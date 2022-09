Novità per la Business Class di Air Dolomiti

Air Dolomiti, Compagnia aerea italiana di Lufthansa Group, ravviva la propria classe business con l’installazione a bordo di macchine per il caffè espresso e la proposta di un nuovo servizio di ceramiche.

“I passeggeri potranno così assaporare tutto il gusto di un vero caffè espresso anche in volo: Air Dolomiti è il primo vettore italiano ad offrire questo esclusivo servizio a bordo.

Le macchine del caffè vantano un peso ridotto, facilità di utilizzo e un’ efficienza energetica ottimizzata per consentire la preparazione, durante il volo, di un espresso dal sapore sempre ricco e corposo che rispecchia la tradizione italiana del buon caffè.

Air Dolomiti ha scelto Caffè Illy, eccellenza del settore, che unisce nove diverse miscele di Arabica selezionate dai migliori raccolti di caffè al mondo. Il caffè espresso sarà a disposizione di tutti i passeggeri della classe business e, a pagamento, anche degli gli ospiti di classe economy”, afferma Air Dolomiti.

“L’offerta del caffè espresso è solo una delle tappe del percorso di rinnovamento del servizio di bordo. Il progetto, iniziato lo scorso anno con l’introduzione di nuovi sedili, si completa ora con un moderno servizio di ceramiche per la Business Class: una delicata fusione tra il bianco perlato della porcellana e lo spirito vivo del diamante turchese che richiamano i colori della livrea.

I nuovi menù gourmet saranno studiati con la consueta attenzione alla ricerca di materie prime italiane: una pausa speciale che vuole coniugare la qualità dei cibi e delle bevande con la tutela e la cura del pianeta.

La Compangia continuerà a servire i propri piatti con posate in acciaio e bicchieri in vetro per mantenere gusti e sapori inalterati e per offrire un servizio sempre attento all’impatto sull’ambiente. Anche i materiali di accompagnamento saranno interamente realizzati con materie prime riciclate: in linea con la strategia di Lufthansa Group, Air Dolomiti si impegna a ridurre al minimo l’uso di plastica a bordo”, prosegue Air Dolomiti.

“Dopo aver rinnovato i nostri interni e il nostro servizio di bordo, con l’introduzione di SpazioItaliaBar, abbiamo ritenuto importante rilanciare anche il prodotto della nostra Business Class. Oltre alla comodità delle nuove poltrone, il servizio propone menù di eccezionale sapore, una selezione di vini pregiati e ora anche la possibilità di gustare un ottimo caffè espresso. Siamo la prima compagnia aerea italiana ad offrirlo in quota e ne siamo molto orgogliosi”, afferma Steffen Harbarth, CEO di Air Dolomiti.

“Air Dolomiti offre da anni un trasporto di alto livello e confortevole: con la nuova Business Class siamo certi di dare ai nostri passeggeri un’opportunità esclusiva. Siamo alla costante ricerca di innovazione e qualità per offrire a chi viaggia con noi un’esperienza di benessere che va ben oltre il volo. Manteniamo al contempo una forte attenzione al miglioramento continuo delle nostre prestazioni ambientali”, prosegue Dario Bruni, Vice President Business Development, Product, ICT & Managing Director Air Dolomiti Deutschland GmbH.

Per maggiori informazioni: https://www.airdolomiti.it/servizi-a-bordo/servizio-di-bordo o sui canali social della compagnia.

(Ufficio Stampa Air Dolomiti – Photo Credits: Air Dolomiti)