Emirates ha trasportato oltre 10 milioni di passeggeri quest’estate

Questa estate Emirates ha trasportato oltre 10 milioni di passeggeri su quasi 35.000 voli verso 130 destinazioni.

“Avendo previsto il forte ritorno della domanda di viaggio, Emirates ha lavorato a stretto contatto con i suoi partner aeroportuali per operare come programmato, ridurre al minimo le interruzioni di viaggio e portare i clienti verso le vacanze e i viaggi programmati per vedere amici e familiari in tutto il mondo durante l’estate.

La compagnia aerea ha anche intensificato le operazioni per soddisfare la domanda dei clienti durante questo periodo intenso, ripristinando i servizi giornalieri per London Stansted e aumentando i voli verso 33 città su rotte popolari in Europa, Asia e Medio Oriente, nonché verso i luoghi di vacanza preferiti come Seychelles, Maldive, Messico e Miami“, afferma Emirates.

“A giugno Emirates ha aggiunto Tel Aviv alla sua rete globale ea luglio ha aggiunto un terzo volo giornaliero per London Gatwick, per servire i viaggiatori colpiti dai tagli di capacità a Heathrow.

L’iconico Emirates A380, il jet commerciale più grande del mondo, è stato utilizzato per soddisfare l’elevata domanda dei clienti in oltre 30 città intorno al suo network.

A terra la compagnia aerea ha riaperto e operato 32 Emirates lounges esclusive, di cui 25 lounge dedicate nei principali aeroporti del suo network, per offrire ai frequent flyer e ai viaggiatori premium un comodo spazio dove riposarsi e rinfrescarsi durante il viaggio. La compagnia aerea ha anche ripristinato i suoi complimentary Chauffeur Drive airport transfers per i clienti First e Business Class in quasi tutte le città che serve”, prosegue Emirates.

“Dubai International (DXB) è l’aeroporto internazionale più trafficato del mondo. Con milioni di clienti Emirates in arrivo, in partenza e in transito attraverso DXB ogni mese, la compagnia aerea ha assicurato operazioni senza intoppi nel suo hub 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con uno stretto coordinamento e risorse aggiuntive distribuite in tutto l’ecosistema dell’aeroporto.

I viaggiatori hanno beneficiato degli investimenti della compagnia aerea in servizi e iniziative digitali per ridurre i tempi di attesa in aeroporto e facilitare un flusso regolare dei clienti.

Durante i mesi estivi:

– oltre 3,8 milioni di viaggiatori attraverso il network hanno effettuato il check-in online tramite emirates.com e l’app Emirates.

– oltre 500.000 viaggiatori hanno utilizzato i 22 self-service check-in kiosks e le 38 baggage drop facilities nel Terminal 3 di Dubai.

– oltre 11.000 viaggiatori hanno utilizzato gli Emirates home check-in services, gratuiti per i First Class passengers in partenza da Dubai, saltando completamente la coda per il check-in in aeroporto e procedendo direttamente all’immigration.

Emirates continua a ricostruire la propria rete e la capacità man mano che le restrizioni di viaggio si allentano. Attualmente opera al 74% del suo pre-pandemic network/capacity e prevede di aumentare all’80% entro la fine dell’anno. La compagnia aerea inizierà a novembre un programma di retrofit da 2 miliardi di dollari per equipaggiare 120 aeromobili con i suoi ultimi prodotti di bordo (leggi anche qui)”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)