News Brevi – 08.09.2022

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA PER PASSEGGERO DI NAVE DA CORCIERA – Nel primo pomeriggio di mercoledì 07 settembre, un elicottero HH139A dell’84° Centro C.S.A.R. di Gioia del Colle, è intervenuto per prestare soccorso ad un passeggero che, durante la navigazione a bordo di una nave da crociera, è stato colto da un malore. L’intervento dell’aeromobile militare, decollato intorno alle 14:00 dalla base Pugliese, si è reso necessario per permettere al paziente di poter raggiungere il più vicino ospedale nel più breve tempo possibile. Raggiunta la nave, che si trovava a circa 20 miglia a nord di Bari, gli aerosoccorritori si sono attivati garantendo l’imbarco immediato del paziente attraverso l’utilizzo del verricello. Atterrati intorno le 15.10 all’aeroporto di Bari Palese, l’uomo è stato affidato all’ambulanza per le prime cure mediche ed il trasporto sanitario fino a raggiungere l’ospedale più vicino. L’elicottero ha fatto poi ritorno alla base di Gioia del Colle dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa. Il trasporto di questo pomeriggio, richiesto dal 6° Maritime Rescue Sub Center della Guardia Costiera di Bari, è stato coordinato dal Rescue Coordination Centre (RCC), la struttura operativa del Comando delle Operazioni Aerospaziali che supervisiona e coordina anche tipologie di missioni come il trasporto sanitario d’urgenza. L’84° Centro C.S.A.R. è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche marginali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

NORWEGIAN PRESENTA IL SUMMER 2023 SCHEDULE – Una forte focalizzazione sui principali mercati nordici e un’offerta migliorata sulle città e sulle destinazioni balneari in tutta Europa sono elementi chiave nel summer schedule di Norwegian per il 2023. Nell’ambito del programma che va da marzo a ottobre 2023, Norwegian ha aperto 239 rotte in vendita. “Siamo lieti di presentare il nostro programma di volo per la prossima stagione estiva. Il nuovo programma contribuisce a rafforzare la nostra posizione di vettore leader nei paesi nordici con molte rotte ad alta frequenza all’interno e tra i paesi nordici e verso destinazioni popolari in tutta Europa. Non vediamo l’ora di iniziare una bella e intensa stagione estiva e di accogliere i nostri passeggeri a bordo”, afferma Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Negli ultimi due anni, Norwegian ha gradualmente aumentato la sua flotta con il ritorno della domanda. Norwegian prevede di operare 85 aeromobili durante l’estate 2023, con un aumento di 15 aeromobili rispetto alla stagione estiva 2022. Ciò consentirà a Norwegian di offrire più partenze sulle rotte più popolari, offrendo ai clienti ancora più flessibilità durante la pianificazione dei loro viaggi. “Sono felice che siamo stati in grado di aumentare gradualmente la nostra capacità di soddisfare la domanda del mercato. Durante la prossima stagione estiva, prevediamo di aumentare ulteriormente la capacità a vantaggio dei nostri passeggeri”, afferma Geir Karlsen. Il programma, che è già in vendita ora su norwegian.com, contiene 239 rotte suddivise tra i mercati come segue: Norvegia: 131 rotte; Danimarca: 51 rotte; Svezia: 51 rotte; Finlandia: 17 rotte. La somma non è pari a 239 a causa del fatto che le rotte che vanno tra due mercati vengono conteggiate in entrambi.

LUFTHANSA TECHNIK SUPPORTA LA BOEING 737NG FLEET DI SMARTWINGS – La compagnia aerea ceca Smartwings e Lufthansa Technik hanno firmato un five years comprehensive Total Component Support (TCS®) contract che copre la riparazione e la revisione di componenti per la flotta della compagnia aerea di 30 Boeing 737NG. Il supporto per l’aereo è già iniziato. Ludek Stašek, Technical Director of Smartwings, afferma: “Siamo molto lieti che Lufthansa Technik ci supporti nel component support per la nostra flotta 737NG. Abbiamo già lavorato insieme a Lufthansa Technik in passato e non vediamo l’ora di approfondire ulteriormente questa proficua collaborazione”. “Siamo felici di continuare la nostra partnership con Smartwings supportando la sua flotta 737NG. Supportando questi velivoli, Lufthansa Technik può migliorare ulteriormente la fornitura e la logistica per garantire una disponibilità ottimale dei materiali per l’intera flotta Boeing 737 di Smartwings”, afferma Ifezue Bertold Mordi, Senior Sales Executive, Lufthansa Technik. Con il Total Component Support TCS® agreement, Smartwings beneficia di un concetto di fornitura individuale che consente percorsi di trasporto brevi e rapidi. Il nuovo contratto include component MRO services and pool accesss, nonché la consegna di componenti ad aeroporti internazionali selezionati in Europa. Lufthansa Technik fornisce già comprehensive engine services per la flotta Boeing 737NG con motori CFM56-7B di Smartwings, nonché Total Components Support services per i B737 MAX 8 di Smartwings.

AIR CANADA CELEBRA IL SUO 85° ANNIVERSARIO E DONA UN SUO VELIVOLO STORICO AL ROYAL AVIATION MUSEUM DI WINNIPEG – Per celebrare il suo 85° anniversario, Air Canada ha donato un suo aereo storico, un Lockheed L-10A Electra originale, al Royal Aviation Museum of Western Canada di Winnipeg. L’iconico aereo, il primo fleet type volato dal vettore, ha effettuato il suo ultimo viaggio mentre rullava dall’hangar di Air Canada all’aeroporto internazionale di Winnipeg al Museo durante una cerimonia di consegna. L’aereo sarà esposto al pubblico permanente come un pezzo iconico della storia dell’aviazione. L’aereo, con registrazione CF-TCC, era uno dei tre acquistati dal precursore di Air Canada, Trans-Canada Air Lines (TCA), nel 1937. Fino a poco tempo fa era uno dei due soli Lockheed L10-A Electra ancora in volo al mondo. Prendendo il nome da una stella luminosa delle Pleiadi, il 10A Electra era l’orgoglio della Lockheed Aircraft Corporation. Negli anni ’30, questo monoplano bimotore interamente in metallo era il nuovo entusiasmante volto dell’aviazione commerciale. “Non c’è conservazione e commemorazione più adeguata per uno dei nostri velivoli originali che avere il TCC in esposizione permanente a Winnipeg, che era uno degli hub originali di TCA quando la compagnia aerea iniziò le operazioni nel 1937, grazie alla sua posizione centrale nel nostro paese. Il Canada ha una lunga e ricca storia, e tutto è iniziato con il Lockheed L-10A 85 anni fa. Mentre celebriamo il nostro 85° anniversario, celebriamo questa pietra miliare assicurando che una così importante parte della storia dell’aviazione canadese sarà disponibile per i canadesi e gli appassionati di aviazione per molti anni a venire”, ha affermato il Capt. Murray Strom, Senior Vice President – Flight Operations at Air Canada. “Siamo molto lieti che CF-TCC sia atterrato al Royal Aviation Museum e ora faccia parte della nostra collezione permanente. Questo aereo ha legami con Winnipeg risalenti al 1937 e in particolare con il nostro museo”, osserva il Museum President & CEO, Terry Slobodian. “Siamo grati ad Air Canada per il supporto di lunga data al nostro museo e per averci affidato questo spettacolare pezzo di storia dell’aviazione”. CF-TCC era uno dei tre aerei L-10A acquistati da Trans-Canada Air Lines. Il tipo di aeromobile L-10A operò il volo inaugurale di TCA il 1 settembre 1937, un viaggio di 50 minuti da Vancouver a Seattle, trasportando posta e due passeggeri.

AIRBUS FORNIRA’ SATELLITE COMMUNICATIONS ALLE FORZE ARMATE DELLA REPUBBLICA CECA A DEI PAESI BASSI – Airbus ha firmato contratti con i Ministeri della Difesa della Repubblica Ceca e dei Paesi Bassi per fornire comunicazioni satellitari per un periodo di 15 anni. Le forze armate della Repubblica Ceca e dei Paesi Bassi utilizzeranno rispettivamente 2 e 3 canali dell’Airbus UHF (Ultra High Frequency) military communications hosted payload a bordo del satellite per telecomunicazioni EUTELSAT 36D previsto per il lancio nel 2024. Con questo nuovo UHF payload, Airbus sarà in grado di offrire un nuovo servizio di comunicazioni UHF alle forze armate, in particolare quelle dei paesi europei e alleati della NATO. Poiché la banda di frequenza UHF è una risorsa orbitale relativamente scarsa, questa offerta compenserà la carenza di capacità in tutto il mondo. Airbus ha già firmato diversi ordini fermi per questa capacità, ben prima del lancio programmato del satellite. L’UHF payload sarà gestito dal Network Operations Center di Airbus a Tolosa. I suoi 18 canali UHF consentiranno fino a 200 comunicazioni simultanee in Europa, Medio Oriente, Africa, gran parte dell’Asia, nonché l’Oceano Atlantico (verso il Brasile orientale) e l’Oceano Indiano (verso l’Australia occidentale). I military UHF satcoms sono utilizzati dalle forze armate per operazioni a terra, in mare e in aria. Hanno un alto livello di interoperabilità e sono quindi molto utili per operazioni multinazionali e di coalizione. La banda UHF è molto flessibile e offre un mezzo di comunicazione leggero, robusto e altamente sicuro. È disponibile un’ampia gamma di terminali per l’utilizzo terrestre, marittimo e aereo, per soddisfare le esigenze delle diverse forze armate. Airbus ha un’esperienza unica nella gestione di UHF milsatcom services. Questo nuovo payload migliorerà il suo portfolio per tutta la vita del satellite. Airbus è l’unico armed forces private satcom operator a coprire l’intero spettro di military (UHF, X, Ka Mil) and commercial (L, C/Ku, Ka) frequency bands and applications. Il satellite EUTELSAT 36D sarà costruito da Airbus sulla base della sua piattaforma Eurostar Neo. Oltre all’UHF payload, sarà dotato anche di 70 Ku-band transponders per TV broadcasting.

FIUMICINO: AL VIA LA PRIMA STAZIONE DI RICARICA ATLANTE PER VEICOLI ELETTRICI – Grazie alla sinergia tra Aeroporti di Roma e Atlante, società del Gruppo NHOA dedicata all’infrastruttura di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, da oggi sono a disposizione i primi due punti di ricarica ultra-rapida nell’area di parcheggio Breve Sosta T3 dell’aeroporto Leonardo da Vinci. Aeroporti di Roma, che nel 2019 ha registrato oltre 49 milioni di passeggeri grazie alle circa 100 compagnie aeree operanti dai due scali romani verso oltre 240 destinazioni nel mondo, è costantemente impegnata nel raggiungere livelli sempre più alti di sostenibilità ambientale, con obiettivo di azzeramento delle proprie emissioni (Scope 1 e 2) entro il 2030 e di progressivo abbattimento delle emissioni collegate all’attività aeroportuale (Scope 3). I due punti di ricarica inaugurati oggi, alla presenza tra gli altri, della Chief Commercial Officer di ADR, Marilena Blasi, dell’Amministratore Delegato di ADR Mobility, Antonio Fraccari e dell’Amministratore Delegato di Atlante, Stefano Terranova, sono parte infatti di un più ampio progetto che prevede di attivare entro fine anno 16 punti di ricarica. Atlante realizzerà all’interno dell’aeroporto di Roma Fiumicino 16 punti di ricarica ultra-rapida alimentati al 100% da fonti rinnovabili. I restanti 14, che entreranno in funzione entro fine anno, saranno distribuiti tra i parcheggi alle partenze e agli arrivi dei Terminal 1 e 3, e a quelli riservati al noleggio con conducente. Le stazioni di ricarica, a disposizione dei clienti dell’aeroporto e del pubblico 24 ore su 24 tutti i giorni, sono fruibili da tutti i veicoli elettrici e compatibili con ogni standard di ricarica e provider di servizi per la mobilità elettrica. “Con grande piacere inauguriamo oggi la prima stazione di ricarica ultra-rapida per veicoli elettrici a Fiumicino, alimentata al 100% da fonti rinnovabili che rappresenta un ulteriore passo in avanti verso la transizione green del Leonardo da Vinci. Questo è solo il primo passo dell’imponente programma di installazione di colonnine elettriche che prevede l’installazione complessiva di oltre 5.400 punti di ricarica entro il 2031 che saranno fruibili non solo da passeggeri e accompagnatori ma anche da personale aeroportuale, tassisti, NCC e rent a car”, ha commentato Marilena Blasi, Chief Commercial Officer di ADR.

SI AVVIA AL LANCIO IL LIGHTING IMAGER DI LEONARDO – Quasi tutto pronto per la spedizione alla base di lancio europea del primo Lightning Imager di Leonardo, integrato nel satellite Meteosat Third Generation (MTG), di ESA ed EUMETSAT e costruito da Thales Alenia Space (joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%). Il Lightning Imager di Leonardo, realizzato da circa 30 ingegneri e tecnici altamente qualificati, a Campi Bisenzio (FI) sarà il primo strumento del suo genere mai realizzato in Europa e l’unico al mondo ad offrire elevate prestazioni come, ad esempio, riconoscere anche il bagliore di un singolo fulmine nel cielo. Queste informazioni potranno contribuire, ad esempio, allo studio di eventi atmosferici estremi, al monitoraggio del cambiamento climatico e alla sicurezza del traffico aereo. A seguito della spedizione del satellite, Leonardo continuerà a supportare le relative attività di test al satellite fino alla fase di lancio, prevista entro fine 2022. Inoltre, dopo il lancio, che sarà gestito dal Centro Spaziale del Fucino di Telespazio, Leonardo, invece, supporterà ESA, EUMETSAT e Thales Alenia Space durante le fasi di prima accensione e di commissioning dello strumento in volo. È inoltre in corso di valutazione un contratto per il supporto alle operazioni in volo per tutta la durata operativa del primo satellite MTG, eventualmente estendibile anche ai satelliti successivi. Intanto, nello stabilimento Leonardo alle porte di Firenze, sono iniziati i lavori sugli altri tre fulminometri previsti dal programma. Avranno le stesse caratteristiche del primo e saranno consegnati nel 2023 e nel 2024 per essere integrati sui prossimi tre satellite “imaging” di MTG. Il ”cacciatore di fulmini” di MTG non è passato inosservato oltreoceano. Nell’ambito della missione GEO-X, ovvero la futura missione metereologica di NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Leonardo, in qualità di responsabile dello strumento, collabora con Northrop Grumman a uno dei due studi preliminari (Fase A) in gara per lo strumento Lightning Mapper, ovvero il “fulminometro” che equipaggerà il futuro satellite meteorologico dell’agenzia statunitense.

IBERIA LANCIA UNA CAMPAGNA DI OFFERTE DOPO IL PERIODO DELLE VACANZE – Iberia ha lanciato “Vuela, vuela”, la sua prima campagna di offerte dopo le vacanze. La campagna sarà promossa sia sul suo sito web (https://www.iberia.com/) che sui media: televisione, radio, stampa e media digitali. Per pubblicizzare questa campagna è stato creato un divertente video. Queste offerte sono disponibili per i primi giorni su www.iberia.com e agenzie di viaggio attraverso il canale NDC, e successivamente, fino al 19 settembre, attraverso il resto dei canali. Inoltre, Madrid diventerà in pochi giorni la capitale mondiale della moda: è arrivata la Mercedes Benz Madrid Fashion Week, che si terrà dal 14 al 18 settembre presso l’IFEMA Fairgrounds. Un punto di incontro per designer e professionisti a cui Iberia non poteva mancare. Come le ultime edizioni, la compagnia aerea disporrà di una Premium Lounge, che diventerà il punto d’incontro di stilisti, distributori e altri attori della moda spagnola. Questa volta, inoltre, offrirà a tutti i visitatori che lo desiderano la possibilità di provare le divise indossate dallo staff della compagnia aerea nel corso della sua storia, dalla prima di ispirazione militare, a quella di Pedro Rogríguez, quella iconica di Elio Berhanyer e Pertegaz, quella di Alfredo Caral e Adolfo Domínguez, e quella appena uscita a giugno di quest’anno, disegnata da Teresa Helbig.

IBERIA E LA REGIONE DI MADRID SIGLANO ACCORDO PER LA PROMOZIONE NEGLI US – L’Assessore alla Cultura, Turismo e Sport della Comunità di Madrid, Marta Rivera de la Cruz, e il Presidente di Iberia, Javier Sánchez-Prieto, hanno firmato un accordo di collaborazione per promuovere la regione negli Stati Uniti. Questa stagione estiva, Iberia ha debuttato sulle rotte per Washington DC e Dallas e ha ripreso i voli per San Francisco. Queste tre nuove destinazioni si uniscono alle rotte preesistenti per Boston, Los Angeles, Miami, Chicago e New York e sottolineano il forte impegno della compagnia aerea nel mercato nordamericano, dove opera 120 voli settimanali. La posizione strategica e le strutture dell’aeroporto di Madrid-Barajas fanno dell’hub di Iberia al Terminal 4 il ponte naturale tra l’Europa, gli Stati Uniti e l’America Latina. L’obiettivo di questo accordo tra Iberia e la Comunità di Madrid è promuovere la connettività della regione con gli Stati Uniti e continuare ad andare avanti nella ripresa del turismo come uno dei motori chiave dell’economia spagnola. Nell’ambito della campagna promozionale, la Community di Madrid sarà presente sulle carte d’imbarco della compagnia aerea rilasciate nell’area check-in del suo hub di Madrid, su un banner sulla versione americana del suo sito web iberia.com e sul sistema di intrattenimento di volo, con la proiezione di un video sulla regione. La promozione comprenderà anche una strategia online tramite social network, la pubblicazione di un articolo nella newsletter Iberia Plus rivolta ai clienti iscritti al programma fedeltà Iberia e una campagna pubblicitaria su media esterni. Infine, quest’autunno, la Comunità di Madrid si unirà a Iberia in diversi eventi promozionali con tour operator a Dallas e New York. Javier Sánchez-Prieto, presidente di Iberia, ha osservato: “Gli Stati Uniti sono il paese in cui abbiamo dispiegato la maggiore capacità quest’estate, con oltre 120 voli settimanali verso otto destinazioni. Nella prossima stagione invernale, recupereremo i livelli pre-pandemia grazie, tra le altre misure strategiche, al nostro fermo impegno nel mercato nordamericano. Colleghiamo la Spagna con il mondo da oltre 95 anni e continueremo a promuovere la Comunità di Madrid negli Stati Uniti”.