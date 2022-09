Inaugurate le operazioni di Ryanair all’Aeroporto Ridolfi con il volo Katowice – Forlì

La pista dell’Aeroporto Ridolfi ha accolto giovedì primo settembre alle ore 22.10 il Katowice – Forlì, primo volo Ryanair ad atterrare nello scalo forlivese dopo una pausa durata diversi anni.

“Il ritorno del vettore irlandese costituisce un momento storico per l’Aeroporto di Forlì, che ora potrà offrire un ventaglio ancora più ampio di destinazioni in Italia e all’estero a tutti i cittadini dell’Emilia-Romagna.

Ryanair ha sottoscritto un accordo di partnership con F.A. srl della durata di cinque anni ed inizia le proprie operazioni in questo mese di settembre con due rotte operative da Forlì verso Katowice e verso Palermo (inizio da sabato 3 settembre), entrambe previste inizialmente con 4 frequenze settimanali.

Nelle prossime settimane sarà resa nota la programmazione della prossima stagione estiva”, afferma Forlì Airport.

Il Direttore Commerciale di Ryanair, Jason McGuinness, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea n. 1 in Europa e in Italia, Ryanair è entusiasta di lanciare il suo primo volo da Bologna-Forlì a Katowice con un collegamento operativo quattro volte alla settimana, ad ulteriore dimostrazione dell’espansione di Ryanair in Italia. Questa nuovissima rotta darà una spinta all’economia di Forlì e della regione Emilia-Romagna, oltre ad offrire nuove destinazioni per il city break. Ryanair è lieta di celebrare questo volo inaugurale tra Bologna-Forlì e Katowice, che grazie alla nuova partnership di lungo termine, sarà il primo di molti”.

Il Presidente di F.A. Srl, Giuseppe Silvestrini, ha dichiarato: “Oggi è un giorno storico per l’aeroporto Luigi Ridolfi e per tutto il Sistema aeroportuale della Regione Emilia Romagna. Infatti eccoci oggi qui, insieme a Ryanair, a confermare quanto avevamo annunciato nella conferenza stampa dello scorso 25 luglio, dimostrando ancora una volta la serietà di una gestione attenta, rigorosa e coerente con le intenzioni espresse e la parola data. L’estate che volge al termine ha messo ancor più in risalto l’importanza fondamentale dell’aeroporto di Forlì per tutto il territorio servito, che ha chiesto a gran voce la riapertura del Ridolfi. Continueremo a lavorare per sviluppare lo scalo in un’ottica sinergica con il territorio, continuando a generare ricadute positive sull’occupazione e sull’economia dell’area”.

