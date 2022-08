News Brevi – 29.08.2022

AERONAUTICA MILITARE: DUE MISSIONI DI TRASPORTO SANITARIO URGENTE PORTATE A TERMINE DA UN C-130 DELLA 46^ BRIGATA AEREA DI PISA – Due trasporti sanitari consecutivi, per persone in imminente pericolo di vita, hanno visto impegnato nella giornata di sabato 27 agosto un equipaggio della 46^ Brigata Aerea di Pisa. Il primo trasporto, a favore di un quarantenne bisognoso di un urgente intervento salvavita, si è svolto da Napoli a Venezia, dove il C-130 dell’Aeronautica Militare è atterrato alle 16:30, scaricando il paziente, imbarcato a bordo di un’ambulanza e costantemente assistito da una equipe medica. Da qui, l’uomo è stato trasportato urgentemente all’Azienda Ospedale – Università Padova, per essere sottoposto ad un delicato intervento. Subito dopo la conclusione della prima missione, l’equipaggio ed il velivolo hanno ricevuto un nuovo task, come si dice in gergo tecnico, per un altro trasporto di un paziente in gravi condizioni. Il velivolo è quindi decollato per la Sardegna, dove è atterrato, alle ore 19:30 circa, all’aeroporto militare di Decimomannu. Qui ha imbarcato un uomo di cinquantun anni, in imminente pericolo di vita, anche in questo caso a bordo di un’ambulanza e sotto costante supervisione medica. Il velivolo è poi decollato alla volta di Milano Linate, dove è atterrato alle 22:30. Da qui il paziente è stato rapidamente trasferito all’ospedale Niguarda per le cure necessarie. A conclusione delle due missioni, il C-130 è infine tornato alla base, l’aeroporto militare di Pisa. Per entrambi i voli, richiesti rispettivamente dalle Prefetture di Napoli e Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Roma, la gestione ed il coordinamento sono stati condotti dalla Sala operativa del Comando delle Operazioni Aerospaziali con sede a Poggio Renatico (FE), che ha attivato la 46^ Brigata Aerea, uno dei reparti di volo dell’Aeronautica Militare che assicura il trasporto di personale e materiale ovunque sia richiesto. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti giorno e notte, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24 per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, trasporto organi o equipe mediche. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa. Per questo genere di missioni di soccorso, ove ci siano particolari necessità operative, vengono impiegati anche gli elicotteri del 15° Stormo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES SPONSOR DEGLI US OPEN TENNIS – Per l’undicesimo anno consecutivo, Emirates torna come Official Airline degli US Open Tennis Championships, dal 29 agosto all’11 settembre. “La più grande compagnia aerea internazionale del mondo continua a utilizzare la sua portata globale per avvicinare al gioco gli appassionati di tennis di tutto il mondo, offrendo una world-class tennis action al torneo del Grande Slam®. La partnership in corso di Emirates con la United States Tennis Association (USTA) e l’evento sportivo annuale di alto profilo risale al 2012. Il portafoglio di sponsorizzazioni tennistiche della compagnia aerea comprende anche tre dei quattro Grand Slams oltre ad altri 60 tornei durante tutto l’anno in partnership con ATP, tra cui il Western & Southern Open a Cincinnati, Miami Open e BNP Paribas Open a Indian Wells negli Stati Uniti”, afferma Emirates. “Emirates sostiene con orgoglio gli US Open da oltre un decennio, nato dal nostro impegno a connettere persone in tutto il mondo attraverso una passione condivisa per lo sport. Gli US Open sono uno degli eventi più attesi del calendario sportivo globale e siamo entusiasti di essere la compagnia aerea ufficiale che riunisce il pubblico di tutto il mondo per godersi il gioco”, ha affermato Essa Sulaiman Ahmad, Emirates’ Divisional Vice President, USA and Canada. “Come parte della nostra promessa ‘Fly Better’, ci sforziamo continuamente di deliziare i nostri clienti con un’esperienza premium che non è seconda a nessuno, sia in volo che al torneo. Non vediamo l’ora di far parte dell’entusiasmo e di raggiungere gli appassionati di tennis negli Stati Uniti e in tutto il mondo”. Con gli US Open di nuovo in pieno vigore, Emirates è pronta a offrire una gamma completa di attività per coinvolgere gli appassionati di tennis, sia di persona che virtualmente. Emirates trasmetterà le partite del torneo in diretta in onda sui suoi canali sportivi dedicati a bordo, Sport24 e Sport24 Extra, a disposizione dei clienti in tutte le cabine sul sistema di intrattenimento in volo della compagnia aerea, ice. La TV in diretta è disponibile su tutti gli aeromobili della flotta Boeing 777 di Emirates e sulla maggior parte dei suoi aerei A380. Emirates offre attualmente servizi verso 12 gateway statunitensi, tra cui Boston Logan International Airport (BOS), New York John F. Kennedy International Airport (JFK), Los Angeles International Airport (LAX), Houston George Bush Intercontinental Airport (IAH), Chicago O’Hare International Airport (ORD), Washington D.C. Dulles International Airport (IAD), Seattle Tacoma Airport (SEA), Newark Liberty International Airport (EWR), Orlando International Airport (MCO), Dallas-Fort Worth Airport (DFW), San Francisco International Airport (SFO), Miami International Airport (MIA).