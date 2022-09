Eleonore Tramus è la nuova General Manager Air France-KLM East Mediterranean

Eleonore Tramus è la nuova General Manager di Air France-KLM per i paesi East Mediterranean (Italia, Malta, Albania, Grecia, Cipro, Turchia e Israele).

“Laureata in Ingegneria presso l’Ecole Centrale, Eleonore Tramus vanta una ricca esperienza professionale nel settore ingegneristico e aeronautico.

Dopo varie esperienze presso aziende quali SNECMA e SAFRAN, Eleonore approda nel Gruppo per occuparsi, dapprima per Air France Industries, della flotta medio raggio e, in seguito, di quella lungo raggio per la divisione Engineering & Maintenance del Gruppo Air France-KLM.

Negli ultimi due anni ha ricoperto il ruolo di Managing Director Global Sales occupandosi delle negoziazioni con le TMC e le OTA per il mercato EMEA”, afferma Air France-KLM.

“Sono felice di cominciare questa nuova avventura in una delle delegazioni più importanti non solo in Europa, ma a livello globale. Dopo anni turbolenti siamo fiduciosi di poter affrontare il futuro con sempre maggior ottimismo”, ha dichiarato Eleonore Tramus appena insediatasi a Roma alla guida di una struttura che comprende 7 paesi, è presente in 18 aeroporti, di cui 14 in Italia, opera più di 500 voli a settimana e conta più di 200 dipendenti.

(Ufficio Stampa Air France-KLM)