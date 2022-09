News Brevi – 01.09.2022

LUFTHANSA: SCIOPERO PILOTI IL 2 SETTEMBRE, PREVISTI 800 VOLI CANCELLATI A MONACO A FRANCOFORTE – Lufthansa informa: “Lo sciopero annunciato dal sindacato dei piloti Vereinigung Cockpit (VC) per venerdì 2 settembre dalle 00:01 alle 23:59 avrà un impatto enorme sulle operazioni di volo, nel mezzo del periodo principale del viaggio di ritorno alla fine delle vacanze scolastiche in Germania e in altri paesi europei. Le partenze Lufthansa e Lufthansa Cargo negli aeroporti tedeschi sono interessate. Lufthansa deve cancellare 800 voli nei suoi hub di Francoforte e Monaco per venerdì, e anche i voli singoli verranno cancellati già oggi, giovedì 1 settembre. Si stima che saranno interessati circa 130.000 passeggeri, in vista del prossimo fine settimana, la fine delle vacanze in alcune parti d’Europa. Lufthansa sta lavorando per riportare le sue operazioni di volo a uno stato normale il più rapidamente possibile. Tuttavia, gli effetti dello sciopero possono comunque comportare la cancellazione o il ritardo di singoli voli questo sabato e domenica. Eurowings ed Eurowings Discover non sono interessati dallo sciopero e dovrebbero operare come previsto. I passeggeri interessati da cancellazioni saranno informati immediatamente oggi e, se possibile, riprenotati su voli alternativi”. Michael Niggemann, Chief Human Resources Officer and Labor Director of Deutsche Lufthansa AG: “Non riusciamo a capire la richiesta di sciopero di VC. La direzione ha fatto un’offerta molto buona e socialmente equilibrata, nonostante i continui oneri della crisi Covid e le prospettive incerte per l’economia globale. Questa escalation va a scapito di molte migliaia di clienti”. Lufthansa farà tutto il possibile per ridurre al minimo l’impatto delle misure di sciopero per i suoi passeggeri. I passeggeri sono pregati di controllare continuamente il sito www.lufthansa.com per informazioni sul proprio volo.

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO ALL’81° C.A.E. DEL 15° STORMO – Si è svolta giovedì 1 settembre, presso l’aeroporto militare di Cervia (RA), sede del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, la cerimonia del cambio di comando dell’81° C.A.E. (Centro Addestramento Equipaggi), tra il Comandante uscente, Tenente Colonnello Pilota Daniele Maria Maugeri ed il Comandante subentrante, Maggiore Pilota Andrea Vettore. L’evento, presieduto dal Comandante del 15° Stormo, Colonnello Pilota Giacomo Zanetti, si è svolto nell’ hangar dell’83° Gruppo, con la partecipazione di una rappresentanza del personale, alla presenza dei familiari degli interessati. Durante il suo intervento il Comandante uscente ha messo in risalto il lavoro svolto dal Centro durante il suo mandato, che tra i vari compiti, è stato interessato dalla transizione tecnologica dalla versione A alla B dell’elicottero HH139, tuttora in atto. Il Tenente Colonnello Maugeri, ha inoltre ringraziato il personale del C.A.E. per il lavoro svolto, definendolo “un gruppo composto da professionisti grintosi e caparbi” – grazie al quale è stato possibile raggiungere gli obiettivi stabiliti dall’Aeronautica Militare e che sarà sicuramente all’altezza di affrontare le sfide degli anni a venire, sotto la guida del nuovo comandante. Il Comandante uscente, ha infine ringraziato il Comandante di Stormo, Colonnello Giacomo Zanetti, per la sua costante presenza ed il supporto. Dopo il passaggio di consegne, avvenuto con il simbolico scambio della bandiera del C.A.E. e della formula di riconoscimento, il Maggiore Vettore, a tutti gli effetti nuovo Comandante, ha preso la parola, definendo l’incarico di comando del Centro Addestramento Equipaggi “una tappa fondamentale del proprio percorso, professionale e personale“. La costante attività di addestramento e gli obiettivi che lo scenario nazionale ed internazionale impongono di perseguire, costituiranno il percorso del suo mandato. Il Maggiore Vettore ha infine ringraziato il Comandante uscente, per l’eredità che gli ha lasciato, sia a livello professionale che umano e il Colonnello Giacomo Zanetti, per la fiducia dimostrata nell’affidamento del nuovo incarico. Il 15° Stormo ha la missione di recuperare gli equipaggi in difficoltà sia in tempo di pace (S.A.R. – Search & Rescue, ossia Ricerca e soccorso) che in tempo di crisi ed in operazioni fuori dai confini nazionali (C.S.A.R. – Combat S.A.R.). Concorre, in caso di gravi calamità, ad attività di pubblica utilità, quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi. Instancabile e costante è l’impegno degli uomini e delle donne del 15° Stormo nel salvare vite umane. Dal 1965, anno della sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato circa 7300 persone in pericolo di vita (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

NUOVE NOMINE PER AIR FRANCE-KLM GROUP – Pieter Bootsma, attualmente Chief Revenue Officer di Air France-KLM, è stato nominato Executive Vice President and Chief Strategy Officer di Air France-KLM Group. Definirà e attuerà la strategia a lungo termine di Air France-KLM, in coordinamento con tutte le parti interessate del Gruppo. Identificherà le opportunità di sviluppo nelle sue varie entità. Angus Clarke viene nominato Executive Vice President and Chief Commercial Officer. Presiederà il Commercial Committee, che sovrintende a tutte le attività commerciali all’interno del Gruppo Air France-KLM. Pieter Bootsma e Angus Clarke siederanno nel Comitato Esecutivo del Gruppo, sotto la guida di Benjamin Smith, Air France-KLM Group CEO. La loro nomina avrà effetto dal 1 settembre. “Con 30 anni di esperienza nel nostro gruppo, Pieter guiderà il nostro team strategico per costruire un piano di evoluzione globale, per rendere il Air France-KLM Group un gruppo leader nel futuro dell’aviazione. Dovrà guidare e migliorare un modello economico innovativo per adattarsi alle nostre ambizioni ambientali. Questi obiettivi saranno tra le priorità di Pieter”, ha affermato Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM. “Sono molto felice di trovare Angus all’interno di Air France-KLM Group. Riprenderà le attività di Pieter oltre a gestire la flotta del gruppo. Angus ci porta la sua profonda e ricca esperienza nel settore aeronautico e ora sarà in grado di guidare i team di vendita per ottimizzare e migliorare i nostri guadagni di produzione”.

FIRMATO IL PRIMO ACCORDO ATTUATIVO TRA L’ACCADEMIA AERONAUTICA E 2 ISTITUTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) – Presso la Sala Dedalo del Circolo Ufficiali è stato firmato dal Comandante dell’Accademia Aeronautica Generale di Brigata Aerea Paolo Tarantino e dai Direttori dei 2 Istituti del CNR, l’Ingegner Luigi Ambrosio (ICPB) e il Professor Angelo Fontana (ICB) il primo Accordo Attuativo (denominato “Rostrum”) che permetterà di sviluppare, a favore dei frequentatori, innovativi filoni formativi – tesi anche alla componente della Ricerca e del Trasferimento Tecnologico – da applicare ai domini di competenza dell’Aeronautica Militare, quali quello degli APR e del settore aerospaziale. Prima della firma, è stato proiettato un briefing esplicativo cui hanno assistito anche una rappresentanza dei due Istituti coinvolti e del Quadro Permanente, al fine di raccordare l’evento al processo “a monte” che risale all’Accordo di Collaborazione esistente tra l’Aeronautica Militare ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Nello specifico, riguardo l’Accordo Attuativo, l’attenzione è stata focalizzata in particolare sullo sviluppo che, già a partire dalla fine di quest’anno, dovrà essere attuato riguardo i progetti BLACK OPS, ITALO e HYPER che, coinvolgendo i frequentatori delle Unità Addestrative presenti presso l’Istituto, permetterà agli stessi – grazie all’indispensabile contributo dei ricercatori dei due citati Istituti – di approfondire specifici settori di interesse aeronautico, così da affiancare una solida preparazione professionale a quella universitaria. La missione dell’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali (IPCB) è sviluppare ricerca nel settore dei Materiali Polimerici, dei Compositi e Biomateriali al fine di rendere applicabili le innovazioni proposte e successivamente industrializzabili presso aziende e distretti. La missione dell’Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB) consiste nello studio delle caratteristiche, della sintesi e delle proprietà di composti chimici, in particolare piccole molecole organiche, coinvolti in processi biologici, con la finalità di comprenderne la funzione ed esplorarne le applicazioni (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EASA ANNUAL SAFETY CONFERENCE A PRAGA DAL 30 NOVEMBRE AL PRIMO DICEMBRE 2022 – EASA annuncia: “Siamo lieti di annunciare che la EASA Annual Safety Conference 2022 di quest’anno si svolgerà da mercoledì 30 novembre a giovedì 1° dicembre a Praga, capitale della Repubblica Ceca. La conferenza sarà organizzata con la Czech Presidency of the EU Council e si concentrerà su “Airport Safety & Environmental Sustainability through Innovation”. Stiamo programmando un in-person event che inizierà nel primo pomeriggio del 30 novembre. Con relatori di alto livello provenienti da airports, airlines, ground handling companies, air navigation service providers, European Commission e autorità competenti degli Stati membri europei, la Annual Safety Conference esplorerà: strumenti innovativi per il processo decisionale collaborativo tra airports, airlines and ground handlers; come abilitare la runway safety attraverso le innovazioni; innovazioni in ground handling, comprese idee per una maggiore automazione e applicazione di nuove tecnologie; vertiports, infrastrutture per new urban air mobility; gli aeroporti come fattori chiave e facilitatori di operazioni aeronautiche sempre più ecologiche. Le iscrizioni si apriranno a breve e maggiori informazioni sull’agenda, la sede e gli hotel consigliati saranno pubblicati a breve sul nostro sito web. Si prega di notare che ci sarà una piccola quota per la 1.5 day conference per coprire i costi di base e i rinfreschi”.

NUOVA NOMINA PER LOCKHEED MARTIN – Lockheed Martin ha annunciato che Tim Cahill sarà il nuovo executive vice president of the company’s Missiles and Fire Control (MFC) business area. La nomina sarà in vigore dal 1 novembre. Cahill è attualmente senior vice president of Lockheed Martin’s Global Business Development & Strategy, dove ha portato soluzioni integrate ai clienti e ha stabilito strategie complete per favorire la crescita in tutta l’azienda. In precedenza ha ricoperto il ruolo di senior vice president for Lockheed Martin International and vice president, Integrated Air and Missile Defense (IAMD) Systems for MFC. In MFC, ha gestito diversi programmi significativi tra cui Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), PAC-3, Medium Extended Air Defense System (MEADS) e numerose altre tecnologie emergenti. Ha anche ricoperto posizioni di leadership presso Lockheed Martin Space. “Tim è un leader strategico con la giusta combinazione di esperienza per consentire la crescita futura del nostro Missiles and Fire Control business”, ha affermato Frank St. John, Lockheed Martin Chief Operating Officer. Succede a Scott Greene, che andrà in pensione alla fine dell’anno dopo oltre 41 anni di servizio nell’azienda. Greene fungerà da consulente strategico dal 1 novembre fino alla fine dell’anno per garantire un processo di transizione della leadership regolare e ordinato.

PROSEGUE LA COLLABORAZIONE TRA PRATT & WHITNEY E NAF – Pratt & Whitney informa: “Per 35 studenti a Porto Rico e nel Connecticut, l’anno passato è stato ancora una volta ricco di opportunità e connessioni significative con Pratt & Whitney. Attraverso la collaborazione di Raytheon Technologies (RTX) con NAF, un’organizzazione nazionale senza scopo di lucro che trasforma l’esperienza della scuola superiore per preparare gli studenti al college, alla carriera e al successo futuro, Pratt & Whitney ha accolto quasi 10 stagisti della Benito Cerezo High School nella sua sede di Aguadilla, Porto Rico e oltre 25 stagisti della Hartford Public High School nella sua sede a East Hartford, Connecticut. Oltre all’impegno che questi studenti hanno tutto l’anno con Pratt & Whitney, ad esempio lavorando con i tutor per competere nelle FIRST Robotics competitions, questa esperienza pratica di stage ha offerto agli studenti l’opportunità di esplorare la loro passione per le carriere STEM e interagire con dipendenti e dirigenti di Pratt & Whitney. Pratt & Whitney è stato un forte sostenitore di lunga data delle NAF Academies. Per oltre un decennio, i dipendenti di East Hartford hanno fornito supporto finanziario e tutoraggio alla NAF Academy of Engineering and Green Technology presso la Hartford Public High School”.

AIR CANADA METTE IN EVIDENZA I RISULTATI E I PROGRESSI ESG CON IL CITIZENS OF THE WORLD CORPORATE SUSTAINABILITY REPORT – Air Canada ha pubblicato l’edizione 2021 di Citizens of the World, descrivendo come il vettore abbia avanzato una serie di programmi di sostenibilità nonostante l’impatto del COVID-19 sull’industria aerea globale. Il documento, Air Canada annual corporate sustainability report, descrive in dettaglio i progressi della compagnia aerea in aree quali la sicurezza, il benessere, l’ambiente e il coinvolgimento dei dipendenti e della comunità. “Sebbene il COVID-19 abbia avuto un impatto senza precedenti sulle compagnie aeree a livello globale, sono orgoglioso che Air Canada abbia continuato a portare avanti le sue iniziative ESG e rimanga concentrata sui suoi obiettivi di sostenibilità a lungo termine. Ciò ha incluso la sicurezza dei nostri clienti e dipendenti, la riduzione della nostra impronta ambientale, il contributo al benessere delle comunità che serviamo, in particolare attraverso la Air Canada Foundation”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada. “Sappiamo che gli effetti della pandemia sono transitori, ma affrontare i rischi e le opportunità per la sostenibilità e contribuire a creare un’industria aeronautica più sostenibile richiede un impegno e una strategia a lungo termine. Citizens of the World è un modo in cui stiamo dimostrando la nostra determinazione riportando sui nostri progressi”. Citizens of the World, Air Canada’s 2021 Corporate Sustainability Report, è disponibile all’indirizzo www.aircanada.com. Descrive in dettaglio come la compagnia aerea integra i fattori ambientali e sociali nelle sue operazioni quotidiane attraverso tre pilastri della sostenibilità: Our Business, Our People and Our Planet.