Airbus e HeliDax firmano il primo HCare Classics support contract per coprire la flotta di 36 H120

L’operatore francese di elicotteri HeliDax e Airbus Helicopters hanno firmato il primo HCare Classics support contract per ottimizzare la disponibilità della HeliDax H120 fleet. HCare Classics è il nuovo support package di Airbus interamente dedicato a soddisfare le esigenze di supporto degli out-of-production legacy helicopters di Airbus.

Operatore dell’H120 dal 2008, HeliDax si affida alla sua flotta di 36 H120 per fornire basic and advanced training alle French and Belgian armed forces e alla French Gendarmerie. Dall’inizio della partnership con il governo francese, avvenuta 14 anni fa, HeliDax ha mantenuto un livello di disponibilità del 100% e ha accumulato 246.000 ore di H120 flight time, addestrando diverse generazioni di piloti di elicottero. Il che si traduce in ben 22.000 flight hours all’anno.

La flotta HeliDax è la più grande flotta H120 in servizio al mondo. Con otto anni di contratto rimanenti per il pilot training programme contract, HeliDax ha scelto HCare Classics per beneficiare delle OEM’s support performance garantite.

“Per continuare a garantire la nostra flotta e la disponibilità dei servizi fino alla scadenza del nostro contratto con il governo nel 2030, è essenziale avere un forte impegno dal nostro partner principale, Airbus Helicopters, in termini di supporto e obsolescence monitoring”, afferma Christian Prigentt, director of HeliDax. “L’HCare Classics contract mette al sicuro la nostra supply chain e sostituisce la nostra acquisizione di safety stocks, le cui quantità si basano solo su stime senza tenere conto dei futuri logistical supply chain risks. In questo senso, e grazie al suo servizio, che viene pagato per flight hour, questo contratto contribuirà direttamente alla nostra gestione dei costi di manutenzione, fino alla fine del nostro accordo con il governo francese”.

“HeliDax è un ottimo esempio dei tanti clienti che continuano a utilizzare elicotteri legacy per svolgere missioni essenziali e siamo onorati di estendere il nostro rapporto con loro tramite questo support contract. Attraverso HCare Classics, Airbus Helicopters protegge la supply chain e garantisce una fornitura sufficiente di pezzi di ricambio, nonché altre opzioni di supporto appositamente studiate per soddisfare le esigenze di questi operatori unici”, afferma Christoph Zammert, Executive Vice President of Customer Support & Services at Airbus Helicopters.



Oggi ci sono più di 2.000 legacy Airbus helicopters in servizio con circa 750 operatori in tutto il mondo. Questi aeromobili fuori produzione includono H120, Dauphin, Puma e Gazelle e rappresentano il 15% delle flight hours generate dall’intera Airbus Helicopters fleets.

HCare Classics è una multi-service offering creata per soddisfare le esigenze operative del cliente. I clienti scelgono i servizi di cui hanno bisogno, da obsolescence monitoring and management a spare parts support and maintenance planning.

HeliDax ha sede all’interno della French Army Aviation’s school in Dax, Francia, ed è una full subsidiary di DCI Group.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: HeliDax – Airbus Helicopters)