Air France presenta la nuova collezione di Long-Haul Comfort Kits

Sui voli a lungo raggio, nelle cabine Business e Premium Economy, Air France propone ora una nuova collezione di comfort kits. Sviluppati con un approccio eco-friendly e pensati come veri e propri regali, possono essere conservati, raccolti e riutilizzati dopo il volo.

“Eleganti e funzionali, questi nuovi kit saranno disponibili a bordo per un periodo di 18 mesi. I loro contenuti verranno rinnovati in questo periodo per continuare a offrire accessori sempre più eco-responsabili e sorprendere i viaggiatori abituali.

Il nuovo Business kit presenta un elegante motivo a spina di pesce ed è disponibile in due colori, blu navy e beige. Presenta anche il cavalluccio marino alato, l’emblema storico della compagnia aerea che ne incarna la ricca storia. L’Air France red zipper pull ricorda l’accento, company’s brand symbol. Questo kit è composto per il 96% da materiale riciclato. Particolare attenzione è stata riservata anche ai suoi contenuti: uno spazzolino da denti e una penna di paglia di mais, oltre a tappi per le orecchie avvolti in carta kraft per evitare di usare la plastica a bordo; per un maggiore comfort durante il viaggio, una maschera per dormire ampia e morbida, un paio di calzini e un tubetto di dentifricio; due prodotti cosmetici del partner Air France Clarins: la crema mani rigenerante e il gel viso idratante idratante Hydra-essentiel (misura da viaggio)”. afferma Air France.

“Nella cabina Premium Economy, il nuovo kit presenta il caratteristico motivo a righe della compagnia aerea. Sono disponibili due modelli con un mix di strisce bianche larghe e blu intenso. Ancora una volta, il red zipper pull ricorda l’accento caratteristico della compagnia aerea. Il kit è composto per l’89% da materiale riciclato. Contiene uno spazzolino da denti fatto con paglia di mais, un tubetto di dentifricio, tappi per le orecchie avvolti in carta kraft, un paio di calzini e una maschera da notte.

In tutte le cabine, l’imballaggio in plastica di ogni kit è stato sostituito da un sigillo di integrità. Inoltre, la pulizia e la disinfezione sistematica delle cuffie ha consentito ad Air France di eliminare le custodie monouso per auricolari offerte in precedenza, nonché il loro imballaggio.

Offrendo kit sempre più ecologici, Air France continua le sue azioni quotidiane per limitare l’uso di plastica monouso a bordo dei suoi voli, ove possibile”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)