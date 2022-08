Air France-KLM Group accoglie con favore la negoziazione in esclusiva tra il MEF e la cordata Certares, Air France-KLM e Delta.

In metito alla negoziazione in esclusiva tra il MEF e la cordata Certares, Air France-KLM e Delta Air Lines, Air France-KLM Group ha rilasciato il seguente statement.

“Air France-KLM accoglie con favore l’annuncio del governo italiano di concedere l’esclusiva al Consorzio formato da Certares – in qualità di equity partner – e Air France-KLM e Delta Air Lines – in qualità di partner commerciali – per la prossima fase delle trattative per l’eventuale acquisizione di una partecipazione detenuta direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del governo italiano (leggi anche qui).

Se questa operazione dovesse concludersi, Air France-KLM diventerebbe un commercial and operational partner della compagnia aerea italiana, nell’ambito del consorzio guidato da Certares. Air France-KLM in questa fase non sta investendo nella struttura del capitale di ITA. Tuttavia, Air France-KLM Group potrebbe prendere in considerazione a medio termine di acquisire una partecipazione di minoranza in ITA.

Air France-KLM ha una relazione di lunga data con ITA e in precedenza con Alitalia. Insieme al suo Joint Venture partner Delta Air Lines, Air France-KLM attende con impazienza di promuovere legami più stretti con ITA basandosi sulla partnership commerciale esistente che le compagnie aeree hanno formato, in particolare attraverso l’attuazione di accordi di codeshare e l’ingresso di ITA nell’alleanza SkyTeam, di cui Air France-KLM e Delta sono membri fondatori.

Air France-KLM desidera ringraziare il governo italiano per la sua considerazione durante tutto il processo di offerta, durante il quale Certares, Air France-KLM e Delta Air Lines hanno sottolineato in particolare le forti opportunità commerciali che questo accordo porterebbe a ITA, subordinatamente all’ottenimento di tutte le autorizzazioni richieste. Ciò include una maggiore presenza sull’asse del Nord Atlantico, su cui Air France-KLM, Delta e Virgin Atlantic operano la più grande joint venture, nonché l’opportunità di costruire una partnership esclusiva tra Flying Blue di Air France-KLM, Sky Miles di Delta e Volare di ITA, uno dei più grandi programmi frequent flyer d’Italia, a vantaggio dei clienti del vettore italiano”.

(Ufficio Stampa Air France-KLM)