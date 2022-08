EASA pubblica l’Annual Safety Review 2022

L’EASA, European Union Aviation Safety Agency, informa: ” L’EASA Annual Safety Review 2022 è ora online. L’edizione 2022 si basa sui dati fino alla fine del 2021, quando le restrizioni legate al COVID continuavano a sfidare il settore. Nonostante queste sfide, il sistema aereo europeo è rimasto saldamente sicuro.

Nelle commercial air transport (CAT) operations, anche in Europa nel 2021 non si sono verificati fatal accidents. Questo avviene dal 2016. Tuttavia, si è registrato un leggero aumento nell’overall accident rate.

Ciò evidenzia la necessità di una vigilanza continua nel controllo dei safety risks e l’importanza delle safety initiatives nell’ambito dell’European Plan for Aviation Safety (EPAS). La revisione mostra che le aree a maggior rischio per le CAT operations rimangono airborne collision, runway excursion and collision on runway”.

Il documento è scaricabile a questo link: https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/annual-safety-review-2022.

(Ufficio Stampa EASA)