUTICA MILITARE INSIEME AL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO – Ieri pomeriggio un elicottero dell’82° Centro CSAR di Trapani è decollato per recuperare un turista rimasto infortunato durante un’escursione nella Riserva dello Zingaro, in provincia di Trapani. L’elicottero HH139B in servizio di prontezza SAR (Search and Rescue – ricerca e soccorso) è decollato poco dopo alle 16.55 dalla base di Trapani, ricevendo l’ordine di decollo immediato dalla sala operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE). Dopo il decollo l’elicottero si è diretto a Castellammare del Golfo dove ha imbarcato due operatori del CNSAS per poi dirigersi verso la Riserva dello Zingaro dove ha effettuato un atterraggio fuori campo che ha permesso di recuperare tramite barella, un turista spagnolo di 61 anni già stabilizzato da un medico che si trovava sul posto. L’equipaggio si è poi diretto al Campo Sportivo di Castellammare del Golfo dove ha sbarcato gli operatori del CNSAS e il turista spagnolo che è stato affidato alle cure dei sanitari sul posto. L’elicottero, infine, ha fatto rientro alla base di Trapani dove ha ripreso il suo servizio di allarme presso l’aeroporto militare di Trapani. L’82° Centro Combat Search and Rescue è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7.500 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi in Sicilia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES GROUP METTE IN EVIDENZA IL CONTRIBUTO DELLE DONNE ALL’AVIAZIONE – “Le Emirati women in Emirates Group rappresentano una forza lavoro di oltre 1.000 professionisti in vari ruoli in più di 30 dipartimenti. Da piloti e ingegneri che lavorano con il più grande aereo commerciale del mondo, a professionisti IT, service ambassadors, marketing and data experts, servizi commerciali e altro ancora, queste donne degli Emirati di talento e appassionate contribuiscono in modo vitale al Gruppo, così come all’aviazione e alla crescita delle travel industries. Grazie all’immenso sostegno della leadership degli Emirati Arabi Uniti, le donne degli Emirati continuano a infrangere le norme, mentre costruiscono attivamente la nostra nazione e contribuiscono allo sviluppo socio-economico del nostro paese. Riflettendo le solide politiche educative degli Emirati Arabi Uniti e l’impegno e gli sforzi del Gruppo per far crescere il talento dei cittadini degli Emirati nelle loro carriere, oltre la metà delle donne degli Emirati presso Emirates Group sono impiegate in posizioni di supervisione, manageriali o di leadership. Le donne emiratine di Emirates Group, compresi i dipendenti di lunga data che hanno visto il crescente impatto delle donne sulla forza lavoro nei tre decenni da quando hanno iniziato la loro carriera, desiderano trasmettere un messaggio di incoraggiamento e ispirazione affinché i giovani emiratini si uniscano all’industria aeronautica e contribuiscano alla sua crescita con la loro creatività, energia e ambizione. Nell’ambito dell’Emiratisation strategy e dell’impegno di lunga data per lo sviluppo dell’Emirati talent, Emirates Group ha recentemente collaborato con INSEAD, una delle business school più importanti al mondo, per offrire ai suoi Emirati senior executives la possibilità di iscriversi al Women Leaders Programme. Il programma di quattro giorni porterà le donne leader degli Emirati in un viaggio di apprendimento tra pari con le donne leader di altre organizzazioni globali. Mira a fornire ai partecipanti prospettive più ampie su global workplace, marketplace and leadership challenges, e fornire loro le intuizioni, gli strumenti e il network per aumentare il loro impatto sulla leadership e il contributo al business e alla più ampia comunità professionale”, afferma Emirates.

SPAZIO: APERTA IN ORBITA LA VELA SOLARE ITALIANA “ARTICA” – E’ stata aperta in orbita una vela solare italiana. Si chiama “Artica” ed è imbarcata sul cubesat “Alpha”, un nanosatellite a forma di cubo lanciato il 13 luglio scorso dalla base di Kourou (Guyana Francese) in occasione del primo volo del vettore italo-europeo “Vega C”. Realizzato dalla società NPC di Imola (Bologna), nello specifico dalla divisione spazio Spacemind, il sistema “Artica” consentirà ai piccoli satelliti in orbita bassa di effettuare il “de-orbiting” al termine della loro missione, cioè ridurre la quota e bruciare a contatto con gli strati più alti dell’atmosfera. “Ad oggi, secondo i dati dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), in orbita terrestre vi sono circa 130 milioni di oggetti di varie dimensioni, compresi 20mila satelliti”, spiega Nicolò Benini, marketing manager di NPC Spacemind. “Limitare la ‘spazzatura spaziale’ sta diventando dunque una vera emergenza per la sicurezza delle future missioni. Siamo perciò entusiasti che, con la corretta apertura della sua vela solare, il sistema ‘Artica’ abbia dimostrato di poter offrire una soluzione semplice, economica e sostenibile al problema degli ‘space debris’ in orbita bassa”. Il progetto “Artica” (acronimo di Aerodynamic Reentry Technology In Cubesat Application) è stato avviato nel 2012 da NPC Spacemind ed ha già visto il lancio di un primo dimostratore tecnologico a bordo del cubesat “Ursa Maior” nel giugno 2017. La nuova versione del sistema, che è stata ulteriormente perfezionata, è entrata in orbita nel luglio scorso a bordo di “Alpha”, il cubesat realizzato da un gruppo di start-up innovative italiane guidato dalla società romana ARCA Dynamics. Questo nanosatellite ha la forma di un cubo, con 10 centimetri di lato ed un peso di 1,2 chilogrammi, mentre la vela ha una superficie di 2,1 metri quadrati ed è realizzata in mylar alluminizzato. In orbita bassa la vela funziona come un aerofreno e riduce la quota del satellite fino a bruciare nell’atmosfera terrestre, mentre nelle orbite più alte la vela sfrutta la pressione della radiazione solare per modificare l’orbita del satellite. A bordo del cubesat sono anche presenti altri esperimenti scientifici e tecnologici realizzati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, ARCA Dynamics, H4 Research e Apogeo Space. La missione di “Alpha” sarà seguita a breve da quattro cubesat, tutti realizzati in Italia da NPC Spacemind e dotati della vela per il loro de-orbiting a fine missione. Il primo, denominato “DanteSat”, sarà trasportato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale nel prossimo mese di ottobre e da lì rilasciato nello spazio. Gli altri tre nanosatelliti, denominati “Futura 1, 2 e 3”, saranno invece lanciati a dicembre da un vettore “Space X”.

DELTA AGGIUNGE POSTI VERSO LAS VEGAS IN OCCASIONE DEL CES 2023 – Delta offrirà voli aggiuntivi da 16 città degli Stati Uniti e tre dei suoi hub internazionali verso Las Vegas per il CES® 2023, l’evento tecnologico più influente al mondo. I quasi 320 voli in entrata e in uscita rappresentano un aumento di circa il 50% dei posti rispetto al normale Las Vegas schedule a gennaio. Delta aggiungerà circa 23.000 posti da e per LAS dal 3 al 4 gennaio e dal 7 al 9 gennaio 2023, inclusi oltre 5.800 posti nelle quattro cabine premium di Delta. “Dai campionati sportivi alle principali pietre miliari del settore, Delta lavora costantemente per soddisfare la richiesta dei nostri clienti di partecipare ai più grandi eventi del mondo aggiungendo più posti e voli”, ha affermato Joe Esposito, S.V.P. Network Planning. “Dopo due anni di programmazione virtuale, sappiamo che i partecipanti al CES non vedono l’ora di entrare in contatto di persona e il team Delta è entusiasta di portarli da e per Las Vegas in modo sicuro e affidabile, con il servizio di prim’ordine per il quale siamo conosciuti”. A livello domestico, Delta opererà voli aggiuntivi per Las Vegas nei giorni di conferenza in entrata e in uscita da otto dei suoi hub statunitensi. Inoltre, la compagnia aerea volerà senza scalo da località come Austin, Texas; Fort Lauderdale e Orlando, Florida; Orange County, California; San Diego e San Jose, California, città che Delta non servirebbe altrimenti ininterrottamente verso Las Vegas. I voli internazionali avranno daily service options sui voli operati da Delta e dai Delta partner da Amsterdam, Londra, Parigi, Incheon e Città del Messico. Tutti i voli internazionali operati da Delta saranno caratterizzati da quattro esperienze di prodotto: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. Inoltre, Delta e Seattle Seahawks collaborano ancora una volta per premiare i fan e i clienti Delta per la loro fedeltà. Quest’anno Delta aggiunge alcuni nuovi vantaggi e restituisce l’accesso prioritario all’imbarco per i fan 12Status members. Lanciato originariamente prima della stagione 2016, Delta, official airline of the Seahawks, sta per iniziare il suo sesto anno di 12Status. Il programma fedeltà premia i Seahawks fan per le performance della squadra sul campo con miglia attraverso il programma Delta SkyMiles® e altri vantaggi esclusivi.

EASYJET: TIKTOK VIDEO DEI CABIN CREW DELLA COMPAGNIA – L’equipaggio di cabina di easyJet sta sperimentando un uso senza precedenti delle sick bags che non ha nulla a che fare con le turbolenze. “Un video virale su TikTok ha ispirato i passeggeri a utilizzare le airline sick bags come phone holder per la visione di film a mani libere. Il video ha ricevuto oltre 11,5 milioni di visualizzazioni. Ispirato dal video, l’airline’s cabin crew ha creato un instructional demonstration video per mostrare ai passeggeri lo strano utilizzo, assicurandosi che coloro che si divertono con questo utilizzo mantengano comunque l’attenzione al safety briefing e restituiscano la sick bag per il prossimo passeggero, contribuendo a ridurre gli sprechi. Molti viaggiatori potrebbero non sapere che la compagnia aerea è già attrezzata, con tray tables sulla maggior parte dei voli easyJet dotati di un supporto per telefono integrato per consentire una facile visualizzazione, aspetto che la compagnia rivela ai clienti come parte della demo”, afferma easyJet. Tina Milton, Cabin Services Director at easyJet, ha dichiarato: “Il nostro equipaggio fa il possibile per assicurarsi che i nostri passeggeri abbiano un volo piacevole e quindi è stato ispirato a creare il nostro inflight demonstration video per mostrare come ricreare questo hack creativo e rivelare altri modi in cui i clienti possono godersi il proprio in-flight entertainment dopo il decollo, oltre a contribuire a ridurre gli sprechi lasciando gentilmente le bags per i prossimi passeggeri a bordo”.