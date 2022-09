Qatar Airways e Virgin Australia celebrano la loro nuova partnership strategica

Qatar Airways e Virgin Australia hanno ufficialmente avviato una partnership strategica che espande significativamente i network, le lounge e i programmi fedeltà di entrambe le compagnie aeree, portando vantaggi sostanziali e nuove destinazioni ai viaggiatori.

Annunciata a maggio 2022, la partnership apre viaggi senza soluzione di continuità verso oltre 150 destinazioni attraverso gi estesi network di Qatar Airways e Virgin Australia, creando un nuovo gateway di viaggi senza interruzioni tra Australia, Medio Oriente, Europa e Africa, comprese destinazioni popolari come Londra, Parigi, Roma e Atene. I voli possono già essere prenotati sui siti Web di ciascuna compagnia aerea, per viaggi a partire dal 12 settembre 2022.

I membri Privilege Club potranno accumulare Avios e QPoints sui voli operati da Virgin Australia e i Velocity Frequent Flyer members possono ora accumulare Velocity points e Status Credit per i voli operati da Qatar Airways. Ora è anche possibile prenotare reward seats su servizi idonei operati da entrambe le compagnie aeree. Dal 12 settembre, i membri idonei di entrambi i programmi fedeltà riceveranno anche vantaggi di livello aggiuntivi, tra cui check-in prioritario, imbarco prioritario e accesso alle lounge, indipendentemente dalla classe di viaggio.

La partnership strategica è destinata a fornire un importante impulso commerciale e turistico per Australia e Qatar, aprendo al contempo un mondo di nuove opportunità di viaggio per i clienti di entrambe le compagnie aeree.

Per commemorare l’inizio della partnership, Virgin Australia e Qatar Airways hanno organizzato oggi un evento di lancio a Brisbane Airport, con ballerini in rappresentanza di vari paesi a cui è possibile accedere con le reti di Qatar Airways e Virgin Australia.

I soci Privilege Club guadagneranno Avios doppi prenotando e volando su qualsiasi volo Virgin Australia fino al 6 dicembre 2022. Allo stesso modo, i soci Velocity beneficeranno di un’offerta speciale con tariffe scontate per qualsiasi prenotazione effettuata sul sito web di Qatar Airways tra il 7 settembre e il 12 ottobre 2022 per viaggi fino al 31 marzo 2023 (si applicano periodi di blocco). Tre fortunati Velocity Frequent Flyer members vinceranno 1 milione di punti ciascuno volando con Qatar Airways prima del 31 dicembre 2022.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “A differenza di altre compagnie aeree, siamo stati determinati a continuare a volare da e per l’Australia durante il COVID, per portare a casa persone e mantenere le aziende connesse al mondo. Ora abbiamo rafforzato la nostra presenza ancora di più in collaborazione con i nostri amici di Virgin Australia.

Questa partnership consentirà inoltre ai membri Privilege Club di Qatar Airways di accumulare e riscattare Avios quando volano con Virgin Australia. I passeggeri beneficeranno delle strutture pluripremiate del nostro hub presso l’Hamad International Airport, recentemente votato come ‘World’s Best Airport’ per due anni consecutivi, per creare un viaggio confortevole. Inoltre, apre l’Australia ai nostri passeggeri che viaggiano sui voli Qatar Airways, dopo un periodo così lungo e difficile”.

Jayne Hrdlicka, Virgin Australia Group Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Oggi è un giorno incredibilmente emozionante per Virgin Australia e per i nostri fedeli membri Velocity Frequent Flyer, con Qatar Airways che si unisce ufficialmente alla famiglia Virgin Australia. Stiamo continuando a mantenere la nostra promessa di far crescere la nostra rete internazionale e, da oggi, i nostri ospiti avranno accesso diretto a oltre 150 destinazioni in tutto il mondo sul network di Qatar Airways, incluso un accesso maggiore a Medio Oriente, Europa e Africa, mai offerto nella storia della nostra compagnia aerea.

I nostri oltre 10,8 milioni di membri Velocity ora potranno guadagnare e riscattare Velocity points verso oltre 500 destinazioni in tutto il mondo viaggiando con Virgin Australia, Qatar Airways e il nostro lungo elenco di rinomati partner di compagnie aeree internazionali. I membri Velocity idonei riceveranno anche una serie di vantaggi premium quando viaggiano con Qatar Airways, incluso l’accesso alla lounge e il check-in e l’imbarco prioritari.

La partnership consentirà inoltre a Virgin Australia di mostrare la nostra famosa ospitalità e tutti gli incredibili scenari ed esperienze uniche che abbiamo in Australia, quando i clienti di Qatar Airways e i membri Privilege Club volano sulla nostra rete. È una partnership fantastica e siamo orgogliosi di unire le forze con Qatar Airways”.

Prossimamente, Virgin Australia e Qatar Airways lanceranno una proposta leader di mercato per i viaggiatori business, offrendo più scelta e valore ai business flyers che viaggiano tra l’Australia, il Medio Oriente e l’Europa.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)