Emirates introdurrà la Premium Economy in altre cinque città con i nuovi A380 retrofittati a partire da dicembre

Emirates ha annunciato oggi l’intenzione di debuttare con i suoi nuovi A380 retrofittati con le ultime cabine Premium Economy in cinque nuove città a partire da dicembre: New York JFK, San Francisco, Melbourne, Auckland e Singapore. La compagnia aerea aggiungerà anche più posti in Premium Economy sui servizi per Londra Heathrow e Sydney, poiché i suoi aeromobili recentemente migliorati con cabine rinnovate entrano in servizio di linea.

“La compagnia aerea mira a offrire ai clienti maggiori opportunità di provare il suo acclamato prodotto Premium Economy e i suoi ultimi piani di implementazione vedranno anche 85 A380 di nuovo in volo entro dicembre, al momento giusto per soddisfare la domanda di viaggio di fine anno.

Gli enhanced A380 di Emirates con Premium Economy per New York JFK, San Francisco, Melbourne, Auckland e Singapore opereranno come segue:

A New York JFK, Emirates opererà con il suo retrofitted A380 su EK203 ed EK204, a partire dal 1° dicembre.

Ad Auckland, Emirates debutterà con la sua cabina Premium Economy su EK448 e EK449, a partire dal 15 gennaio 2023.

Dal 1° febbraio 2023, Melbourne diventerà la seconda destinazione australiana ad essere servita con l’esclusivo A380 Emirates dotato di Premium Economy. I servizi saranno distribuiti su EK406 e EK407.

San Francisco diventerà la seconda destinazione degli Stati Uniti ad essere servita dal retrofitted A380 con interni rinnovati su EK225 e EK226, a partire dal 15 febbraio 2023.

L’A380 con Premium Economy di Emirates atterrerà per la prima volta a Singapore il 1° marzo 2023, operando come EK354 e EK355.

Emirates aggiornerà anche i suoi orari per Londra Heathrow, Sydney e New York JFK con il suo retrofitted A380 aircraft che opera sui seguenti servizi:

Dal 15 dicembre 2022, Sydney diventerà la prima città del network Emirates a offrire posti in Premium Economy su tutti i voli, con l’introduzione degli aerei retrofittati su EK414 e EK415.

Dal 1° gennaio 2023, London Heathrow riceverà il suo terzo servizio giornaliero con Premium Economy, con il nuovo prodotto che debutterà su EK005 ed EK006.

Dal 15 marzo 2023, Emirates opererà il suo secondo A380 con Premium Economy per New York JFK su EK201 e EK202.

Emirates avvierà anche i servizi A380 con un debutto in Premium Economy per Christchurch dal 26 marzo 2023, come estensione del servizio da Dubai a Sydney, operando come EK412 e EK413″, afferma Emirates.



“Con la domanda di viaggi più forte degli ultimi due anni, Emirates offrirà ai clienti più scelta e un’esperienza migliore poiché aumenterà i servizi A380 verso 42 destinazioni entro la fine di marzo 2023. Parallelamente, la compagnia aerea sta ottimizzando la sua rete per soddisfare la forte domanda e migliorando i suoi orari esistenti per oltre 400 partenze con A380 da Dubai, offrendo 460.000 posti settimanali su A380 entro marzo 2023, inclusi 81.000 posti nelle sue cabine premium, offrendo il meglio in termini di comfort per il cliente.

Entro la fine dell’anno, la compagnia aerea servirà quasi un terzo della sua rete con la sua ammiraglia su 85 A380, poiché sbloccherà più destinazioni come Houston, Bengaluru, Perth, Auckland, Hong Kong e Kuala Lumpur, con altre città che saranno annunciate nelle prossime settimane. Con un elenco ampliato di città, Emirates avrà recuperato il 75% del suo A380 network pre-pandemia. La compagnia aerea sta inoltre aggiungendo frequenze alle città popolari già servite dalla sua ammiraglia, portando maggiore resilienza e stabilità alle sue operazioni.

Da quando Emirates ha debuttato con la sua Premium Economy Class a Londra, Parigi e Sydney, la risposta dei clienti è stata straordinariamente positiva, con una domanda che ha superato le aspettative, dimostrando il suo fascino e la volontà dei viaggiatori di provare il lusso e l’esperienza personalizzata che offre.

Su un Emirates A380 con quattro classi, la cabina Premium Economy si trova nella parte anteriore del main deck, con 56 posti disposti in una configurazione 2-4-2. In cabina, ogni centimetro di spazio anticipa le esigenze dei clienti con una generosa inclinazione e larghezza del sedile per lavorare e rilassarsi e caratteristiche personalizzate che offrono funzionalità e comodità come punti di ricarica sul sedile e un tavolo da cocktail laterale. L’esperienza è completata da servizi di volo sapientemente curati, un menu fantasioso e un’ampia scelta di bevande”, prosegue Emirates.

“Emirates ha recentemente annunciato l’intenzione di dare il via al suo programma di retrofit della flotta, consistente in un investimento multimiliardario per garantire che i clienti continuino ad avere la migliore esperienza in cielo. A partire da novembre, la compagnia aerea inizierà un intenso lavoro di aggiornamento e retrofit delle cabine interne di 67 Airbus A380 e 53 Boeing 777, con un aeromobile che entrerà in servizio ogni 16 giorni. Entro il 2025 saranno installati quasi 4.000 nuovi posti in Premium Economy, 728 First Class suites rinnovate e oltre 5.000 posti in Business Class aggiornati con un nuovo stile e design (leggi anche qui).

Emirates è il più grande operatore mondiale dell’A380, con 118 aerei nella sua flotta. Da quando ha iniziato a volare l’A6-EVF, il primo A380 riattivato nel 2020, la flotta operativa ha effettuato oltre 31.000 viaggi in tutto il mondo, trasportando oltre 10 milioni di passeggeri. Per ulteriori informazioni sull’Emirates Premium Economy, visitare: https://www.emirates.com/english/experience/cabin-features/premium-economy-class/”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)