United investe ulteriori 15 milioni di dollari nell’Electric Flying Taxi Market con Eve

United ha annunciato oggi un investimento di 15 milioni di dollari in Eve Air Mobility e un accordo di acquisto condizionale per 200 four-seat electric aircraft più 200 opzioni, prevedendo le prime consegne già nel 2026. Questo segna un altro investimento significativo da parte di United nei taxi volanti – o eVTOL (electric vertical take-off and landing vehicle) – che hanno il potenziale per rivoluzionare la commuter experience nelle città di tutto il mondo. Secondo i termini dell’accordo, le società intendono lavorare su progetti futuri, inclusi studi sullo sviluppo, l’uso e l’applicazione dei velivoli Eve e sull’urban air mobility (UAM) ecosystem.

“United ha fatto i primi investimenti in diverse tecnologie all’avanguardia a tutti i livelli della supply chain, affermando la nostra posizione di leader nella sostenibilità e nell’innovazione dell’aviazione”, ha affermato Michael Leskinen, President of United Airlines Ventures. “Oggi United sta facendo di nuovo la storia, diventando la prima grande compagnia aerea a investire pubblicamente in due società eVTOL. Il nostro accordo con Eve evidenzia la nostra fiducia nel mercato della mobilità aerea urbana e funge da altro importante punto di riferimento verso il nostro obiettivo di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050, senza utilizzare le compensazioni tradizionali. Insieme, crediamo che la nostra suite di tecnologie per l’energia pulita rivoluzionerà il trasporto aereo come lo conosciamo e fungerà da catalizzatore per l’industria aeronautica, per muoversi verso un futuro sostenibile”.

“L’investimento di United in Eve rafforza la fiducia nei nostri prodotti e servizi e rafforza la nostra posizione nel mercato nordamericano”, ha affermato Andre Stein, co-CEO di Eve. “Sono fiducioso che le nostre soluzioni UAM, insieme al know-how globale che abbiamo sviluppato nell’eredità di Eve ed Embraer, siano la soluzione migliore per questa iniziativa, offrendo ai clienti di United un modo rapido, economico e sostenibile per raggiungere i suoi hub airports e effettuare spostamenti in ambienti urbani densi. È un’opportunità senza precedenti lavorare con United per far progredire l’ecosistema UAM degli Stati Uniti e non vediamo l’ora”.

United è stata la prima grande compagnia aerea statunitense a creare un corporate venture fund, United Airlines Ventures (UAV), progettato per supportare l’impegno ecologico al 100% della copagnia, per raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050 senza l’uso delle compensazioni tradizionali. Attraverso UAV, United ha guidato il settore negli investimenti in eVTOL and electric aircraft, hydrogen fuel cell engines, sustainable aviation fuels. Il mese scorso, United ha concesso un deposito di 10 milioni di dollari a una società eVTOL con sede in California per 100 aerei.

“L’investimento di United in Eve è stato guidato in parte dalla fiducia nelle potenziali opportunità di crescita nel mercato UAM e dal rapporto unico di Eve con Embraer, un produttore di aeromobili di fiducia con una comprovata esperienza nella costruzione e certificazione di aeromobili nei 53 anni di storia dell’azienda. Fondamentalmente, la loro relazione include l’accesso ai centri di assistenza, ai magazzini dei ricambi e ai field service technicians di Embraer, aprendo la strada a operazioni affidabili. All’entrata in servizio, United potrebbe far supportare l’intera flotta eVTOL dal service and support di Eve. Inoltre, United si unisce al consorzio guidato da Eve, che simulerà operazioni UAM a Chicago dal 12 settembre.

Piuttosto che fare affidamento sui tradizionali motori a combustione, i velivoli eVTOL sono progettati per utilizzare motori elettrici, fornire voli senza emissioni di carbonio e per essere utilizzati come “taxi aeronautici” nei mercati urbani. Il design di Eve utilizza conventional fixed wings, rotors and pushers, conferendogli un intuitive lift-plus-cruise design, che favorisce sicurezza, efficienza, affidabilità e certificabilità. Con un’autonomia di 60 miglia (100 km), il veicolo ha il potenziale non solo per offrire un pendolarismo sostenibile, ma anche per ridurre i livelli di rumore del 90% rispetto agli attuali velivoli convenzionali. Eve sta anche creando una nuova air traffic management solution progettata per l’industria UAM per una scalabilità sicura. Questo software è destinato a funzionare allo stesso livello di sicurezza dell’air traffic management software esistente di Embraer e dovrebbe essere una risorsa strategica per aiutare l’intero settore a crescere”, conclude il comunicato di Eve e United.

(Ufficio Stampa Eve/Embraer – United Airlines – Photo Credits: Eve/Embraer – United Airlines)