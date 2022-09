Embraer: prosegue la campagna di test del primo KC-390 per il Portogallo

Embraer continua ad avanzare nella test campaign del primo KC-390 per la Portuguese Air Force (FAP). Attualmente, le attività svolte presso l’unità Embraer di Gavião Peixoto, nello Stato di San Paolo, sono focalizzate su flight tests che soddisfano i requisiti specifici dello Stato portoghese e sono certificate dalle autorità brasiliane, tra cui National Civil Aviation Agency (ANAC) e Institute for Industrial Development and Coordination (IFI).

Questa fase precede la partenza del velivolo verso il Portogallo, dove il NATO (North Atlantic Treaty Organization) standard equipment sarà integrato e certificato dalla National Aeronautical Authority (AAN) of Portugal, con il coinvolgimento di OGMA, una sussidiaria di Embraer in Portogallo. Tutte le attività sono monitorate da FAP, con le prime consegne previste per il 2023.

Il Portogallo è il primo international customer del KC-390 program.

Nell’agosto del 2019, il governo del Portogallo ha firmato un contratto con Embraer per l’acquisizione di cinque velivoli KC-390 Millennium, come parte del processo della FAP per modernizzare le capacità e aumentare la disponibilità per missioni di interesse pubblico. Il contratto include anche servizi e supporto, oltre a un simulatore di volo.

Il velivolo KC-390 soddisfa tutti i requisiti FAP riguardo lo svolgimento di varie missioni civili, tra cui umanitarian support, medical evacuation, search and rescue, wildfire fighting, aggiungendo superior transport and launch capabilities per merci e truppe e in-flight refueling.

Il Portogallo è il principale partner internazionale del programma KC-390 e la sua partecipazione allo sviluppo e alla produzione dell’aeromobile è riconosciuta per avere un impatto economico positivo sulla creazione di posti di lavoro, nuovi investimenti, aumento delle esportazioni e progressi tecnologici.

Il C-390 Millennium e la sua aerial refueling configuration, il KC-390, sono la nuova generazione di multi-mission military transport aircraft che offrono mobilità e payload capacity, rapida riconfigurazione, elevata disponibilità, maggiore comfort e flight safety, nonché gestione ottimizzata dei ridotti operational costs durante tutto il suo ciclo di vita, il tutto su un’unica piattaforma.

