Embraer prevede un potenziale per oltre 100 nuove rotte all’interno della Malesia e della regione

In concomitanza con la sua partecipazione al Selangor Aviation Show, Embraer ha pubblicato il suo Malaysia report, che mostra come i jet regionali possono consentire l’apertura di oltre 100 nuove rotte all’interno della Malesia e della regione.

“Con la ripresa della domanda di viaggio, vediamo opportunità uniche per la Malesia di migliorare la propria connettività a livello nazionale e regionale. Tuttavia, deve anche avere un senso dal punto di vista commerciale per le compagnie aeree”, ha affermato Raul Villaron, Asia Pacific Vice-President for Embraer Commercial Aviation. “Le compagnie aeree stanno affrontando sfide difficili come prezzi del carburante più elevati e un ambiente operativo sempre più competitivo, il che rende imperativo per i passeggeri una aircraft capacity delle giuste dimensioni”.

“Embraer identifica anche la necessità di 150 nuovi aerei sotto i 150 posti nei prossimi 20 anni in Malesia. Gli aeromobili regionali di queste dimensioni integreranno gli aeromobili più grandi prevalenti nel paese e miglioreranno la possibilità di stabilire nuove rotte o aumentare la frequenza delle rotte esistenti. Ciò include il potenziamento della connettività diretta all’interno della penisola malese, nonché la connettività tra le città della penisola malese verso Sabah e Sarawak.

Nella precedente edizione del Selangor Aviation Show, Embraer ha mostrato il suo E195-E2, dimostrando come i bassi costi operativi dell’aereo, le performance superiori e le basse emissioni e rumorosità possono aggiungere valore al panorama aeronautico della Malesia. L’E195-E2 è il single-aisle aircraft più efficiente e sostenibile al mondo e può ospitare fino a 146 passeggeri”, afferma Embraer.

“I jet regionali come la famiglia di aeromobili E-Jets E2 di Embraer (E190-E2 e E195-E2) possiedono caratteristiche ideali che consentono alle compagnie aeree di ampliare la propria rete di rotte e di indirizzare il traffico passeggeri verso i loro hub. L’E2 ha un costo di viaggio ridotto fino al 25% rispetto a un new generation narrow-body aircraft comunemente visto in Malesia, pur mantenendo la seat cost parity, e questo migliorerà la competitività di una compagnia aerea.

Gli E-Jets di Embraer sono una caratteristica importante nei principali air hubs di tutto il mondo. Compagnie aeree come KLM, Lufthansa, British Airways, Japan Airlines e tutti i principali vettori statunitensi operano gli E-Jets per ampliare le rotte e alimentare il traffico verso i loro hub. Le compagnie aeree regionali di tutto il mondo, inclusa Bamboo Airways in Vietnam, operano gli E-Jets anche per stabilire rotte da e per città secondarie e terziarie”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)