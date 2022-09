News Brevi – 07.09.2022

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA LAMEZIA A ROMA – Poco dopo la mezzanotte è atterrato all’aeroporto di Ciampino (RM) un velivolo Falcon 900 dell’Aeronautica Militare decollato, circa un’ora prima, da Lamezia Terme con a bordo un bambino di appena 11 mesi in imminente pericolo di vita. Il volo salva-vita è stato disposto, su richiesta della Prefettura di Catanzaro, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare che ha tra i vari compiti anche quello di coordinare questo genere di attività a favore della popolazione civile su tutto il territorio nazionale. Il velivolo militare è inizialmente decollato proprio dall’aeroporto militare di Ciampino, sede del 31° Stormo, verso l’aeroporto di Lamezia Terme, dove ha imbarcato il piccolo paziente, la mamma e l’equipe medica che ha garantito un monitoraggio continuo durante il trasporto aereo. Il velivolo militare è poi tornato all’aeroporto di Ciampino; un’ambulanza ha completato il trasporto sanitario fino a raggiungere l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. I trasporti a favore di cittadini in imminente pericolo di vita vengono svolti con equipaggi, velivoli da trasporto ed elicotteri dell’Aeronautica Militare e consistono in un intenso lavoro di squadra che richiede professionalità, addestramento e dedizione. Sono migliaia ogni anno le ore di volo effettuate dai velivoli del 31° Stormo di Ciampino, dal 14° Stormo di Pratica di Mare, dal 15° Stormo di Cervia e dalla 46ª Brigata Aerea di Pisa, assetti sempre in prima linea in caso di emergenza (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

WIZZ AIR ANNUNCIA UN’ESPANSIONE IN ROMANIA – Wizz Air ha annunciato oggi una significativa espansione in Romania, con l’aggiunta di cinque aeromobili alla sua base di Bucarest (per un totale di 17 aeromobili) e un aumento della capacità verso Bacau, Cluj-Napoca, Iasi e Sibiu. I posti aggiuntivi sono già stati caricati per i voli a partire da venerdì 9 settembre, mentre il primo dei cinque nuovi aeromobili Airbus A321 si unirà alla flotta rumena a partire dal 4 ottobre. Questo darà ai cittadini rumeni più scelta e più opzioni per prenotare i loro voli con Wizz Air. Nell’ambito di questa crescita, la compagnia aerea ha anche annunciato l’introduzione di tre nuove rotte da Bucarest verso Atene, Praga e Larnaca e l’aumento delle frequenze su oltre 30 rotte esistenti, tra cui le destinazioni chiave di Londra, Roma, Milano, Barcellona, Parigi, Bruxelles-Charleroi, Dortmund, Eindhoven, Madrid e Tel Aviv. In totale, Wizz Air aggiungerà 2,6 milioni di posti supplementari al mercato rumeno.

EMIRATES SERVE ECCEZIONALMENTE A BORDO IL RARO CHAMPAGNE DOM PERIGNON VINTAGE 2003 PLENITUDE 2 – Come unica compagnia aerea con un accordo esclusivo per offrire a bordo il marchio di champagne di lusso Dom Pérignon, Emirates offre attualmente ai passeggeri di First Class l’opportunità unica di godersi un’annata molto speciale: Dom Pérignon Plénitude 2, a bordo di rotte selezionate fino alla fine di ottobre. “L’eccezionale annata 2003, giunta alla sua seconda plenitude, è un’edizione limitata, che fa parte del pluripremiato portafoglio di vini, champagne e liquori esclusivi di Emirates. Dom Pérignon è uno degli champagne più rispettati e lussuosi al mondo ed Emirates è l’unica compagnia aerea con un accordo esclusivo per servirlo a bordo. Ogni annata ha il suo stile e identità, un’unicità che risiede nel modo in cui si evolve, attraverso finestre di espressione successive. Il maestro di cantina Vincent Chaperon si riferisce a questi momenti come “plénitudes”, con Plénitude 2 che rappresenta la fase secondaria degli aromatici sviluppati attraverso l’evoluzione. Dopo quasi 15 anni di lenta maturazione in cantina, Dom Pérignon descrive Plénitude 2 come “più ampio, più profondo, più lungo, più intenso, dotato ulteriormente di una lunga longevità”. Ricco e multistrato, Plénitude 2 fornisce una complessa spirale di aromi che si rivelano nel tempo nel bicchiere”, afferma Emirates. I passeggeri di First Class possono scoprire se Plénitude 2 sarà servito sul loro volo, controllando l’opzione ‘What’s on your flight’ su www.emirates.com o sull’app Emirates. “Negli ultimi 16 anni Emirates ha investito più di 1 miliardo di dollari nel suo programma di vini, acquistando vini eccezionali alla prima occasione per farli maturare, consentendo loro di esprimere tutto il loro potenziale prima di servirli a bordo. L’Emirates Wine Cellar si trova in Francia e attualmente ospita 6,5 milioni di bottiglie di vini pregiati, alcuni dei quali non saranno pronti per la degustazione fino al 2035. Emirates offre attualmente 37 diverse varietà di vini francesi e champagne a bordo dei suoi aerei. I Business Class Bordeaux red wines rimangono nella cantina di Emirates per una media di 8-10 anni, mentre quelli riservati alla First Class vengono serviti in media solo 12-15 anni dopo l’acquisto. Emirates ha anche una collezione vintage che include Château Margaux 2004, Château Cos d’Estournel 2005 e Château Montrose 2005. Per completare la collezione di vini e champagne, Emirates offre anche un allettante menu di liquori a bordo, che include un mix di marchi di nicchia, nonché liquori popolari e amati come i cognac Hennessy, serviti in tutte le classi. Per maggiori info: https://www.emirates.com/english/experience/drinks/”, conclude Emirates.

EASYJET: LOUNGE ACCESS PER I FLEXIfare CUSTOMERS CHE VOLANO DA LONDON GATWICK – easyJet ha annunciato che tutti i FLEXI fare customers potranno ora usufruire del pre-departure access alla Gateway Lounge di easyJet presso l’aeroporto di London Gatwick. L’offerta, in prova dal 1 settembre al 30 novembre, è disponibile anche per tutti i clienti FLEXIfare che hanno già prenotato per viaggiare in queste date. La prima lounge aeroportuale di easyJet, che ha aperto i battenti la scorsa estate, è in collaborazione con No1 Lounges al North Terminal dell’aeroporto di London Gatwick, dove easyJet è la più grande compagnia aerea. La lounge consentirà ai passeggeri business e leisure di rilassarsi prima di decollare. La Gateway Lounge offre anche uno spazio ideale per chi ha bisogno di lavorare, con Wi-Fi gratuito, comodi punti di ricarica e spazi tranquilli, e si rivolge alle famiglie con una sala TV e una sala giochi a disposizione, assicurando che i più piccoli si divertano durante l’attesa per i voli. I clienti nuovi ed esistenti che viaggiano tra il 1 settembre e il 30 novembre che prenotano una tariffa FLEXI riceveranno automaticamente fino a tre ore di accesso alla Gateway Lounge situata nel North Terminal, disponibile tutti i giorni dalle 6:00. FLEXIfare di easyJet è una tariffa combinata che offre ai clienti una serie di vantaggi aggiuntivi inclusi nel prezzo, tra cui large cabin bag, 23kg hold bag, free Up Front seat, utilizzo dell’easyJet Plus Bag Drop dedicato, fast track security, speedy boardings, free flight and route changes e un Eat.Drink.Shop voucher. La Gateway Lounge può anche essere prenotata in anticipo da tutti i clienti easyJet attraverso la partnership esclusiva di easyJet con Holidays Extras, oppure i clienti possono semplicemente prenotare il giorno del viaggio. È disponibile una gamma di pacchetti da una, due e tre ore con prezzi a partire da 18,99. Ali Gayward, UK Country Manager for easyJet, ha commentato: “Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per offrire ai viaggiatori più scelta e un ottimo rapporto qualità-prezzo, quindi siamo lieti di aver lanciato questa prova, offrendo ai clienti FLEXIfare che viaggiano da London Gatwick l’accesso alla Gateway Lounge da qui a novembre, oltre alla gamma di extra di cui godono i nostri clienti quando prenotano una FLEXIfare”.

SAS: TRAFFICO IN AUMENTO AD AGOSTO – Ad agosto 1,9 milioni di passeggeri hanno viaggiato con SAS, con un incremento di circa il 70% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La capacità di SAS è aumentata di circa il 64% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Rispetto al mese scorso, il numero totale di passeggeri è aumentato del 40% e la capacità è aumentata del 38%, poiché le operazioni sono riprese dopo lo sciopero dei piloti di 15 giorni. Il load factor ad agosto è stato pari al 79%, un miglioramento di 18 punti percentuali rispetto ad agosto dello scorso anno. “Siamo lieti di vedere la ripresa delle operazioni ad agosto, dove abbiamo avuto di nuovo quasi 2 milioni di clienti che viaggiano con noi. Il numero totale di passeggeri è stato influenzato negativamente dallo sciopero dei piloti, in quanto ha portato a un calo delle vendite durante quel periodo. Continuiamo ad eseguire il nostro piano di ristrutturazione SAS FORWARD, che porterà SAS a diventare una compagnia aerea finanziariamente stabile, fornendo il servizio che i nostri clienti si aspettano”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

EASA PUBBLICA AMC E GUIDANCE MATERIAL PER LA ‘ONE CAMO’ REGULATION – Nel marzo 2022, il regolamento (UE) 2022/410, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014, ha introdotto il nuovo concetto di continuing airworthiness management in a single air carrier business grouping. Il nuovo regolamento consente a più titolari di air operator certificate (AOC) di utilizzare la stessa continuing airworthiness management organisation (CAMO) all’interno di un single air business grouping, eliminando così le inefficienze e consentendo l’interoperabilità a breve termine degli aeromobili tra diversi titolari di COA. I nuovi Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guidance Material (GM) per il nuovo regolamento, adottati con la presente ED Decision, faciliteranno l’attuazione dei requisiti introdotti da tale nuovo regolamento. Il nuovo regolamento e le relative AMC e GM dovrebbero ridurre l’onere normativo e aumentare l’efficienza in termini di costi per gli air carrier business groupings.

NUOVA NOMINA NEL BOARD DI AMERICAN AIRLINES – American Airlines Group Inc. ha annunciato l’elezione di Vicente Reynal, 48 anni, nel suo board of directors. “Siamo molto entusiasti di dare il benvenuto a Vicente nel board of directors di American”, ha affermato il presidente di American, Doug Parker. “Vicente ha una vasta esperienza nella guida di attività industriali globali e la sua comprovata capacità di affrontare problemi operativi complessi e creare valore per gli azionisti saranno risorse importanti per American e per il nostro board”. “L’ingresso di Vicente nel board of directors di American è una notizia fantastica per il nostro team, i nostri clienti e i nostri azionisti”, ha affermato il CEO di American, Robert Isom.

GE AVIATION APRE UN NUOVO ASIA-PACIFIC SERVICE CENTRE IN AUSTRALIA – GE Aviation ha aperto una nuova struttura all’avanguardia in Australia per fornire maintenance, repair and overhaul services ai clienti della regione Asia-Pacifico. Il nuovo $8 million Asia-Pacific Service Centre presso Brisbane Airport consente a GE Aviation di supportare più clienti ed espandere la propria presenza in tutta la regione. La struttura leader a livello mondiale sarà il più grande GE Aviation, Systems service centre nella regione Asia-Pacifico. La struttura supporta avionics, flight management, electrical power and DOWTY propeller systems su vari aeromobili tra cui Boeing 737 e 787, i velivoli regionali Q400 e F-50 e la flotta di C-130J Super Hercules e C-27J Spartan della Royal Australian Air Force. Sam Maresh, Country Leader di GE Australia, ha dichiarato: “Come parte chiave del GE Aviation global customer services network, questa struttura di livello mondiale offre tecnologia all’avanguardia e tecnici altamente qualificati per i clienti provenienti da tutta la regione Asia-Pacifico. Siamo lieti di segnare un nuovo capitolo nelle nostre operazioni australiane e nella nostra relazione quasi biennale con l’aeroporto di Brisbane con l’apertura di una struttura leader che crea nuove opportunità per GE Aviation”. Il CEO dell’aeroporto di Brisbane, Gert-Jan de Graaff, ha dichiarato: “La partnership di GE Aviation con l’aeroporto di Brisbane continua a rafforzarsi e non vediamo l’ora di costruire la nostra relazione”. Questa nuova struttura tecnologicamente avanzata darà lavoro a più di 80 persone ed è destinata a rilanciare l’economia locale, contribuendo anche alla crescita dell’aeroporto di Brisbane.

ANA: MODIFICHE ALL’INTERNATIONAL SCHEDULE – All Nippon Airways (ANA) sta aggiornando il suo schedule internazionale e aumenterà la frequenza dei voli per rotte selezionate verso il Nord America e l’Asia/Oceania dal 30 ottobre 2022 al 25 marzo 2023. ANA continuerà a monitorare la fattibilità dei viaggi e i requisiti, nonché le tendenze della domanda, e continuerà ad aggiungere voli in caso di ulteriore aumento della domanda. ANA si impegna a mantenere gli standard e i protocolli stabiliti con “ANA Care Promise”, la sua iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei, in modo che tutti i clienti possano viaggiare in modo sicuro e confortevole. Ulteriori informazioni su https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/coronavirus-travel-information/. Inoltre, All Nippon Airways (ANA) ha lanciato il suo terzo aereo dipinto con immagini e personaggi della popolare serie TV animata “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”. ANA Group ha iniziato la sua collaborazione con l’anime nel dicembre 2021 ed il primo aereo con livrea “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” è entrato in servizio sulle rotte domestiche il 31 gennaio 2022 e il secondo aereo il 26 marzo 2022. Il design della nuova livrea si basa su un’illustrazione originale, disegnata esclusivamente per il velivolo ANA. Inoltre, a bordo è possibile ascoltare annunci speciali in volo.

SAAB: FIRING TEST PER IL MSHORAD SYSTEM – Saab ha condotto il primo Mobile Short-Range Air Defence (MSHORAD) live system firing per un pubblico di varie delegazioni nazionali. In una serie di test, il sistema ha identificato, tracciato e ingaggiato diversi bersagli. Potenziali clienti provenienti da 15 nazioni hanno assistito alla dimostrazione. Un totale di cinque firings riusciti sono stati eseguiti dall’unità di RBS 70 NG sul veicolo MARS-S330 contro una varietà di obiettivi, tra cui un drone e un elevated helicopter airframe. MSHORAD è la risposta di Saab alla nuova era, con minacce aeree evolute come drones, unmanned aerial vehicles e altre advanced airborne weapons. Il sistema è composto dalla Mobile Radar Unit, basata sul radar Giraffe 1X, dalla Mobile Firing Unit, basata sull’RBS 70 NG, tutte collegate al GBAD C2 di Saab.

DELTA AGGIORNA SUI PROGRESSI NELLA DIVERSITA’ CON IL ‘CLOSE THE GAP’ REPORT – Delta ha aumentato la rappresentanza di donne, Black talent e altri gruppi razziali ed etnici sottorappresentati in ruoli all’interno dell’azienda, in accordo al suo second annual ‘Close the Gap’ report, un passo fondamentale per adempiere al suo impegno a far crescere la diversità nella sua leadership. Il rapporto tiene traccia del divario tra la diversità dei talenti in prima linea e la leadership all’interno dell’azienda. Con la produzione di questo rapporto, Delta si ritiene responsabile degli impegni assunti nel 2020 per accelerare la chiusura dei divari di rappresentanza della diversità tra la prima linea e la leadership nelle tre aree più sottorappresentate. “I nostri sforzi concentrati stanno costruendo una solida pipeline mentre lavoriamo verso i nostri obiettivi a lungo termine”, ha affermato Keyra Lynn Johnson, Delta’s V.P. and Chief Diversity, Equity and Inclusion Officer. I progressi di Delta in ‘Close the Gap’ nell’ultimo anno sono il risultato di uno sforzo concertato in tutta l’azienda per garantire che il team dirigenziale senior rifletta maggiormente la diversità della sua forza lavoro in prima linea.

AIRBUS: I SATELLITI UK PROMETEUS SI PREPARANO PER IL LANCIO – I satelliti Prometheus 2, che sono stati progettati congiuntamente da Airbus e In-Space Missions, sono sulla buona strada per il loro lancio nel Regno Unito da Newquay, in Cornovaglia, entro la fine dell’anno, con environmental testing completati e vibration testing in corso. I cubesat Prometheus 2 sono di proprietà del Defence Science and Technology Laboratory (Dstl) per conto del Ministry of Defence (MOD). Sono stati cofinanziati da Airbus Defence and Space, con In-Space Missions Ltd che guida la costruzione. I due cubesat Prometheus-2, delle dimensioni di una scatola di cereali, opereranno in orbita terrestre bassa, a circa 550 km e forniranno una piattaforma di test per immagini sofisticate e monitoraggio dei segnali radio, incluso il GPS. I satelliti sosterranno le MOD science and technology (S&T) activities sia in orbita che a terra attraverso lo sviluppo di ground systems focalizzati presso il sito di Dstl vicino a Portsmouth. Ciascuno dei cubesat avrà apparecchiature separate installate per testare concetti futuri a supporto del programma ISTARI del MOD per future space-based intelligence and surveillance. Gli Airbus payload sosterranno progetti di ricerca e sviluppo interni all’azienda mirati a future LEO operations, ISR mission concepts e external third party customer R&D. Prometheus 2 sarà lanciato sul Cosmic Girl di Virgin Orbit, un Boeing 747 adattato, entro la fine dell’anno e dovrebbe operare per tre anni.