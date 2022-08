News Brevi – 31.08.2022

AERONAUTICA MILITARE: IL CAPO DI SMA IN VISITA AL 51° STORMO ED AL 3° RMAA DI TREVISO – Domenica 28 agosto al rientro dall’Air Show di Jesolo, il Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, ha visitato il 51° Stormo di Istrana ed il 3° Reparto Manutenzione Aeromobili ed Armamento di Treviso. All’arrivo presso il sedime aeroportuale di Istrana, il Capo di SMA è stato accolto dal Comandante del 51° Stormo, Colonnello Pilota Nadir Ruzzon. Nell’ambito della visita istituzionale del Capo di SMA, al 51° Stormo ed al 3° RMAA di Treviso è stato particolarmente rilevante l’incontro, presso la Sala della Giunta del Comune di Treviso nella mattinata di lunedì 29 agosto, con il Sindaco della città ed il Vice Prefetto Vicario di Treviso, Dott. Antonello Roccoberton. In tale circostanza è stata esaltata la chiara testimonianza della solida vicinanza che le Istituzioni riservano alla Base Aerea ed al Reparto Manutentivo dell’Aeronautica Militare, nonché l’affetto che la comunità locale rivolge quotidianamente alle donne e agli uomini dell’A.M. che operano sul territorio. Il Generale Goretti ha manifestato il vivo riconoscimento alla Città di Treviso sia per il quotidiano e proficuo supporto sia per la concreta disponibilità che offre al personale dell’Aeronautica Militare: “Nel Veneto abbiamo delle tradizioni molto forti e con questa consapevolezza il prossimo anno coinvolgeremo il territorio per le celebrazioni del centenario della costituzione dell’Aeronautica”. A conferma che anche Treviso sarà il “teatro” di eventi legati alle celebrazioni del centenario dell’Aeronautica Militare. Di rientro dalla sede comunale il Capo di SMA ha fatto visita al 3° RMAA dove è stato accolto dal Direttore, Colonnello Edoardo Pilone. Per l’occasione, sono stati illustrati le funzioni ed i compiti salienti che contraddistinguono il Reparto manutentivo. Successivamente, rientrato presso la Base di Istrana, il Generale Goretti ha incontrato una rappresentanza del personale dello Stormo a cui ha espresso parole di ringraziamento per come opera in diversi contesti permettendo al Reparto di essere un’eccellenza della Forza Armata. Il Capo di SMA ha inoltre invitato le donne e gli uomini del 51° Stormo ad esporre la realtà aeronautica all’esterno: “Non abbiate paura di dire alla comunità quello che siamo capaci di fare. Descrivere i “fatti”, quello che facciamo realmente, dimostra i valori e la forza dell’Aeronautica Militare, ognuno di voi sa quello cha fa e deve esserne orgoglioso non avendo timore di rappresentarlo all’esterno” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

PROSEGUE CON IL CANTON ZURIGO L’INIZIATIVA “SWISS TASTE OF SWITZERLAND” – Per i prossimi tre mesi, Swiss International Air Lines (SWISS) offrirà ai suoi viaggiatori in First e Business Class creazioni culinarie del famoso Baur au Lac di Zurigo. “Il tradizionale hotel a cinque stelle sul lago di Zurigo è, come SWISS, impegnato per la massima qualità di prodotti e servizi. Pertanto, la nuova collaborazione con il ristorante gourmet Pavillon dell’hotel offre a SWISS un’eccellente opportunità per coccolare i suoi ospiti a bordo al più alto livello. Laurent Eperon e Maximilian Müller, i due chef di cucina del Pavillon con due stelle Michelin e 18 punti GaultMillau, delizieranno i viaggiatori premium di SWISS sui servizi a lungo raggio dalla Svizzera con la loro moderna interpretazione dell’alta cucina francese. Per le loro creazioni “SWISS Taste of Switzerland” hanno anche attinto fortemente alle specialità del Canton Zurigo per aiutare a familiarizzare ulteriormente i clienti di SWISS con l’assoluta varietà culinaria della Svizzera”, afferma SWISS. “SWISS e il Baur au Lac sono entrambi strettamente collegati a Zurigo ed entrambi pongono un’enfasi ferma e coerente sulla tradizione e sulla massima qualità”, afferma Julia Hillenbrand, SWISS Head of Brand Experience. “Sono lieta che offriremo ai nostri ospiti le creazioni culinarie di questi chef pluripremiati nei prossimi tre mesi”. Ai viaggiatori in Premium Economy Class sui voli SWISS dalla Svizzera verrà offerto anche un menu di bordo ispirato alle specialità culinarie regionali del Canton Zurigo. Dal dicembre 2002 SWISS accompagna i viaggiatori di First, Business e Premium Economy Class sui suoi servizi a lungo raggio in un viaggio alla scoperta della cucina attraverso le varie regioni della Svizzera. Ogni tre mesi un nuovo chef stellato è invitato a presentare il suo cantone ai passeggeri SWISS, creando un’ampia scelta di pasti di prima qualità, con particolare attenzione alle specialità regionali e stagionali. I pasti sono inoltre accompagnati da vino e formaggi della regione interessata. Nella sua storia di successo di quasi 20 anni fino ad oggi, “SWISS Taste of Switzerland” ha accolto a bordo un totale di 75 chef ospiti provenienti da ciascuno dei 26 cantoni svizzeri.

SAAB RICEVE ORDINE PER LA PRODUZIONE DI ADVANCED TRAINING AIRCRAFT FUSELAGE SYSTEMS – Saab ha ricevuto un contratto da Boeing per la produzione di advanced training aircraft aft fuselage systems. Il valore dell’ordine per Saab è di 71,2 milioni di dollari (circa 750 milioni di corone svedesi). Gli advanced training aircraft fuselage systems saranno prodotti nella nuova struttura di Saab a West Lafayette, Indiana, e le prime consegne a Boeing sono previste per il 2023. “Questa è una pietra miliare importante e sottolinea che stiamo mantenendo i nostri impegni nei confronti dei nostri clienti e dello stato dell’Indiana. Questo ordine consentirà a Saab di continuare ad aumentare la produzione e le assunzioni a West Lafayette. Non potremmo essere più entusiasti di questo nuovo capitolo e del futuro delle nostre crescenti operazioni aerospaziali in Indiana”, ha affermato Erik Smith, President and CEO of Saab in the U.S.

BOEING SI AGGIUDICA UN KEY MISSILE DEFENSE CONTRACT – L’U.S. Missile Defense Agency (MDA) ha assegnato a Boeing il Ground-based Midcourse Defense (GMD) System Integration, Test and Readiness (SITR) contract. Boeing ha supportato il GMD system sin dal suo inizio nel 1998, attraverso operazioni di sviluppo, supporto e test. Il sistema è ora in allerta da quasi 18 anni e rimane l’unica protezione della nazione contro le minacce da intercontinental ballistic missile. “La proposta di Boeing ha offerto decenni di esperienza in weapon systems integration, ancorata all’esperienza unica del nostro personale”, ha affermato Cindy Gruensfelder, vice president and general manager of Boeing Missile and Weapon Systems and Huntsville site senior executive. “Siamo orgogliosi di continuare a supportare la mission-readiness di questa capacità di difesa missilistica fondamentale per la nazione”. Con una forza lavoro, un’infrastruttura e una supply chain, Boeing è ben posizionata per iniziare l’esecuzione del SITR contract. Il lavoro su SITR si svolgerà in gran parte presso il Boeing Huntsville site, che quest’anno festeggia i 60 anni in Alabama.

DELTA TRASPORTERA’ 2,9 MILIONI DI CLIENTI DURANTE IL LABOR DAY TRAVEL PERIOD – Delta prevede di accogliere 2,9 milioni di clienti durante il periodo di viaggio del Labor Day, coprendo oltre 25.000 voli in tutto il mondo poiché la domanda di viaggio rimane forte. Tali proiezioni coprono il periodo di viaggio delle vacanze da giovedì 1 settembre a martedì 6 settembre, poiché i viaggiatori statunitensi segnano la fine non ufficiale dell’estate. Delta ha trasportato 2,5 milioni di clienti durante lo stesso periodo di vacanza dell’anno scorso e 3,1 milioni nel 2019. Le performance e l’affidabilità di Delta sono notevolmente migliorate dall’inizio dell’estate grazie ai cambiamenti dello schedule e ad altre misure adottate per rendere le operazioni più resilienti. “Non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti a bordo per il weekend del Labor Day”, ha affermato Allison Ausband, Delta E.V.P. and Chief Customer Experience Officer. “Quest’estate abbiamo adottato misure per garantire che il nostro personale disponga degli strumenti e del supporto di cui ha bisogno per garantire i nostri elevati standard di affidabilità, offrendo al contempo il servizio clienti esclusivo di Delta con calore e attenzione”.

SAAB INCREMENTA L’INVESTIMENTO IN UNDERWATER RANGES – Saab ha ricevuto un ordine dalla Swedish Defense Material Administration (FMV) riguardo naval underwater signature ranges. L’ordine, del valore di 127,5 milioni di corone svedesi, è un ordine successivo a un contratto firmato nel 2020 e il progetto proseguirà fino al 2026. Nell’area navale, questi ranges sono centrali per la misurazione e la verifica delle underwater signatures di navi militari e sottomarini.