Airbus collabora con Hiratagakuen per testare le future eVTOL flight routes

Airbus sta collaborando con l’operatore elicotteristico giapponese Hiratagakuen per sviluppare servizi avanzati di mobilità aerea nella regione del Kansai e oltre. Si tratta di un’aggiunta fondamentale alla forte impronta regionale e al crescente network internazionale dell’azienda, che si propone come pioniere del futuro della mobilità.

Grazie a questo accordo, Airbus e Hiratagakuen affronteranno gli aspetti cruciali necessari per lanciare un servizio di trasporto commerciale con CityAirbus NextGen. Come primo passo importante, il progetto congiunto dei partner di organizzare una simulazione delle rotte ideali, dei metodi operativi e delle attrezzature necessarie per voli eVTOL sicuri nella regione del Kansai, è stato selezionato dalla prefettura di Osaka, con un volo dimostrativo programmato per la fine dell’anno.

Con l’obiettivo di implementare servizi di mobilità aerea al di fuori degli ambienti urbani, il lavoro congiunto di Airbus e Hiratagakuen sosterrà lo sviluppo di soluzioni avanzate di mobilità aerea con CityAirbus NextGen, per casi d’uso che vanno dai servizi medici aerei al trasporto aereo commerciale e all’ecoturismo in una varietà di contesti operativi. Per raggiungere questo obiettivo, e con il supporto degli stakeholder locali, Airbus e Hiratagakuen utilizzeranno un elicottero H135 per testare tecnologie avanzate di navigazione e comunicazione per operazioni sicure di eVTOL in ambienti urbani, simulando al contempo la configurazione di volo di CityAirbus NextGen.

“Siamo felici di effettuare un volo dimostrativo nella regione di Osaka-Kansai con Airbus per il futuro della mobilità, utilizzando l’ultimo elicottero H135, ha dichiarato Mitsuhiro Hirata, Vice President, Aviation Operation Division di Hiratagakuen.”Utilizziamo gli elicotteri Airbus da molti anni e ne apprezziamo l’elevata sicurezza, le prestazioni, l’affidabilità operativa e la comprovata assistenza post-vendita. Siamo consapevoli che nell’area di Osaka si sta avvicinando una rivoluzione nel trasporto aereo e ci aspettiamo che CityAirbus NextGen svolga un ruolo centrale in questa rivoluzione”.

“È per noi un onore proseguire la nostra collaborazione di lunga data con Hiratagakuen lavorando a questo entusiasmante viaggio verso i voli a zero emissioni”, ha dichiarato Balkiz Sarihan, Head of UAM Strategy Execution and Partnerships di Airbus. “La loro esperienza nel trasporto aereo commerciale e nelle operazioni di servizi medici aerei li rende un partner ideale per definire il quadro operativo della mobilità aerea avanzata con CityAirbus NextGen in Giappone”.

Hiratagakuen è un operatore di elicotteri con sede nel Kansai, specializzato in Helicopter Emergency Medical Services (HEMS), trasporto di personale, addestramento al volo e manutenzione. L’attuale flotta dell’azienda comprende 14 elicotteri H135 e due H145.

Nel settembre 2021, Airbus ha presentato il suo prototipo eVTOL CityAirbus NextGen, per esplorare tecnologie avanzate di mobilità aerea e dare vita a servizi di mobilità aerea urbana. L’azienda ha appena annunciato la costruzione di un centro dedicato per testare i sistemi del velivolo in vista del volo inaugurale. Airbus sta inoltre lavorando a stretto contatto con partner industriali e istituzionali per guidare lo sviluppo di ecosistemi di mobilità aerea urbana, come recentemente annunciato con ITA Airways in Italia (leggi anche qui), o attraverso il lancio della Air Mobility Initiative in Germania.

La relazione tra Airbus e il Giappone risale a oltre 60 anni fa. A oggi sono stati consegnati agli operatori giapponesi oltre 600 velivoli commerciali, ad ala fissa e ad ala rotante. Airbus è leader del mercato elicotteristico giapponese con oltre il 50% di quota di mercato nei settori civile e parapubblico e oltre 370 elicotteri in servizio con 100 clienti. A Kobe, le Airbus helicopter facilities offrono una vasta gamma di prodotti elicotteristici, servizi di formazione e soluzioni chiavi in mano per i servizi medici di emergenza, le forze dell’ordine, la raccolta elettronica di notizie e i segmenti parapubblici.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters – Productions Autrement Dit)