ITA Airways e Airbus siglano un Protocollo di Intesa per sviluppare l’Urban Air Mobility in Italia

ITA Airways e Airbus hanno firmato un Protocollo di Intesa relativo alla collaborazione nell’ambito della Urban Air Mobility (UAM) in Italia. Le due aziende esploreranno la creazione di servizi di UAM su misura, identificando soluzioni di mobilità sostenibili senza alcun tipo di emissione.

L’accordo prevede un approccio congiunto verso gli stakeholder della mobilità, con l’obiettivo di coinvolgere ulteriori partners per lo sviluppo del CityAirbus NextGen electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft. Le due Compagnie lavoreranno inoltre per condividere con gli enti pubblici l’elevato carattere innovativo e il valore aggiunto che può portare alle comunità questa nuova mobilità urbana.

CityAirbus NextGen è un veicolo completamente elettrico dotato di ali fisse, coda a forma di V e otto eliche elettriche come parte del suo sistema di propulsione contraddistinto da un design unico. È progettato per trasportare fino a quattro passeggeri, incluso il pilota, in voli a emissioni zero. CityAirbus NextGen è stato sviluppato per volare con un raggio operativo di 80 km e per raggiungere una velocità di crociera di 120 km/h, rendendolo perfettamente adatto per il trasporto veloce ed ecologico nelle città.

“L’accordo siglato oggi tra ITA Airways e Airbus, rappresenta un passo in avanti della partnership già esistente tra le due Compagnie, e si pone come obiettivo lo sviluppo di una mobilità aerea più moderna, più confortevole e più ecologica, dotata di tecnologie all’avanguardia”, ha dichiarato Alfredo Altavilla, Presidente Esecutivo di ITA Airways. “Oggi la nostra partnership si espande al segmento della urban air mobility per un’offerta più ampia, incentrata sul cliente, fulcro della nostra strategia”.

“Questo accordo dimostra il forte rapporto che unisce Airbus e ITA Airways”, ha dichiarato Guillaume Faury, CEO di Airbus. “Si tratta di un’opportunità che ci permette di fare leva su un’ambizione condivisa – essere precursori dell’aerospazio sostenibile – e sviluppare nuove soluzioni di mobilità aerea per zero-emission vertical flight a sostegno sia delle nostre città sia delle relative comunità nel prossimo decennio”.

Per ITA Airways, la sostenibilità è uno dei pilastri fondamentali del suo business plan, con un forte interesse verso progetti innovativi indirizzati a decarbonizzare l’aviazione, quali lo sviluppo della mobilità aerea urbana con gli eVTOL. Attraverso la partnership siglata con Airbus, ITA Airways ha acquistato 28 aeromobili da Airbus, di cui sette A220, undici A320neo e dieci A330neo. Anche l’A350, il primo della Compagnia, entrerà in operativo nel corso dell’estate.

Dal 2014 Airbus analizza come la propulsione elettrica possa contribuire a guidare l’evoluzione di nuovi aerial vehicles. Nel settembre 2021 l’azienda ha presentato il proprio fully electric eVTOL prototype, CityAirbus NextGen. Airbus sta sviluppando una soluzione UAM con eVTOL sia per offrire un nuovo servizio di mobilità, sia per segnare un passo importante nella ricerca finalizzata a ridurre le emissioni della propria gamma di prodotti.

