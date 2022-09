Wizz Air introduce uno schema di turni fissi sia per i piloti che per l’equipaggio di cabina

Wizz Air annuncia oggi di aver reso disponibile uno schema di turni fissi sia per i piloti che per il personale di cabina.

“Lo schema di turnazione fissa sarà introdotto gradualmente per tutto l’equipaggio del Gruppo Wizz Air a partire da ottobre 2022. Il nuovo schema è stato concepito in modo da garantire la stabilità operativa della compagnia aerea e sostenere i suoi continui e ambiziosi piani di sviluppo. I team di Wizz Air si impegnano a offrire ai piloti e all’equipaggio di cabina vari schemi fissi che miglioreranno la prevedibilità dei turni e la qualità dell’equilibrio vita-lavoro dell’equipaggio.

I piloti che scelgono di rimanere con il loro attuale schema di turni flessibili riceveranno una compensazione in base al loro grado.

I nuovi schemi di turni fissi, che potrebbero differire in base al luogo di lavoro, saranno introdotti gradualmente nelle basi della compagnia aerea nei prossimi 6 mesi, a partire dalle basi più grandi”, afferma Wizz Air.

Roland Tischner, Operations Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Sono entusiasta di offrire alla nostra comunità di equipaggi la possibilità di passare a un modello di turnazione fisso. Siamo lieti che i colleghi attuali e futuri possano scegliere il loro modello futuro in base alle loro preferenze individuali. Credo che questa flessibilità supporterà ulteriormente l’equilibrio vita-lavoro dei nostri colleghi e quindi Wizz Air sarà un posto di lavoro ancora migliore”.

“Wizz Air è ansiosa di dare il benvenuto ai giovani appassionati di sostenibilità non solo come viaggiatori, ma anche come potenziali dipendenti per unirsi alla sua compagnia aerea in dinamico sviluppo. Per maggiori informazioni su come candidarsi a diventare pilota o equipaggio di cabina e per saperne di più sui modelli di turni fissi, cliccare qui: https://careers.wizzair.com/“, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)