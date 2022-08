Per la prima volta, Embraer presenta il C-390 Millennium all’Air Power in Austria

Embraer presenterà per la prima volta il C-390 Millennium multi-mission aircraft al più grande airshow austriaco, l’Air Power, che si terrà il 2 e 3 settembre a Zeltweg, Austria. Durante l’evento, Embraer promuoverà anche il proprio portafoglio di prodotti e soluzioni innovative per i mercati della difesa e della sicurezza, presenti in più di 60 paesi.

“Siamo lieti di avere questa opportunità per mostrare il C-390 a questo rinomato Air Show e condividere le capacità dell’aeromobile con i partecipanti all’evento”, ha affermato Jackson Schneider, Presidente e CEO, Embraer Defense & Security. “L’ingresso del C-390 Millennium nel mercato arriva in un momento cruciale in cui le forze aeree e i governi stanno cercando di incorporare aeromobili di nuova generazione nelle loro airlift fleets. Stiamo vedendo il C-390 operare con availability rates incredibili, il risultato di un design moderno per affidabilità e manutenzione, oltre a una selezione dei migliori fornitori in tutto il mondo”.

“Il C-390 Millennium e la sua air-to-air refueling configuration, il KC-390, sono la nuova generazione di multi-role military transport aircraft che offrono mobilità e cargo capacity senza rivali, rapida riconfigurazione, elevata disponibilità, comfort migliorato e flight safety, nonché operational costs ridotti durante il suo lifecycle, il tutto in un’unica piattaforma.

Dalla prima consegna alla Brazilian Air Force (FAB), il KC-390 Millennium ha dimostrato le sua capacità, l’affidabilità e le performance. L’attuale flotta KC-390 della FAB è composta da cinque unità e ha superato le 5.000 ore di volo in operazioni, con un mission completion rate del 97%, dimostrando un’eccezionale disponibilità e produttività nella sua categoria”, afferma Embraer.

“La Portuguese Air Force e le Hungarian Defence Forces inizieranno le operazioni dei loro KC-390 rispettivamente nel 2023 e nel 2024. Sia la flotta portoghese che quella ungherese saranno in grado di effettuare Air-Air Refueling e saranno pienamente compatibili con gli standard NATO, non solo in termini di hardware ma anche in termini di avionica e comunicazioni. La Hungarian Defence Force fleet sarà la prima al mondo a disporre di una Intensive Care Unit configuration, una caratteristica essenziale per lo svolgimento di missioni umanitarie.

Più di recente, a giugno, il Netherlands Ministry of Defence ha annunciato la selezione di una flotta di cinque velivoli C-390 Millennium, mettendo in evidenza le performance e l’operational output dell’aeromobile, per succedere alla loro attuale flotta di C-130 Hercules”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)